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    Oppo Find N5’in görüntüleri sızdırıldı: En ince modellerden biri olabilir

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Oppo, yeni modeli için oldukça iddialı görünüyor. Sızdırılan son görüntüler, Find N5 hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

    Oppo Find N5’in görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo’nun yeni katlanabilir modeli Find N5, önümüzdeki ay piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu cihaz, teknoloji dünyasında uzun zamandır konuşulan ve merakla beklenen bir ürün olarak dikkat çekiyor. Özellikle incelik konusundaki iddiaları, Find N5’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri. Katlanmamış haliyle yalnızca 4 mm kalınlığında olacağı belirtiliyor. Bu, cihazın dünyanın en ince katlanabilir telefonu olabileceği anlamına geliyor.

    Find N5’in tasarımı, son günlerde ortaya çıkan görsellerle daha net bir şekilde görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, telefonun Oppo’nun Find X8 modeliyle karşılaştırmasını da içeriyor. Yan profilden bakıldığında Find N5’in biraz daha kalın olduğu fark edilse de, alt kısımdan bakıldığında bu farkın çok daha az olduğu görülüyor.

    Kamera sistemi de cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği. Sızdırılan bilgilere göre Find N5, yuvarlak bir kamera modülü ve Hasselblad logosuyla birlikte geliyor. Üçlü kamera kurulumunda, telefoto lens üst sol köşeye, flaş ise alt sağ köşeye konumlandırılmış. Ayrıca kapak ekranında selfie kamerası için bir delik yer alıyor.

    Katlandığında 9,2 mm’den daha ince, katlanmamış halde ise bir tarafının 4 mm’den biraz daha kalın olduğu belirtilen telefon, aynı zamanda katlanabilir ekranındaki kıvrım izini minimize etmeyi başarmış. Bu durum, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek bir detay olarak öne çıkıyor.

    Cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacağı ifade ediliyor. Oppo henüz teknik özellikler veya çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sızıntılar Find N5’in önceki Find N3 modeline göre önemli bir ilerleme kaydedeceğini işaret ediyor. Daha ince bir tasarım, geliştirilmiş kamera sistemi ve ekran kıvrım kontrolü gibi yenilikler, cihazın teknoloji severler arasında heyecanla beklenmesine yol açıyor. Yeni gelişmelerle birlikte daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.

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