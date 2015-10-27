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HTC'nin akıllı bilekliği Grip ertelendi

Re Camera ile kamera sektörüne adım atan ancak gerisini getiremeyen HTC, bu kez de giyilebilir cihaz sektöründe benzer bir durumu yaşıyor. Grip adındaki fitness bilekliği ikinci ertelemeyi aldı.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin akıllı bilekliği Grip ertelendi

Giyilebilir cihaz pazarında kendisini gösterebilmek adına yıl başlarında ABD'li Under Armour ile işbirliğine giden HTC, Grip adını verdiği ilk cihazını MWC 2015 fuarında lanse etmişti. Aylardır piyasaya çıkmayı bekleyen HTC Grip ikinci kez erteleniyor. 

İlk kez Temmuz ayında erteleme kararı alınan HTC Grip için yoğun bir şekilde testler devam ediyordu ancak HTC bu kez yazılım tarafı da dahil tüm giyilebilir cihaz çalışmalarını gelecek yıl başlarına erteledi. Bu çalışmalarda giyilebilir cihaz, uyumlu uygulama ve bulut altyapısında bir veritabanı yer alıyor. Kesin çıkış tarihi önümüzdeki aylarda resmiyet kazanacak.

HTC Grip atletlere yönelik hazırlanmıştı ve atılan adım, yakılan kalori gibi değerlerin yanında uyku düzenini de takip edebiliyordu. 1.8 inçlik kavisli AMOLED ekrana sahip olan cihazda GPS ve 100mAh gücünde bir batarya yer alıyor. GPS açık olarak yalnızca 5 saat dayanabilen cihaz kapatıldığında da 2.5 gün idare edebiliyor. iOS ve Android cihazları ile uyumlu olan HTC Grip için 199$ fiyat etiketi belirlenmişti. 

HTC'nin erteleme nedeni ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ürünün sadece belirli bir kitleye hitap ediyor olması nedeniyle firma pazarda etkili olamayacağını düşünmüş olabilir. Ayrıca HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğünün piyasaya çıkma süreci devam ettiği için HTC tüm dikkatini bu tarafa vermek istemiş de olabilir. 

http://phandroid.com/2015/10/23/htcs-under-armour-fitness-tracker-slips-to-q1-2016/ Yorum Yaz
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mert1907 3 yıl
İyileşsin de hele bi.
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Patren 3 yıl
100 mahla nasıl 2.5 gün gidiyorla ? zaten fiyatdan öldü 200 dolar
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kımyasal 3 yıl
Akıllı bileklikler için nasıl bir batarya teknolojisi kullanıyorlar bilmiyorum,fakat yeni yeni piyasada adı duyulan esnek batarya teknolojilerine geçmek şart oldu.kayış içine entegre edilecek bataryalar ile ve daha düşük pil tüketimi sağlayan işlemciler ile 1ay yada 15gün standardı yakalanabilir.
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tekin-71 3 yıl
Ailecek yastayız
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