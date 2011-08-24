HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini, kameralara yakalandı

HTC'nin merakla beklenen Honeycomb'lı tableti Puccini'nin satışa sunulma tarihi yaklaştıkça, üzerindeki belirsizlik de yavaş yavaş kalkıyor.

Engadget'in AT&T'deki kaynağından edindiği bilgilere göre LTE desteğine sahip olacak olan Puccini, gücünü 1.5GHz'lik çift çekirdekli işlemcisinden alacak ve 1GB'lık sistem belleği ile birlikte gelecek. 16GB'lık dahili depolama birimine ve aşağıdaki görüntülerde de görebileceğiniz gibi 8 MP'lik kameraya sahip olacak tabletin ekranı ise 10.1 inç boyutlarında 1280x768 piksellik görüntü sunacak.

Alınan bilgilere göre şu anda AT&T tarafından test edilen tabletin raflardaki yerini alacağı tarih ise çok uzak değil.