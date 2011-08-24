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HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini, kameralara yakalandı

7 yıl
8,4b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini, kameralara yakalandı
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HTC'nin merakla beklenen Honeycomb'lı tableti Puccini'nin satışa sunulma tarihi yaklaştıkça, üzerindeki belirsizlik de yavaş yavaş kalkıyor.

Engadget'in AT&T'deki kaynağından edindiği bilgilere göre LTE desteğine sahip olacak olan Puccini, gücünü 1.5GHz'lik çift çekirdekli işlemcisinden alacak ve 1GB'lık sistem belleği ile birlikte gelecek. 16GB'lık dahili depolama birimine ve aşağıdaki görüntülerde de görebileceğiniz gibi 8 MP'lik kameraya sahip olacak tabletin ekranı ise 10.1 inç boyutlarında 1280x768 piksellik görüntü sunacak.

Alınan bilgilere göre şu anda AT&T tarafından test edilen tabletin raflardaki yerini alacağı tarih ise çok uzak değil.

HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini, kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör
HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini, kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör
HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini, kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör
HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini, kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör
HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini, kameralara yakalandı
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Bl00dyHell 7 yıl
Güzel bir tablete benziyor ama daha güzel bir isim koyamamışlar mı şuna?
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helaxes 7 yıl
Çerçevenin kalın olması kullanışlılığı arttıran birşey ... Yoksa multitouch yüzünden kullanımı çok zorlaştırırdı.
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rainblackk 7 yıl
dere.beyi
çerçevesi çokmu kalın yoksa banamı öle geldi ?

bence ideal kalınlık budur ipad'inde aşağı yukarı bu kalınlıkta
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dmxerkan 7 yıl
Şu tabletler iyi güzelde, büyük ekranlı bir android telefonum varken tableti nerde ne zaman kullanacağımı bilmediğim için alasım gelmiyor. Muhtemelen hem akıllı telefon hemde tablet sahibi olan kişiler, cihazın birini pek kullanmıyordur. Yada akıllı telefonu sadece alo demek için kullanıyordur.
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dere.beyi 7 yıl
çerçevesi çokmu kalın yoksa banamı öle geldi ?
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KayhanKaan 7 yıl dere.beyi
dere.beyi

çerçevesi çokmu kalın yoksa banamı öle geldi ?


Alt çerçevesi çok kalın.
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tolgacem 7 yıl
Şu Android Honeycomb'u bir sevemedim... Android 2.3 çok daha başarılı.
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