HÜRKUŞ'ta eğitim alacak pilotlara yerli simülatör: HÜRSİM

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Hava kuvvetlerine hizmet veren ve hizmete girecek uçakların teçhizat, makine/motor ve mekanik/elektronik sistemleri, gelişen teknolojiyle birlikte gittikçe daha karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla pilot eğitimlerinin güvenliğinin, verimliliğinin ve maliyet etkinliğinin sağlanması ve artırılması gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda yeni nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ için simulatörler ve eğitim yardımcıları geliştirilecek.

HÜRKUŞ’ta eğitim alacak pilotların simulatörler yardımıyla yeteneklerinin artırılması, daha az maliyetle daha verimli ve güvenli bir eğitimin sağlanması amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı ve HAVELSAN arasında bir sözleşme imzalandı. Sözleşmeye konu HÜRSİM projesi kapsamında birer adet opsiyonel uçuş eğitim simulatörü, aletli uçuş eğitim simülatörü, temel uçak eğitim simülatörü, hava trafik kontrol istasyon simülatörü, uçak sistemleri arıza eğiticisi, uçuş/bakım ekibi uçağı terk etme eğiticisi ve bilgisayar tabanlı eğitim sistemleri geliştirilecek.

2021 yılında teslim edilecek

Simülatör ve sistemler, 2021'de İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Simülatör Filo Komutanlığına teslim edilecek. HÜRKUŞ simülatörleri, HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TESİM Projesi simülatör sistemlerine (KT-1T simülatörleri) entegre olarak çalışacak ve ortak eğitim yapabilme yeteneğine sahip olacak. SSB koordinasyonunda daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin simülatör ihtiyacını karşılamak amacıyla HELSİM, TESİM, ARISİM, ATAKSİM, F-16 simülatörü projeleri hayata geçirilmişti.