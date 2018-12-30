Sikorsky ve Boeing'den hız rekoru kıracak sıra dışı helikopter: SB>1 Defiant

Sikorsky ve Boeing uzun süredir yüksek hızlı, uzun menzilli, ultra manevra kabiliyetine sahip, 2030’lu yıllarda Amerikan Ordu’sunun helikopter omurgasını oluşturacak bir model üzerinde çalışmaktaydı. İkili, SB>1 Defiant adını verdikleri, dikey kalkış yapabilen çift rotorlu modelini kamuoyuna tanıttılar.



Çok amaçlı, orta sınıf ve geleceğin dikey kalkış teknolojisine sahip olacak olan SB>1 Defiant, kalkış temellerini Sikorsky's X2 platformundan alıyor. Bu teknolojinin temelinde birbirine zıt iki pervane helikopterin üstüne konumlandırılıyor. Bu da helikopterin oldukça yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor.



Tek pervaneli helikopterler hızlandıkça ortadan başlayan bir kaldırma kuvveti oluştururlar. Helikopter daha da hızlandıkça pervanenin rüzgara karşı olan kısmıyla rüzgara doğru gelen kısmı arasında kaldırma gücü önemli farklılıklar göstermeye başlar ve helikopterin sağlıklı uçuşunu engeller. Günümüz helikopterleri güvenlik nedeniyle belli bir hızın üstüne çıkamaz.



Ayrıca Bkz. "ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı"



Çift pervaneli tasarımıyla hız limitini iki katına çıkaran SB>1 Defiant, bu sayede dikey kalkış da yapabiliyor. Ayrıca pervanenin oluşturduğu momentum da sıfırlandığından arka kuyruk pervanesine gerek kalmıyor. SB>1 Defiant arkasında itici güce sahip bir pervane yer alıyor. Bu sayede helikopter hem daha çevik hem de daha hızlı hale gelmiş. Tek pervaneli helikopterler hızlandıkça ortadan başlayan bir kaldırma kuvveti oluştururlar. Helikopter daha da hızlandıkça pervanenin rüzgara karşı olan kısmıyla rüzgara doğru gelen kısmı arasında kaldırma gücü önemli farklılıklar göstermeye başlar ve helikopterin sağlıklı uçuşunu engeller. Günümüz helikopterleri güvenlik nedeniyle belli bir hızın üstüne çıkamaz.Çift pervaneli tasarımıyla hız limitini iki katına çıkaran, bu sayede dikey kalkış da yapabiliyor. Ayrıca pervanenin oluşturduğu momentum da sıfırlandığından arka kuyruk pervanesine gerek kalmıyor. SB>1 Defiant arkasındabir pervane yer alıyor. Bu sayede helikopter hem daha çevik hem de daha hızlı hale gelmiş.



Helikopterin kalkış takımları, yüksek hızlara imkan tanıyacak şekilde uçaklardaki gibi tasaranmış. Yani iniş/kalkış takımları gizlenebiliyor. Hazır olduğunda 4 mürettebat ve 12 savaşa hazır asker taşıma kabiliyetine sahip olacak helikopterin bir de saldırı modeli üretilecek. Bu model mürettebattan ziyade daha ağır silahlarla donatılacak.





https://newatlas.com/sb-1-defiant-sikorsky-boeing-coaxial-helicopter/57803/#gallery