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    Ramjet motorlu GÖKHAN füzesi ilk kez paylaşıldı: Projede son durum ne?

    2021 yılında TÜBATİK SAGE tarafından geliştirilemeye başlanan yerli, ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN’ın ilk görüntüsü paylaşıldı. GÖKHAN, gündemdeki Meteor füzesinin bir alternatifi olacak.
    Ramjet motorlu GÖKHAN füzesi ilk kez paylaşıldı: Projede son duru Tam Boyutta Gör
    Sözleşmesi 21 Mayıs 2021 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile TÜBİTAK SAGE arasında imzalanarak geliştirilemeye başlanan “Millî Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi (GÖKHAN) Geliştirilmesi Projesi”nde süreç emin adımlarla ilerliyor. Ramjet motor ile çok yüksek hızlarda hedefe angaje olması hedeflenen GÖKHAN, şu sıralarda gündemde olan Meteor füzesinin yerli bir alternatifi olacak.

    GÖKHAN füzesinde son durum

    Projenin geliştirildiğini biliyor olsak da GÖKHAN füzesinin tasarım noktasında neye benzeyeceğini şimdiye kadar bilmiyorduk. Ancak bir süre önce TÜBATİK SAGE, ilk kez GÖKHAN füzesinin görselini paylaşarak bu gizemi noktaladı.

    GÖKHAN projesi, özellikle görüş ötesi menzilde (BVR) angajman kabiliyeti sunan modern hava-hava füzesi ihtiyacına cevap vermek üzere tasarlanıyor. Proje kapsamında geliştirilen ramjet motorlu itki sistemi, geleneksel roket motorlu füzelere kıyasla daha uzun menzilde daha yüksek hızlarda manevra yapma avantajı sağlıyor. Havadaki oksijeni yakıt olarak kullanan ramjet motoru, yakıt taşıma gereksinimini azaltarak füzeye daha fazla harp başlığı veya gelişmiş arayıcı başlık entegrasyonu imkanı tanıyor.

    Ramjet motorlu GÖKHAN füzesi ilk kez paylaşıldı: Projede son duru Tam Boyutta Gör
    Şu ana kadar kavramsal tasarım ve ön tasarım aşamaları tamamlanan GÖKHAN, artık yer testleri ve uçuş testleri aşamasına geçiyor. Bu süreçte füzenin alt sistemleri, aerodinamik yapısı ve itki sisteminin performansı doğrulama testlerinden geçirilecek. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, GÖKHAN’ın Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesiyle birlikte Türkiye, NATO’da ramjet motorlu hava-hava füzesi üretebilen sayılı ülkelerden biri olacak.

    GÖKHAN füzesi, Türkiye’nin hava üstünlüğünü sağlama kabiliyetini güçlendirirken, yüksek değerli hava platformlarını koruma, düşman unsurları uzun menzilden etkisiz hale getirme ve taarruz uçaklarının savunma yeteneğini artırma gibi kritik avantajlar sunacak.

    GÖKHAN, Avrupa menşeili MBDA yapımı Meteor ve ABD üretimi AIM-120D AMRAAM ile rekabet edecek. Meteor füzesi, 200 km (60 km kaçış olmayan) menzil sunarken AIM-120D AMRAAM ise 180 km menzile sahip. Her iki füze de Mach 4 ve üzeri hıza çıkabiliyor.

    GÖKHAN’ın menzili ise şimdilik belirsiz ancak 100 km'den fazla olması bekleniyor. Aynı zamanda envantere ne zaman gireceği konusunda da bir bilgi bulunmamakta. Tahminler ise 2030’lu yıllara işaret ediyor. GÖKHAN, KAAN için de kritik bir mühimmat olacaktır.

    Ramjet motorlu füzeler nasıl çalışıyor?

    GÖKHAN gibi ramjet motorlu füzeler uçaktan ayrıldıktan sonra katı yakıtlı bir roket motoru devreye girer. Bu motor, füzeye başlangıç hızını kazandırarak ramjet motorunun devreye girebilmesi için gerekli olan Mach 1+ hızına yükseltecek. Bu hıza ulaşıldıktan sonra katı yakıtlı itki sistemi devreden çıkıyor ve füze, hava solumaya başlıyor. Bu süreçte ön açıklıktan giren hava sıkıştırılıp yakıtla karıştırılarak yanma odasında yakılıyor. Ramjet motoru, sürekli olarak atmosferdeki oksijeni kullanarak itki üretmeye devam edebiliyor. Bu sayede füze, geleneksel roket motorlarına kıyasla daha uzun menzile ve daha yüksek hıza ulaşabiliyor. Bu füzelerden yüksek hızları nedeniyle birkaç on kilometrelik menzilde kaçmak ise mümkün olmuyor.

    Kaynakça https://www.sage.tubitak.gov.tr/ https://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_(missile)#Propulsion https://en.wikipedia.org/wiki/AIM-120_AMRAAM
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    Sempron 3200 18 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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