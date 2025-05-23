Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı, hedefi tam isabetle vurdu

    Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı kapsamında TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ’tan ilk kez 1 tonluk bomba atıldı. Atış ise tam isabetle başarıya ulaştı.

    HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı, hedefi tam isabetle vurdu Tam Boyutta Gör
    Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı kapsamında TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ’tan ilk kez 1 tonluk bomba atılırken, hedef tam isabetle vuruldu.

    HÜRKUŞ’tan bir ilk daha

    Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 12 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katılım sağladı. Tatbikatta çok sayıda hava unsuru da yer aldı.

    HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı, hedefi tam isabetle vurdu Tam Boyutta Gör
    Tatbikatta, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba taşıyarak hedefini tam isabetle vurdu. HÜRKUŞ daha önce sadece mühimmat taşırken 1 tonluk bomba ise platforma ilk defa yüklendi. Kullanılan mühimmatın adı paylaşılmadı ancak savunma uzmanlarına göre LGK-84 veya HGK-84 olması muhtemel.

    “ANKA’yı hayranlıkla izlediler”

    HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı, hedefi tam isabetle vurdu Tam Boyutta Gör
    Tatbikat brifinginde konuşan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, şunları söyledi: “Anadolu Ankası Tatbikatı arama kurtarma tatbikatı olarak başlamış, iyice büyümüş ve hava-yer entegrasyon tatbikatına dönmüştür. Biz burada diğer ülkelerle çalışırken iki şey ile büyük gurur duyduk. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitimi. Gerçekten diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman Türk askerinin farkı ortaya çıkıyor. İkincisi, Kahraman savunma sanayimiz. Almanların kendi İHA’ları var ama bizim AKINCI İHA’yı keşke benim olsa diye hayranlıkla günde 6 saat seyrettiler. Aynı şekilde ANKA’mız TB-2’miz, HÜRKUŞ. HÜRKUŞ, ilk kez 1 tonluk bomba attı ve tam ortadan vurdu. Kendisi taşıyıp, kendisi lazerledi. Bir pervaneli uçağın yapabileceği harekette son noktayı gösterdi.”

    621'i yabancı 3 bini aşkın personel ve 48 hava unsurunun görev aldığı Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 bugün sona erecek. Tatbikat, yılda iki dönem halinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    Richard Parker 5 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bankadan döviz çekme pilotaj okumak gsb den mesaj geldi ne yapmalıyım gittigidiyor cover leslie nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 12
    Apple iPhone 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum