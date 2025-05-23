HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı, hedefi tam isabetle vurdu

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Tam Boyutta Gör Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı kapsamında TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ’tan ilk kez 1 tonluk bomba atılırken, hedef tam isabetle vuruldu.

HÜRKUŞ’tan bir ilk daha

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 12 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katılım sağladı. Tatbikatta çok sayıda hava unsuru da yer aldı.

Tam Boyutta Gör Tatbikatta, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba taşıyarak hedefini tam isabetle vurdu. HÜRKUŞ daha önce sadece mühimmat taşırken 1 tonluk bomba ise platforma ilk defa yüklendi. Kullanılan mühimmatın adı paylaşılmadı ancak savunma uzmanlarına göre LGK-84 veya HGK-84 olması muhtemel.

“ANKA’yı hayranlıkla izlediler”

Tam Boyutta Gör Tatbikat brifinginde konuşan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, şunları söyledi: “Anadolu Ankası Tatbikatı arama kurtarma tatbikatı olarak başlamış, iyice büyümüş ve hava-yer entegrasyon tatbikatına dönmüştür. Biz burada diğer ülkelerle çalışırken iki şey ile büyük gurur duyduk. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitimi. Gerçekten diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman Türk askerinin farkı ortaya çıkıyor. İkincisi, Kahraman savunma sanayimiz. Almanların kendi İHA’ları var ama bizim AKINCI İHA’yı keşke benim olsa diye hayranlıkla günde 6 saat seyrettiler. Aynı şekilde ANKA’mız TB-2’miz, HÜRKUŞ. HÜRKUŞ, ilk kez 1 tonluk bomba attı ve tam ortadan vurdu. Kendisi taşıyıp, kendisi lazerledi. Bir pervaneli uçağın yapabileceği harekette son noktayı gösterdi.”

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621'i yabancı 3 bini aşkın personel ve 48 hava unsurunun görev aldığı Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 bugün sona erecek. Tatbikat, yılda iki dönem halinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor.

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HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı, hedefi tam isabetle vurdu