HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı, hedefi tam isabetle vurdu

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 12 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katılım sağladı. Tatbikatta çok sayıda hava unsuru da yer aldı.
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621'i yabancı 3 bini aşkın personel ve 48 hava unsurunun görev aldığı Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 bugün sona erecek. Tatbikat, yılda iki dönem halinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor.
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