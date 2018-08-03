Haftaya A101 marketlerde GM8 Go modeli var

General Mobile tarafından ilk Android Go telefonlardan birisi olarak tanıtılan GM8 Go akıllı telefon modeli 9 Ağustos A101 marketlerin aktüel ürünleri arasında yerini aldı.

GM 8 GO özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon 18:9 görüntü oranına sahip ancak çerçevelerin belirgin bir inceliği yok. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Kasa kalınlığı 8.6mm civarında.

Ayrıca Bkz.

"BlackBerry Evolve ve Evolve X tanıtıldı"

MediaTek’in 4 çekirdekli MT6739 yonga setinden gücünü alan model 1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite sunuyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera portre çekimler yapabiliyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Batarya tarafında 3500mAh kapasite belirleyen telefon 2A akım ile hızlı şarja olanak tanıyor. Bağlantı noktası microUSB. GM8 Go modeli için 749TL fiyat etiketi belirlenmiş ancak piyasada daha uyguna bulmak mümkün oluyor.