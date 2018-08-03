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Haftaya A101 marketlerde GM8 Go modeli var

General Mobile 8 Go modeli giriş seviyesi donanımı ile Android Go sayesinde akıcı bir tecrübe sunmak amacında. 9 Ağustos A101 marketlerde satılacak GM 8 GO özellikleri ve fiyatı haberimizde.
12 ay
9,8b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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General Mobile tarafından ilk Android Go telefonlardan birisi olarak tanıtılan GM8 Go akıllı telefon modeli 9 Ağustos A101 marketlerin aktüel ürünleri arasında yerini aldı.

GM 8 GO özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon 18:9 görüntü oranına sahip ancak çerçevelerin belirgin bir inceliği yok. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Kasa kalınlığı 8.6mm civarında.

Ayrıca Bkz. "BlackBerry Evolve ve Evolve X tanıtıldı"

MediaTek’in 4 çekirdekli MT6739 yonga setinden gücünü alan model 1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite sunuyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera portre çekimler yapabiliyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Batarya tarafında 3500mAh kapasite belirleyen telefon 2A akım ile hızlı şarja olanak tanıyor. Bağlantı noktası microUSB. GM8 Go modeli için 749TL fiyat etiketi belirlenmiş ancak piyasada daha uyguna bulmak mümkün oluyor.

 


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kaptanos 12 ay en beğenilen
Bunlar insanlarla ne geçiyor ?
1GB RAM'li telefon'a nasıl 750TL
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METEHAN88 12 ay
1GB RAM'li telefon'a 250tl bile vermem..
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huseyincarnege 12 ay
1GB Görünce ben
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ilker07 2 ay

2018 yılında 700 TL ' den GM Discovery sattıklarını düşünürsek buna şaşırmıyorum.
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Orta Seviye Gitarist 12 ay
2014 te ciksa alinabilirdi
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smart1978 12 ay
Cile cekmek isteyenlere bedava degil 749 TL imis :)
New York Merkezli bir sozde Yerli Firma . Turkiye ye hayri yok urunlerinden de hayri yok !
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huseyincarnege 12 ay
1GB Görünce ben
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martin palermo 12 ay
Gm den her türlü uzak durmak lazımken 1gb ramli telefon alıp sinir hastası olmak mümkün.
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Xtrud 12 ay
Kurulum ekranında bile kasıyor. Gerçi 1300 liralık Samsung J4 de öyle....
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eP_362 12 ay
ÇÖP
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El_domingo 12 ay
gönul istiyor bu firmanın urunlerini kullanayım..ama milleti oyle bir salak yerine koyuyorki sonra arkama bakamadan kacıyorum..
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SYLAS 12 ay El_domingo
Uzak durun 5plus 2sene oldu kronik sorunlari var garanti bitti suan elde patladi. Her serisinde pil berbat 1yilda sisiyor .
Parca kalitesi berbat sirf kronik sorun var diye degisen ekranlarin kaliteyi zarar etmemek icin dusurduler siz dusunun.
Size etiket attım ama genel olarak herkese soyluyorum UZAK DURUN GM DEN
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METEHAN88 12 ay
1GB RAM'li telefon'a 250tl bile vermem..
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KoşanBalık 12 ay
Buyrun 519tl ye gayet alinasi bir telefon. 2gb ram 16 hafiza. İslemci bu go8 ile neredeyse ayni.ekrani 5inc tek eksi bu diyebilirsiniz. Cek cebteteb indirimi derken 450tl kadar dusurebilirsiniz. Dolar kuru boyleyken alip koseye atasim var.ilerde zor goruruz bu fiyatlari
urun.gittigidiyor.com/...
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9 ağustos a101, gm8 go ve
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