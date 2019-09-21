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    Haftaya A101 marketlerde Galaxy A10, BİM marketlerde HP sırt çantası var

    26 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Galaxy A10 akıllı telefon modeli yer alırken 27 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Redmi Go akıllı telefonu ve HP sırt çantası var.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Önümüzdeki hafta perakende gıda mağazalarında yine pek çok akıllı telefon, televizyon ve aksesuar ürünleri uygun fiyat arayan tüketicileri bekliyor olacak.

    26 Eylül A101 aktüel ürünler

    26 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Galaxy A10 yer alıyor. 6.2 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran olan Galaxy A10 modelinde 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga seti kullanılmış. Yanında ise 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Mekanizmalı ön kameraya sahip Vivo V17 Pro duyuruldu"

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera f/1.9 diyafram aralığına sahip. Gece çekimleri için özel bir yazılım desteği de sağlanmış. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 3400mAh kapasiteli batarya uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 1199TL fiyat etiketi Samsung Türkiye garantili cihazlar ile karşılaştırıldığında aynı.

    Diğer taraftan 43 inçlik Full HD Toshiba 43L2863DAT televizyon da 2099TL fiyatı ile uygun görünüyor. Netflix ve tarayıcı gibi temel akıllı özellikleri olan televizyonda dahili HD uydu alıcı mevcut. Yine Çin menşeli bir kablosuz kulaklık 100 saat bekleme süresi sunuyor ve 49.95TL fiyat etiketine sahip.

    27 Eylül BİM aktüel ürünler

    27 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Redmi Go akıllı telefonu var. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 8MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 599TL ve fiyatının çok düşük seviyelere geldiğini belirtelim.

    Diğer taraftan 10000mAh kapasiteli Philips taşınabilir şarj istasyonu 59.90TL fiyat etiketine sahipken Trax kulak üstü kablosuz kulaklık 39.90TL seviyesinde. HP Odyssey 15.6 inçe göre sırt çantası 129TL ve oldukça uygun görünüyor. Yine Reebok dijital kol saati de 129TL ve oldukça uygun.

     


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    Lumibrite 1 sa.
    A10, Bizim buradaki A101'lerde 2 aydır var zaten... Hatta geçenlerde fiyatını 1049 TL'ye düşürmüşlerdi.
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    Jon_Kar 2 sa.
    A10 1200 tl buna 1200tl daha ekle 2400 e A50 al daha mantikli
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    grafman09 12 dk. Jon_Kar
    Para yoksa hiç mantıklı değil..
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    mu5tafa 2 sa.
    43 inç full hd tv yi 2100 e satmak da iyiymiş..
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    hanahmet 4 sa.
    GoSmart markasını pek sevemedim. Faresini aldım 2 ayda bozuldu. Şarj kablosunu aldım, 1 aya kalmadan temassızlık oldu. Kulaklık aldım ses hiç iyi değil, hiç kullanmadım evde öyle duruyor. Bu dediklerim 1,5 sene önce oldu. Şimdi kalitesi nasıldır bilmem ama aldıklarım hep sıkıntılı çıktı.
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