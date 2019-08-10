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Haftaya A101 marketlerde Galaxy M10, BİM marketlerde Razer Deathadder var

15 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy M10 akıllı telefonu ve 16 Ağustos BİM aktüel ürünler arasında da Razer Deathadder oyuncu faresi yer alıyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde Galaxy M10, BİM marketlerde Razer Deathadder var

Uygun fiyata teknolojik ürünlerin ilk adresi haline gelen A101 ve BİM marketlerde haftaya farklı kategorilerde ürünler tüketicileri bekliyor. Haftaya A101 marketlerde Galaxy M10, BİM marketlerde Razer Deathadder oyuncu faresi var.

15 Ağustos A101 aktüel ürünler

15 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Galaxy M10 yer alıyor. Galaxy M10 modeli 6.22 inçlik ekranında 1520x720 piksel çözünürlük barındırıyor ve çerçevesiz bir tasarım sunuyor. 7.7mm kalınlığındaki kasada parmak izi okuyucu yer almıyor. Telefona 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti gücünü veriyor.

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Ana kamera 13MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığı sunarken 5MP çözünürlüğünde ikinci kamera 120 derecelik geniş açı sunuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

3400mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile desteklenmiş. 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi barındıran model 1179TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın biraz üzerinde kalmış.

Haftaya A101 marketlerde Galaxy M10, BİM marketlerde Razer Deathadder var
 

Toshiba’nın 49 inçlik 49L2863DAT model akıllı televizyonu da 2499TL fiyat etiketine sahip. Dahili HD uydu alıcısı olan televizyonda WiFi, tarayıcı ve Netflix uygulamaları ön yüklü olarak geliyor.

Haftaya A101 marketlerde Galaxy M10, BİM marketlerde Razer Deathadder var
 

16 Ağustos BİM aktüel ürünler

16 Ağustos BİM aktüel ürünler arasında önceki nesil Razer Deathadder oyuncu faresi yer alıyor. 3.5G optik sensör ile 3500DPI hassasiyet sunan fare 3 renkli arka aydınlatmaya sahip. Bir dönem oldukça popüler olan Razer Deathadder oyuncu faresi için 175TL fiyat etiketi mevcut ve oldukça da uygun.

Son olarak AverDigi markasının 2 adet 2MP kamera ve 1 adet XVR kayıt cihazından oluşan güvenlik kamerası seti 499TL ve fiyatı piyasanın biraz daha altına çekilmiş.

 


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