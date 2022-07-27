iPhone 14 mini modeli neden çıkmayacak?

iPhone 14 mini olacak mı? iPhone 14 mini ne zaman çıkacak? gibi Apple’dan iPhone 14 mini modelini bekleyenlerin merak ettiği soruların cevabı maalesef olumsuz. Apple, 2020’de iPhone 12 serisiyle tanıttığı 5.4 inç iPhone mini modelini sürdürmeyecek. iPhone 13 mini’den sonra artık seri içinde küçük ekranlı iPhone’larla karşılaşmayacağız.

Apple, iPhone 14 üretimi için tedarikçi sayısını arttırıyor 4 gün önce eklendi

iPhone 12 mini beklenen ilgiyi görmedi

iPhone 12 serisinin çıkış yapmasından iki ay sonra, CIRP analistlerinin söylediğine göre iPhone 12 mini, ilk iki ayda iPhone satışlarının sadece %6’sını oluşturdu. iPhone 12, satışların %27’sini oluştururken, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max satışların %20’sini oluşturdu. iPhone SE, iPhone 11 ve iPhone XR gibi daha eski modellerden daha fazla sattı.

iPhone 13 mini "iyileştirmelere rağmen" satmadı

Apple, 2021 Eylül ayında iPhone 13 mini modelini tanıttı. Daha uzun pil ömrü ve daha parlak ekran gibi iyileştirmelere rağmen iPhone 13 mini satışları iyi gitmedi. CIRP verilerine göre, iPhone 13 mini ikinci çeyrekteki iPhone satışlarının yalnızca %3’ünü oluşturdu.

iPhone 13 mini aslında iPhone 11 ve iPhone 12’ye göre avantajlar sunuyor ancak birçok tüketici daha büyük ekranlı modelleri daha üstün olarak görüyor.

iPhone 13 mini fiyatı düşebilir

iPhone 14, 6.1 inç ve 6.7 inç form faktörüyle satışa sunulacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, 6.1 inç ve 6.7 inç form faktörüyle satışa sunulacak. Bu, en küçük iPhone’un 6.1 inç ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. iPhone 14 tanıtıldığında muhtemelen iPhone 13 mini fiyatı düşecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, 5.4 inç iPhone 14 mini’den neden vazgeçti?