Haftaya A101 marketlerde Honor 7c, BİM marketlerde LG K9 var

Teknolojik ürünlerinin ilk adreslerinden birisi haline gelen A101 ve BİM marketler yeni yıla da hızlı giriyor. Haftaya farklı markaların akıllı telefon ve tablet modelleri raflarda yerini alacak.

3 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler

3 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler arasında Honor 7c dikkat çekiyor. Modelde 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 450 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 3000mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 1199TL ile oldukça uygun.

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Diğer taraftan Alcatel Pixi 4 tablet modeli de raflarda yerini almış. 7 inçlik 1024x600 piksel çözünürlüğünde ekran, Cortex-A7 tabanlı MediaTek işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi ve 2580mAh kapasiteli bataryası olan model 349TL fiyat etiketine sahip. Piyasada biraz daha uyguna bulabilmek mümkün ve ayrıca donanım açısından çok zayıf kaldığını söyleyebiliriz.

4 Ocak 2019 BİM aktüel ürünler

4 Ocak 2019 BİM aktüel ürünler arasında LG K9 akıllı telefon modelini görüyoruz. 5 inçlik HD ekran, Snapdragon 210 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama, 2500mAh kapasiteli batarya, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özelliklerle 999TL fiyat etiketine sahip. Yine piyasada daha uygun fiyata bulabilmek mümkün.

Son olarak Xiaomi’nin ikinci nesil 10000mAh kapasiteli şarj istasyonu da satışa çıkacak. QuickCharge 2 destekli olan istasyonun fiyatı 79TL olarak belirlenmiş. Bu ürünün uygun bir fiyata sahip olduğunu belirtelim.