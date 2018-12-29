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Haftaya A101 marketlerde Honor 7c, BİM marketlerde LG K9 var

3 Ocak 2019 A101 marketlerde Huawei Honor 7C modeli, 4 Ocak 2019 BİM marketlerde ise LG K9 akıllı telefonu ile Xiaomi 10000mAh kapasiteli powerbank satılacak.
4 ay
11,9b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojik ürünlerinin ilk adreslerinden birisi haline gelen A101 ve BİM marketler yeni yıla da hızlı giriyor. Haftaya farklı markaların akıllı telefon ve tablet modelleri raflarda yerini alacak.

3 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler

3 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler arasında Honor 7c dikkat çekiyor. Modelde 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 450 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 3000mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 1199TL ile oldukça uygun.

Ayrıca Bkz. "Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi"

Diğer taraftan Alcatel Pixi 4 tablet modeli de raflarda yerini almış. 7 inçlik 1024x600 piksel çözünürlüğünde ekran, Cortex-A7 tabanlı MediaTek işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi ve 2580mAh kapasiteli bataryası olan model 349TL fiyat etiketine sahip. Piyasada biraz daha uyguna bulabilmek mümkün ve ayrıca donanım açısından çok zayıf kaldığını söyleyebiliriz.

 

Haftaya A101 marketlerde Honor 7c, BİM marketlerde LG K9 var

4 Ocak 2019 BİM aktüel ürünler

4 Ocak 2019 BİM aktüel ürünler arasında LG K9 akıllı telefon modelini görüyoruz. 5 inçlik HD ekran, Snapdragon 210 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama, 2500mAh kapasiteli batarya, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özelliklerle 999TL fiyat etiketine sahip. Yine piyasada daha uygun fiyata bulabilmek mümkün.

Son olarak Xiaomi’nin ikinci nesil 10000mAh kapasiteli şarj istasyonu da satışa çıkacak. QuickCharge 2 destekli olan istasyonun fiyatı 79TL olarak belirlenmiş. Bu ürünün uygun bir fiyata sahip olduğunu belirtelim.

 

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Şıh Hazretleri 4 ay
Bim ve A101 bitmiş
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dogaunl 4 ay
O tablet 100 lira etmez be
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malitoprak91 4 ay
Vay arkadaş foruma bak alıntıladığın yorumu şu dandik tableti eleştirdik diye silmişler :) ne saçma sapan işler dönüyor forumda anlamadım ki. Reklam yapacaksınız diye 1 gb ram 8 rom olan cihaza da bişey diyemeyeceğiz öyle mi.
Vay arkadaş foruma bak alıntıladığın yorumu şu dandik tableti eleştirdik diye silmişler :) ne saçma sapan işler dönüyor forumda anlamadım ki. Reklam yapacaksın...
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malitoprak91 4 ay
Vay arkadaş foruma bak alıntıladığın yorumu şu dandik tableti eleştirdik diye silmişler :) ne saçma sapan işler dönüyor forumda anlamadım ki. Reklam yapacaksınız diye 1 gb ram 8 rom olan cihaza da bişey diyemeyeceğiz öyle mi.
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Mr.Extrem 4 ay
HONOR 7C HUAWEI P SMART ARASINDA YORUM YAPACAK VARMI
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emirsencer 4 ay Mr.Extrem
Psmart 7c'ye göre daha mantıklı bir seçim olur. Psmart'ın Honor'daki karşılığı 9 lite'dir.
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yolyordam35 4 ay
snapdragon 450 ve hd+ ekran gunluk kullanimda gayet yeterli.
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dogaunl 4 ay
O tablet 100 lira etmez be
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albaycan_19 4 ay
Taşınabilir şarj migros sanalda 59 tl. Galiba aynısı.
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Şıh Hazretleri 4 ay
Bim ve A101 bitmiş
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Affliate34 4 ay
1 gb ram li tabletler bitmiyor neden acaba orta giriş seviyesi telefonlarda bile en az 2 veya 3 gb ram var ucuz ürün diye diye ölecegiz 1 gb ram neden halen var ve satılan tabletler çöp oluyor donanım israfı çevreye zarar
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kuruwa 4 ay Affliate34
Çöp cennetiyiz bitmez ülkede. Avrupa da mazotlu arabanın yasaklancağı tarih belli bize kakaladılar.
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OsmanlıKafası 4 ay
1 gb ram ölmedi mi yaw
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malitoprak91 4 ay
Tabletin fiyatının 2018 başlarında 100 küsür olduğunu sanıyorum yanlış mıyım
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Fenomenon 4 ay
Tablet 2gb ram olsa alınabilirdi. Lg donanımı fiyatına göre çok çok zayıf. Bende lg'nin tableti var. Lg'nin arayüzünü severim ama yine de değmez.
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