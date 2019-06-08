Haftaya A101 marketlerde Xbox One S konsolu var

Uygun fiyata akıllı telefon görmeye alıştığımız zincir gıda marketlerinde zaman zaman cazip konsol kampanyaları da oluyor. 13 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Xbox One S konsolu uygun bir fiyata sunulacak.

13 Haziran A101 aktüel ürünler

13 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Xbox One S konsolunu görüyoruz. 1TB kapasite ile gelen konsol The Division 2 oyununu ve Windows 10 uyumlu kolu hediye ediyor. Ayrıca 1 aylık GamePass üyeliği ve 14 günlük Live Gold üyeliği de hediye. Konsol 1699TL ile oldukça uygun bir fiyatta.

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Diğer taraftan yeniden Honor 7S akıllı telefonu raflara çıkıyor. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip.

İlk kez raflara çıkacak Samsung marka 49 inçlik 4K kavisli televizyon da dikkat çekiyor. Akıllı TV özelliği bulunan modelde HDR teknolojisi de kullanılmış. 3699TL fiyat piyasa ile yer yer aynı.

Son olarak Çin menşeli ve SIM kart destekli Sentar akıllı çocuk saati 299TL, Piranha alt seviye kablosuz kulaklık 34.95TL ve hoparlör de 49.95TL üzerinden raflarda yerini alacak.

14 Haziran BİM aktüel ürünler

14 Haziran BİM aktüel ürünler arasında Android Go telefonu Redmi Go dikkat çekiyor. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 8MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 699TL ve piyasa ile hemen hemen aynı.

Son olarak markası pek belli olmayan ve güvenilirlik konusunda şüphe uyandıran basit anlamda bir akıllı saat 99TL fiyat etiketine sahip.