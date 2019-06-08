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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya A101 marketlerde Xbox One S konsolu var

13 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Xbox One S oyun konsolu yer alıyor. 1TB kapasite ve The Division 2 hediyesi ile gelen Xbox One S piyasanın en dip fiyat seviyesinde bulunuyor.
12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde Xbox One S konsolu var

Uygun fiyata akıllı telefon görmeye alıştığımız zincir gıda marketlerinde zaman zaman cazip konsol kampanyaları da oluyor. 13 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Xbox One S konsolu uygun bir fiyata sunulacak.

13 Haziran A101 aktüel ürünler

13 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Xbox One S konsolunu görüyoruz. 1TB kapasite ile gelen konsol The Division 2 oyununu ve Windows 10 uyumlu kolu hediye ediyor. Ayrıca 1 aylık GamePass üyeliği ve 14 günlük Live Gold üyeliği de hediye. Konsol 1699TL ile oldukça uygun bir fiyatta.

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Diğer taraftan yeniden Honor 7S akıllı telefonu raflara çıkıyor. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

Haftaya A101 marketlerde Xbox One S konsolu var
 

2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip.

Haftaya A101 marketlerde Xbox One S konsolu var
 

İlk kez raflara çıkacak Samsung marka 49 inçlik 4K kavisli televizyon da dikkat çekiyor. Akıllı TV özelliği bulunan modelde HDR teknolojisi de kullanılmış. 3699TL fiyat piyasa ile yer yer aynı.

Haftaya A101 marketlerde Xbox One S konsolu var
 

Son olarak Çin menşeli ve SIM kart destekli Sentar akıllı çocuk saati 299TL, Piranha alt seviye kablosuz kulaklık 34.95TL ve hoparlör de 49.95TL üzerinden raflarda yerini alacak.

Haftaya A101 marketlerde Xbox One S konsolu var
 

14 Haziran BİM aktüel ürünler

14 Haziran BİM aktüel ürünler arasında Android Go telefonu Redmi Go dikkat çekiyor. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 8MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 699TL ve piyasa ile hemen hemen aynı.

Son olarak markası pek belli olmayan ve güvenilirlik konusunda şüphe uyandıran basit anlamda bir akıllı saat 99TL fiyat etiketine sahip.

 

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Spider_hip 12 sa. en beğenilen
Xbox One S deki 4K çözünürlük lafı bilmeyenleri yanıltmasın. 4K film falan oynatıyor lakin oyunlarda upscale yapıyor(1K çözünürlüğü 4K ya genişletmek). Zaten 1 küsür tflops ile ne 4K'sı. 1K yı bile 60fps de çalıştıramayacak bir güç ne yazık ki. Upscale'e ne gerek var onu bilemiyorum, pazarlama stratejisiydi herhalde.
Xbox One S deki 4K çözünürlük lafı bilmeyenleri yanıltmasın. 4K film falan oynatıyor lakin oyunlarda upscale yapıyor(1K çözünürlüğü 4K ya genişletmek). Zaten 1 ...
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GulGok 1 sa. yeni yorumcu
Vatan bilgisayarda 1499 TL fiyat şuanda hiç de uygun değil.
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oguzhankrc 2 sa. yeni yorumcu
Yalnız 1700 TL içeriklere rağmen hiç uygun bir fiyat değil.
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Mesutzgvn 4 sa.
Sanırım Bim sponsor oldu DH ye.
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sunset58 5 sa.
Vatanda şuan aynı konsol forza horizon 4 + pugb ile aynı fiyata satılıyor a101 de dip fiyat desinler ama
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Whippoorwill 6 sa.
Fırsat değil resmen rezillik.
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Fenomenon 6 sa.
Dolar kurunu ve vergileri hesaba katarsak 700 liraya android telefon cidden çok ucuz. Fakat android go da olsa alınmaz. Çünkü 1gb ram kimseye yetmez. Hadi YouTube vs bunların go sürümü var, face twitter'ın da fo sürümü var ama her uygulamanın yok ki. Bu klavye indiriyorsun 150mb ram harcıyor. Bi widget yüklüyorsun 100mb ram harcıyor. Tarayıcılar desen zaten sıkıntı. Benim lg tablette 1 gb ram var. 4-5 yıllık tablet. İşimi görüyor. Ama görsel olarak ağır olan 4-5 sayfa açınca tarayıcı kendi kendini kapatıyor. Siteler bile 1gb ram için tasarlanmıyor. O yüzden 700 lira çöpe atmayın
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Dehşetengiz 8 sa.
vatanda da ayni fiyat
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mezarcı35 10 sa. yeni yorumcu
Fıyat fıyasa fıyatıyla aynı
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JuliusStrasser 6 sa.
fiyat aynı ama yanında verdiği şeyler daha fazla gibi
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Spider_hip 12 sa. en beğenilen
Xbox One S deki 4K çözünürlük lafı bilmeyenleri yanıltmasın. 4K film falan oynatıyor lakin oyunlarda upscale yapıyor(1K çözünürlüğü 4K ya genişletmek). Zaten 1 küsür tflops ile ne 4K'sı. 1K yı bile 60fps de çalıştıramayacak bir güç ne yazık ki. Upscale'e ne gerek var onu bilemiyorum, pazarlama stratejisiydi herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +10
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UnicornKnight 2 sa. Spider_hip
1K çözünürlük nedir ayıptır sorması?
insanımızın düz mantığı dahilinde saçmalarcasına yeni yeni şeyler sıkmasının cidden hastasıyım. (Y)
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