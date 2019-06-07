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Google Stadia’nın ilk özel oyunu Get Packed olacak

Moonshine Stüdyoları’nın ilk oyunu olma özelliğine sahip Get Packed ayrıca Google Stadia için geliştirilen ilk özel oyun durumunda. Peki Get Packed neler sunuyor?
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın oyun dünyasına yönelik en büyük hamlesi olarak değerlendirilen Stadia abonelik hizmeti Kasım ayında pek çok önemli oyun duyurusu ile hayata geçecek. Bunlardan birisi ise Google için özel hazırlandı.

Get Packed neler sunuyor?

Get Packed adındaki çok oyunculu oyun Stadia’nın ilk özel oyunu olma özelliğine sahip. Moonshine Studios tarafından 18 aydır geliştirilen oyun yine stüdyonun ilk çalışması. Bu bakımdan da ayrı bir önem taşıyor.

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Get Packed gerçek zamanlı fizik mekanizmalarını temel alan bir yapım. Oyunda nesneleri harita üzerinde bir noktadan diğer noktaya taşımanız gerekiyor. Ditchlington şehrinde geçen oyunda vatandaşları en hızlı şekilde taşımanız şart. Oyun 4 kişiye kadar oynanabiliyor.

Fizik tabanlı engellerin oyuncuları oldukça zorlayacağı ifade ediliyor. Get Packed oyunu 2020 yılında Stadia için indirmeye sunulacak ve 6 aylık bir süre boyunca platformdan başka bir yerde yayınlanmayacak.

 

https://9to5google.com/2019/06/06/get-packed-google-stadia-exclusive/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 3 gün
Bence indie oyunlara ağırlık vermesi güzel şimdilik özellikle böyle pat diye yükleme kurma derdi olmadan arkadaşlarınla girip oynayabileceğin bir oyun olması güzel olmuş doğru yolda ilerliyorlar.
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CrewSs 3 gün yeni yorumcu
Klasik,Kült ve şaşırtmayan bir yapım.
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torenbolen 4 gün
Moonshine studios... Kaçak içkiyle kafa bulurken oyun yapıyorlar herhalde.
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Akbaba89 4 gün
Mobil oyun kıvamında olmuş
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hömmgüzel 4 gün
Kral oyunda çalışır bu
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javaprof 4 gün
bu oyunu stadia yerine androide çıkarsınlar.
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crazywinner3 4 gün
Oyun güzel görünüyor ama stadia hesabı aldıracak bir oyun değil. Playstation cephesinde o kadar güzel exclusive oyun varken tutmaz.
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