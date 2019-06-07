Google Stadia’nın ilk özel oyunu Get Packed olacak

Google’ın oyun dünyasına yönelik en büyük hamlesi olarak değerlendirilen Stadia abonelik hizmeti Kasım ayında pek çok önemli oyun duyurusu ile hayata geçecek. Bunlardan birisi ise Google için özel hazırlandı.

Get Packed neler sunuyor?

Get Packed adındaki çok oyunculu oyun Stadia’nın ilk özel oyunu olma özelliğine sahip. Moonshine Studios tarafından 18 aydır geliştirilen oyun yine stüdyonun ilk çalışması. Bu bakımdan da ayrı bir önem taşıyor.

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Get Packed gerçek zamanlı fizik mekanizmalarını temel alan bir yapım. Oyunda nesneleri harita üzerinde bir noktadan diğer noktaya taşımanız gerekiyor. Ditchlington şehrinde geçen oyunda vatandaşları en hızlı şekilde taşımanız şart. Oyun 4 kişiye kadar oynanabiliyor.

Fizik tabanlı engellerin oyuncuları oldukça zorlayacağı ifade ediliyor. Get Packed oyunu 2020 yılında Stadia için indirmeye sunulacak ve 6 aylık bir süre boyunca platformdan başka bir yerde yayınlanmayacak.