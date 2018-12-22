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Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak

27 Aralık A101 marketlerde Honor 8X modeli daha düşük fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 28 Aralık BİM marketlerde ise çok uygun fiyata Meizu A20 hoparlör var.
4 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın sonuna doğru yaklaşırken A101 ve BİM marketlerde yine hareketlilik yaşanacak. Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X satıldığını göreceğiz. BİM marketlerde ise Meizu kablosuz hoparlör yer alıyor.

27 Aralık A101 marketler Honor 8X özellikleri ve fiyatı

Honor 8X modelinde 6.5 inçlik 2340 x 1080 çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekrandaki çentik biraz büyük ancak ekran-kasa oranı yüzde 91 gibi rekor bir seviyeye çıkmış. Yonga seti tarafında Kirin 710 kullanılmış. 12nm sürecinde üretilen Kirin 710 yonga seti 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise daha performanslı ARM Mali G51 birimi yer alıyor.

GPU Turbo teknolojisi ile gelen telefon ayrıca gerçek zamanlı titreşimler ile 30 farklı senaryoda oyunların gerçekçiliğini arttırıyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB depolama ile destekleniyor.

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Kamera tarafında da çıtayı yükselten model 20MP + 2MP çözünürlüğünde arka çift kamera ve 16MP çözünürlüğünde ön kamera kullanıyor. Ön kamera 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Ayrıca yapay zekâ tabanlı güzelleştirme seçenekleri mevcut.

Batarya kapasitesi ise 3750mAh seviyesinde olacak. Ayrıca hızlı şarj ile destekleniyor. Honor 8X için ilk fiyat seviyesi 2299TL idi. Şimdi ise 2099TL seviyesine çekilmiş. Bununla birlikte ilk partideki hediye kulaklık bu kez kaldırılmış.

27 Aralık A101 marketler Samsung Galaxy Grand Prime Plus özellikleri ve fiyatı

27 Aralık A101 marketlerde Samsung Galaxy Grand Prime Plus satışa çıkacak. 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran modele 4 adet Cortex-A53 çekirdekli bir MediaTek yonga seti eşlik ediyor. 1.5GB RAM ve 8GB dahili kapasiteye sahip olan telefonun arka kısmında 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde flaş destekli kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi ise 2600mAh. Telefonun fiyatı 849TL iken piyasanın biraz daha altında olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak Samsung marka 55 inçlik 55NU7300 kavisli 4K televizyon da raflarda yerini alacak. Tizen işletim sistemli televizyonda Ultra HD uydu alıcısı yer alıyor. Bluetooth ve WiFi bağlantı teknolojileri barındıran televizyon 20W ses çıkışına sahip. Fiyatı 4499TL olarak belirlenmiş.

Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak
 

28 Aralık BİM marketler Meizu A20 hoparlör özellikleri ve fiyatı

28 Aralık BİM marketlerde Meizu A20 kablosuz hoparlör satılacak. Bluetooth 4.2 standardını kullanan Meizu A20 yaklaşık 15 saat kullanım süresi sunuyor. 5W çıkış gücü olan hoparlörün yorumları da olumlu. 100TL fiyat etiketi piyasanın da oldukça altında.

 

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borukuzen 4 ay en beğenilen
Böyle giderse Bim ve A101 mağazaları, teknoloji marketlerine rakip olacak.
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TearsForFears 4 ay
2200’e kirin 970 li daha iyi kameralı honor play var. Ayrıca 8x de microusb var hızlı şarj desteği yok.
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DH Misafiri 4 ay
2100 honor 8X'e verene kadar general mobile gm9 pro alın derim. kamerası efsane.
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tavernac1 4 ay
Arkadaşlar hoparlör için ne düşünüyorsunuz?
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X-CRYPT 4 ay
bunun yerine huawei play alınır.kanmasın kimse.
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cocainbar 4 ay
Sattigi apple urunleri sahteydi sanirsam. Kurdan bile alinmaz bu magazalardan.
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sendemail 4 ay
honor 8x telefon yenileyecekler için gayet güzel bir seçenek
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Greylights 4 ay
Bim e hiç güvenmiyorum çakma ürünler satıyorlar. Meizu ses sistemlerinde iyi işler yapan bir firma, telefonlarının bile sesi manyak.
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TearsForFears 4 ay
2200’e kirin 970 li daha iyi kameralı honor play var. Ayrıca 8x de microusb var hızlı şarj desteği yok.
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serta2 4 ay
Honor 8X kullaniyorum. Tavsiye ederim. Mutlaka alin!!
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mamilim90 4 ay
Axen tv Amazom tr de daha ucuz
amazon.com.tr/...
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Armadon 4 ay
Honor 8X alınabilir bir telefon
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