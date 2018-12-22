Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı

Mobil dünyada sapan mekaniğine sahip Angry Birds oyunu ile fenomen hale gelen Rovio yavaş yavaş bu kimliğinden uzaklaşıyor. Firmanın son oyunu renk eşleşme temeline dayanan bulmaca türüne ait.

Angry Birds Dream Blast neler sunuyor?

Deneme sürecine devam eden Angry Birds Dream Blast ön kayıt almaya başladı. Yüzlerce bölüm olan oyuna her hafta yeni bölümler ekleniyor. Bu bakımdan uzun bir oynanış süresi sunuyor.

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Türün diğer oyunlarında olduğu gibi renk eşleme yaparak bölümlerde ilerliyorsunuz. Baloncuk, küp veya yumurta şeklindeki nesneleri eşleştirirken belirli bir sayıdan sonra güçlendirmeler ortaya çıkıyor. Bu güçlendirmeler kızgın kuşlar ile tasarlanmış. Orijinal oyundaki kuşlar farklı patlatma güçleri ile ekrana dahil oluyor.

Bölüm geçtikçe para birimleri kazanıyor ve bunları güçlendirme almak için harcıyorsunuz. Kaybettiğiniz oyunda bir canınız gidiyor. İlk etapta hızlı ilerleyen oyun sonrasında zorlaşmaya başlıyor. Tüm canlarınızı bitirirseniz bir süre beklemeniz gerekiyor.

Angry Birds Dream Blast: Google Play II App Store