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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 8A var

30 Mayıs A101 marketler aktüel ürünler arasında Honor 8A öncekine göre biraz daha uygun bir fiyatla satışa çıkıyor. 31 Mayıs BİM marketlerde ise kablosuz amfi var.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 8A var

Telefon fiyatlarının giderek yükseldiği bu günlerde zincir marketlerin artık giriş seviyesine yoğunlaştığını görüyoruz. Genelde Huawei’nin giriş seviyesi telefonları raflara çıkıyor.

30 Mayıs A101 aktüel ürünler

30 Mayıs A101 marketler aktüel ürünler arasında Honor 8A dikkat çekiyor. 6.088 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranda su damlası çentik tasarımı kullanılıyor. Yonga seti ise 8 çekirdekli MediaTek Helio P35. 12nm üretim sürecine sahip bu verimli yonga seti Power VR 8 serisi grafik birimi ve yapay zekâ desteği ile geliyor.

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3GB LPDDR3 RAM yanında 32GB depolama kapasitesi sunan modelin arka kamerası 13MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. 3020mAh kapasiteli batarya ise bir günü çıkaramayabilir. Parmak izi okuyucusu da olan Honor 8A için 1199TL fiyat etiketi belirlenmiş.

31 Mayıs BİM aktüel ürünler

31 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında taşınabilir Bluetooth amfi yer alıyor. 10W ses çıkışı olan amfi ayrıca mikrofon girişine de sahip. USB girişi ile MP3 formatını da oynatabiliyor. Fiyatı 175TL olarak belirlenmiş.

Son olarak TP-Link WiFi menzil genişletici cihazı 69TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

 

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Askaparta 2 hf.
Bakalım haftaya uygun fiyatlı hangi haberimiz olacak
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warchief46 2 hf.
Tp link menzil genişleticiden ben de memnun değilim. Hem çekim/iletim gücü iyi değil, hem çok ping ekliyor (doğrudan modemin wifi'ının neredeyse 2 katı) hem de hızda çok kayıp oluyor. Alacaksanız antenli, daha iyi bir şey alın.
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wrisked 2 hf.
Telefon alınır mı?
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WeDneS 2 hf. exclbr
Rica ederim
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ssbrutality 2 hf.
Tp link ve bu üründen direk uzak durun, çok kopma yaşıyorum hemde 12 mt mesafede. Ayrıca bunlar neyin kafasını yaşıyor hala Huawei pompalıyorlar? eninde sonunda bir şekilde problem yaşayacak bu cihazlar.
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exclbr 2 hf.
Wifi genişletici alınır mı ? Nasıldır acaba ?
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WeDneS 2 hf.
Ucuz ürünler işe yaramaz biz aldık randıman alamadık
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