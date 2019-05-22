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Samsung da 5x optik yakınlaştırma modülü hazırlıyor

Periskop tabanlı sensör yarışına Samsung da katılıyor. Firma 5x kayıpsız yakınlaştırma yapan yeni bir periskop sensör geliştiriyor. Yıl bitmeden sensör kullanımda olacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung da 5x optik yakınlaştırma modülü hazırlıyor

Akıllı telefon kameralarında yüksek çözünürlük savaşına bir de optik yakınlaştırma yarışı eklendi. 2x, 3x, 5x derken 10x seviyesine kadar kayıpsız yakınlaştırma yapan akıllı telefonlar görmek mümkün. Samsung da kendi çapında yarışta iddialı olmak niyetinde.

Periskop sensör

Güney Kore’den gelen bilgilere göre Samsung Electro-Mechanics (SEM) birimi 5x optik yakınlaştırma yapabilen yeni bir kamera modülü üzerinde çalışıyor. Bu modül 5mm yüksekliğinde ve bu sayede kamera çıkıntısı yapmıyor. Normalde 2x optik yakınlaştırma yapan modüller 6mm yüksekliğindeydi. Diğer taraftan periskop sensörlü telefonlarda da dışarıya doğru kameranın çıkıntı yaptığı görülüyor.

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Periskop mantığı üzerine geliştirilen kamera modülü Huawei ve Oppo telefonlarında kullanılanlar ile aynı. Firma İsrailli Corephotonics imzasını taşıyan bir teknolojiyi temel alıyor. Firma ana kamera, 2x telefoto sensör ve 5x periskop sensör ile çekilen fotoğrafların da karşılaştırmasını yapmış.

Samsung da 5x optik yakınlaştırma modülü hazırlıyor
 

Samsung’un yeni kamera modülünü hangi modelde kullanacak bilinmiyor ancak Galaxy A8s, Galaxy A9 2018, Galaxy A7 2018 gibi modellerden hatırlayacağımız üzere ilk etapta alt seviye bir seride yeni teknolojiler kullanılıyor. Kaynaklar da yıl bitmeden Galaxy A serisine etkileyici bir modelin ekleneceğini ifade ediyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-5x-periscope-zoom-camera-Note-10_id116188 Yorum Yaz
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khaos 2 hf. en beğenilen
İşte bu yüzden huawei ve çin firmaları akılı telefon/android ekosisteminde kalmaya devam etmeli yoksa samsung ve apple 'ın insafına kalır tüketici
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El_domingo 2 hf.
Huawei daha once yaptı ...madem bir hazırlık yapılacak en az 10x olmalıydı..
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renega 2 hf.
hadi be samsung birde ön kamerayı ekrana göm yada asus gibi dönen kamera yap da kusursuz olsun. Çok gelişti samaung artık rakipsiz. apple kullanıcıları 2 karı para cezası vermektense daha ucuz ve performanslı samsung almaya karar verdi, Huawei zaten öldü. xiaomi ile aynı parayken neden xiaomi alalım hem xiaomi kamerası berbat. Oneplus desek 6t bile satılmıyor 7 serisi hiç satmaz. Lg çıktı sony çıktı vestel orta segmenti fahiş fiyata satıyor. Ülkede samsung'dan başka alacak marka kalmadı :)
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khytr89 2 hf.
Şimdiki üniversiteliler bile anlamaz ama eey gidi Nokia N93 diyesim geldi :)
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khaos 2 hf. en beğenilen
İşte bu yüzden huawei ve çin firmaları akılı telefon/android ekosisteminde kalmaya devam etmeli yoksa samsung ve apple 'ın insafına kalır tüketici
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smart1978 2 hf.
Aynen ilgi gorurse S12 ye
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