Samsung da 5x optik yakınlaştırma modülü hazırlıyor

Akıllı telefon kameralarında yüksek çözünürlük savaşına bir de optik yakınlaştırma yarışı eklendi. 2x, 3x, 5x derken 10x seviyesine kadar kayıpsız yakınlaştırma yapan akıllı telefonlar görmek mümkün. Samsung da kendi çapında yarışta iddialı olmak niyetinde.

Periskop sensör

Güney Kore’den gelen bilgilere göre Samsung Electro-Mechanics (SEM) birimi 5x optik yakınlaştırma yapabilen yeni bir kamera modülü üzerinde çalışıyor. Bu modül 5mm yüksekliğinde ve bu sayede kamera çıkıntısı yapmıyor. Normalde 2x optik yakınlaştırma yapan modüller 6mm yüksekliğindeydi. Diğer taraftan periskop sensörlü telefonlarda da dışarıya doğru kameranın çıkıntı yaptığı görülüyor.

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Periskop mantığı üzerine geliştirilen kamera modülü Huawei ve Oppo telefonlarında kullanılanlar ile aynı. Firma İsrailli Corephotonics imzasını taşıyan bir teknolojiyi temel alıyor. Firma ana kamera, 2x telefoto sensör ve 5x periskop sensör ile çekilen fotoğrafların da karşılaştırmasını yapmış.

Samsung’un yeni kamera modülünü hangi modelde kullanacak bilinmiyor ancak Galaxy A8s, Galaxy A9 2018, Galaxy A7 2018 gibi modellerden hatırlayacağımız üzere ilk etapta alt seviye bir seride yeni teknolojiler kullanılıyor. Kaynaklar da yıl bitmeden Galaxy A serisine etkileyici bir modelin ekleneceğini ifade ediyor.