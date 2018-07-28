Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Huawei Honor 9 Lite satılacak

Huawei’nin Nisan ayında ülkemizde satışa sunduğu Honor 9 Lite modeli 2 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında yer alıyor. Uygun fiyatı ile satışa sunulan telefon sınıfında iyi bir iş çıkarıyor.

Huawei Honor 9 Lite özellikleri ve fiyatı

2 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında yer alan Huawei Honor 9 Lite modeli aslında Mate 10 Lite modelinde sunulan özelliklerin biraz daha giriş seviyesine doğru yaklaştırıldığı bir telefon olmuş.

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Modelde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış.

Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Ayrıca kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkması da dikkat çeken bir yönü. Telefon 1199TL fiyat etiketine sahip.