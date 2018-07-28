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Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Huawei Honor 9 Lite satılacak

4 kamerasıyla ilgi çeken telefonlar arasında yer alan Honor 9 Lite modeli A101 marketlerde satışa çıkıyor.2 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında yer alan Honor 9 Lite özellikleri ve fiyatı haberimizde
11 ay
34,6b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin Nisan ayında ülkemizde satışa sunduğu Honor 9 Lite modeli 2 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında yer alıyor. Uygun fiyatı ile satışa sunulan telefon sınıfında iyi bir iş çıkarıyor.

Huawei Honor 9 Lite özellikleri ve fiyatı

2 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında yer alan Huawei Honor 9 Lite modeli aslında Mate 10 Lite modelinde sunulan özelliklerin biraz daha giriş seviyesine doğru yaklaştırıldığı bir telefon olmuş.

Ayrıca Bkz. "Çok daha gelişmiş bir Samsung DeX aksesuarı geliyor"

Modelde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış.

Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Ayrıca kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkması da dikkat çeken bir yönü. Telefon 1199TL fiyat etiketine sahip.

 

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intel7mix 11 ay en beğenilen
Üzerine 100 TL koyarsanız 64 GB depolama 4 GB ramlı xiaomi mi A1 alabilirsiniz.
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wolf silver 11 ay
Bu da pek uygun fiyatlı değil ama öyle olsun. Yurt dışındaki 150-200 dolarlık telefonlar bizde 1000 tl oluyor. Neden bizde 150-200 tl Ye almıyoruz?
3 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 8 ay
moruklar 2 ay önceki haberi niye yayınladınız bide honor 9 lite gelcek diye seviniyoruz
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DH Misafiri 11 ay
Bize geldi bile,999 TL kutulu kayıtlı.mavi ve siyah ve gri renk.
Kırılmaz cam iki adet koruyucu kapak hediyeli.
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DH Misafiri 11 ay
bu soruyu sorman çok garip kur farkı diye bişey var 1 dolar = 4.7 tl bu kadar basit.
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mavizaman 11 ay
a1 hala 1100 2 ay evvelde 1100dü.
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fotografya 11 ay
1100 olan nerde ve garanti ithalatçı mı?
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Ucan Hollandalı 11 ay
Xiaomi redmi alıcaktım 2 hafta önce anneme baktım hemen kapmıslar.1 adet gelmiş.Başlarım dedim 50 fazla verdim hb sipariş geçtim.
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wolf silver 11 ay
Bu da pek uygun fiyatlı değil ama öyle olsun. Yurt dışındaki 150-200 dolarlık telefonlar bizde 1000 tl oluyor. Neden bizde 150-200 tl Ye almıyoruz?
1 Yanıt Yanıtla +9
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mabovski 11 ay wolf silver
Çüngü egonomi çoh eyi yegenim.
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El_domingo 11 ay
Aslında fena değil sahsen a1 i tercih ederim.. epey.com/...
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intel7mix 11 ay en beğenilen
Üzerine 100 TL koyarsanız 64 GB depolama 4 GB ramlı xiaomi mi A1 alabilirsiniz.
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kımyasal 11 ay
Mağazalara birer adet geliyor,kampanya günü sabahtan bekliyorsun telefon daha gelmedi ayağı çekiyorlar.
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orhans42 11 ay kımyasal
telefon şimdiden gelmiş a101 lere... dün readmi 5 alayım diye gittim kalmamış. baktım camekan bölmede honor 9 lite var. görevliye dedim şu telefonu alayım. tamam dedi çıkardı sonra mağaza müdürüne bi sorayım dedi satış verilebiliyor mu diye. maalsef günü gelmeden satış olmuyomuş hevesim kursağımda kaldı.
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SpesifikBrush 11 ay
Mate 10 Lite'ın Honor versiyonu gibi. Alınası bir telefon.
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