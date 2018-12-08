Haftaya A101 marketlere yeniden Honor 9 Lite geliyor

Her hafta dikkat çekici bir akıllı telefon satışı yapan A101 marketlerde haftaya yine Huawei markasını göreceğiz. Honor 9 Lite akıllı telefon modeli bir kez daha A101 marketlerin aktüel ürünleri içerisinde yerini alacak.

13 Aralık A101 Honor 9 Lite kampanyası

13 Aralık A101 aktüel ürünler arasında yer alan Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

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Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor.

Honor 9 Lite modeli ilk satışa sunulduğunda 1199TL fiyat etiketine sahipti. Şimdi 1299TL olarak fiyatı biraz yükselmiş ancak halen piyasaya göre oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer taraftan 43 inçlik Toshiba Full HD akıllı televizyon da raflarda yerini almış. 2199TL fiyat etiketine sahip olan televizyonda Bluetooth, WiFi, Netflix, internet tarayıcısı gibi temel özellikler yer alıyor. Son olarak biraz düşük seviyede Piranha kablosuz kulaklık ve hoparlör de değerlendirilebilir.