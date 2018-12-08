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Haftaya A101 marketlere yeniden Honor 9 Lite geliyor

Huawei’nin orta seviyede iddialı telefonu Honor 9 Lite bir kez daha A101 mağazalarına geliyor. Fiyatı biraz yükselmiş olsa da halen piyasaya göre oldukça uygun diyebiliriz.
5 ay
24b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Her hafta dikkat çekici bir akıllı telefon satışı yapan A101 marketlerde haftaya yine Huawei markasını göreceğiz. Honor 9 Lite akıllı telefon modeli bir kez daha A101 marketlerin aktüel ürünleri içerisinde yerini alacak.

13 Aralık A101 Honor 9 Lite kampanyası

13 Aralık A101 aktüel ürünler arasında yer alan Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Türkçe seslendirmeli Command & Conquer: Rivals indirmeye sunuldu"

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor.

Honor 9 Lite modeli ilk satışa sunulduğunda 1199TL fiyat etiketine sahipti. Şimdi 1299TL olarak fiyatı biraz yükselmiş ancak halen piyasaya göre oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer taraftan 43 inçlik Toshiba Full HD akıllı televizyon da raflarda yerini almış. 2199TL fiyat etiketine sahip olan televizyonda Bluetooth, WiFi, Netflix, internet tarayıcısı gibi temel özellikler yer alıyor. Son olarak biraz düşük seviyede Piranha kablosuz kulaklık ve hoparlör de değerlendirilebilir.

 

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Mustafa-1453 5 ay en beğenilen
Yanında poşet ücretsizmi acaba
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Boragungoren 5 ay
Netflix özellik midir?
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umit d 5 ay
fiyatı uygun
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Mustafa-1453 5 ay en beğenilen
Yanında poşet ücretsizmi acaba
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Seyrim 5 ay
Normalde de 1350 civarlarında geziyor zaten piyasa da..
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interwap 5 ay
Dolar düşsün A101 fiyat yükseltsin. Anlaşılan enflasyonla anca böyle başa çıkabiliyorlar.
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sendomi 5 ay
bu telefon geldiği gibi tükenmişti hiç bir mağazada yoktu,fiyat performans oranı çok yüksek bir telefon
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MaSSive 5 ay
DH Haftalık A101, BiM reklamlarına hoşgeldiniz.
Haftaya A101 ve BİM kendi %10-20-30 yerli markalarını bastırıp ya da Huawei Xiaomi kadar adı sanı duyulmamış, mevcut avarage Çin markalarından akilli telefon getirip satmaya başlarlarsa şaşırmam.
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Data Transfer 5 ay MaSSive
Bu reklamlarla para kazanmak oluyor, sen ne bekliyordun?
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intel7mix 5 ay
Fiyatı iyiydi ama alan olmamış demek ki çokta millet kaideye takmamış anlaşılan.
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