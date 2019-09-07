Haftaya A101 ve BİM marketlerde teknoloji geçidi var

Okulların açıldığı şu günlerde zincir perakende marketlerde birbiri ardına uygun fiyatlı teknoloji ürünleri görmeye başladık. Bu hafta HP ürünlerinden sonra haftaya da akıllı telefon ve tablet modelleri bulabilmek mümkün.

12 Eylül A101 aktüel ürünler

12 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Vestel Venüs Z20 akıllı telefon modeli yer alıyor. 5.65 inç boyutunda Full HD+ ekran ile gelen telefonun ön ve arka bölümündeki cam yüzey Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Ayrıca Bkz.

"Stratejiye dayalı Traps Lab erken erişime açıldı"

Venus Z20 gücünü Snapdragon 630 yonga setinden alıyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. F/2.2 diyafram açıklığında 16 ve 5 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip olan Venus Z20, fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ön kamerada bulunan flaş sayesinde karanlık ortamda aydınlık özçekimler yapabiliyor.

Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkan Venus Z20’nin 3400 mAh kapasiteli bataryası ve Quick Charge 3.0 ile hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 1199TL seviyesine inen fiyatı hali hazırda piyasaya göre oldukça uygun.

Diğer taraftan Lenovo Tab E7 modeli de 399TL ile piyasanın biraz altında. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi bununla birlikte darboğaz yaşatabilir.

13 Eylül BİM aktüel ürünler

13 Eylül BİM aktüel ürünler arasında ise Huawei Y5 2018 modelini görüyoruz. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3020mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 879TL ve piyasa ile hemen hemen aynı.

Diğer taraftan Motorola’nın mavi ekran ışıklı, 50 kişilik rehber ve çağrı engelleme özellikli dect telefonu 109TL fiyat etiketine sahip. 32GB SanDisk DualDrive ise 49.90TL ile piyasanın biraz üzerinde. Son olarak Bilkom onaylı 1.2m Lightning kablosu da 29.90TL.