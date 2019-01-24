Haftaya BİM marketlerde PS4 Slim ve Trust Carus oyuncu kulaklığı satılacak

Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin ilk adresi haline gelen BİM ve A101 marketlerde gelecek hafta birbirinden ilgi çekici cihazlar satışa çıkıyor. Özellikler 1 Şubat 2019 BİM aktüel ürünlerde PS4 Slim konsolu var.

1 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler

1 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler arasında PS4 Slim konsolu dikkat çekiyor. 500GB kapasiteye sahip olan PS4 Slim modeli ayrıca 1 adet oyun kolu ve Red Dead Redemption 2 oyunu ile birlikte geliyor. Konsolun fiyatı 1999TL olarak belirlenmiş.

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"Konsol Uyumlu Oyuncu Kulaklığı TRUST CARUS İncelemesi"

Diğer taraftan Trust Carus oyuncu kulaklığı da çok uygun fiyata. PC dışında konsollarda da kullanabileceğiniz kulaklığı kontrolcüye bağlayabiliyorsunuz. Dış kısımda ses kontrol ve mikrofonu sessize alma tuşları bulunan kulaklığın fiyatı 125TL ve piyasanın oldukça altında. Levon Turaç da kulaklığı sizler için incelemişti.

31 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler

31 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler arasında Samsung marka 55 inçlik kavisli 4K akıllı televizyon bulunuyor. HD uydu alıcı ve 20W hoparlör özellikleri bulunan televizyonun fiyatı 4499TL ve oldukça uygun.

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İkinci olarak yine Samsung Galaxy Grand Prime Plus satışa çıkacak. 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran modele 4 adet Cortex-A53 çekirdekli bir MediaTek yonga seti eşlik ediyor.

1.5GB RAM ve 8GB dahili kapasiteye sahip olan telefonun arka kısmında 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde flaş destekli kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi ise 2600mAh. Telefonun fiyatı 879TL iken piyasanın biraz daha altında olduğunu söyleyebiliriz.

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Diğer taraftan Western Digital 1TB HDD ürünü 279TL ve piyasada biraz daha uyguna bulmak mümkün. Ayrıca Samsung EVO 32GB microSD kartı da 28TL ile avantajlı bir fiyata sahip.