Haftaya BİM marketlerde Vestel Venus V4, A101 marketlerde Alcatel cep telefonu var

Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin ilk adreslerinden birisi haline gelen BİM ve A101 marketlerde haftaya yine farklı ürünler yer alıyor. Huawei Honor 9 Lite ve Vestel Venus V4 bunlar arasında.

24 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler

24 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler arasında yeniden Honor 9 Lite modeli var. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Honor 9 Lite modeli 1299TL fiyat etiketine sahip ve halen uygun.

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Diğer taraftan tuşlu telefon sevenler için Alcatel 2003G modeli 2.4 inçlik ekrana sahip. 2G üzerinden çalışan telefon modeli 350 saate kadar bekleme süresi sunuyor. 329TL fiyatı genelde piyasaya ile aynı.

Ayrıca Lenovo Tab 7 Essential tablet modeli de haftaya satışa çıkacak. Giriş seviyesi olan tablet modelinde 7 inç ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 3450mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 399TL fiyat uygun görünüyor ancak bu donanımın artık güncel uygulamalarda zorlandığını belirtelim.

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25 Ocak 2019 BİM aktüel ürünler

25 Ocak 2019 BİM aktüel ürünlerde yer alan Vestel Venus V4 modeli batarya odaklı olmasıyla dikkat çekiyor. 5000mAh kapasiteli batarya ile iki güne kadar kullanım sunabilecektir. 4 çekirdekli MT6737 yonga seti biraz eski ve bataryaya olumsuz etki edeceğini göz ardı etmemek gerek.

5.5 inçlik 720p ekranı Gorilla Glass 3 ile desteklenen modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi var. Arka kamera 13MP, ön kamera da 5MP çözünürlüğünde. Telefonun fiyatı 849TL ve genelde piyasanın altında olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Jabra Classic Bluetooth kulaklık da çok uygun fiyata geliyor. 9 saate kadar konuşma sunan Jabra Classic modelinin fiyatı 79TL olarak belirlenmiş ve piyasada buna yakın bir fiyat yok diyebiliriz.