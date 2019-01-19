Haftaya BİM marketlerde Vestel Venus V4, A101 marketlerde Alcatel cep telefonu var

Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin ilk adreslerinden birisi haline gelen BİM ve A101 marketlerde haftaya yine farklı ürünler yer alıyor. Huawei Honor 9 Lite ve Vestel Venus V4 bunlar arasında.
24 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler
24 Ocak 2019 A101 aktüel ürünler arasında yeniden Honor 9 Lite modeli var. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.
Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Honor 9 Lite modeli 1299TL fiyat etiketine sahip ve halen uygun.Ayrıca Bkz. "Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi"
Diğer taraftan tuşlu telefon sevenler için Alcatel 2003G modeli 2.4 inçlik ekrana sahip. 2G üzerinden çalışan telefon modeli 350 saate kadar bekleme süresi sunuyor. 329TL fiyatı genelde piyasaya ile aynı.
Ayrıca Lenovo Tab 7 Essential tablet modeli de haftaya satışa çıkacak. Giriş seviyesi olan tablet modelinde 7 inç ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 3450mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 399TL fiyat uygun görünüyor ancak bu donanımın artık güncel uygulamalarda zorlandığını belirtelim.
25 Ocak 2019 BİM aktüel ürünler
25 Ocak 2019 BİM aktüel ürünlerde yer alan Vestel Venus V4 modeli batarya odaklı olmasıyla dikkat çekiyor. 5000mAh kapasiteli batarya ile iki güne kadar kullanım sunabilecektir. 4 çekirdekli MT6737 yonga seti biraz eski ve bataryaya olumsuz etki edeceğini göz ardı etmemek gerek.
5.5 inçlik 720p ekranı Gorilla Glass 3 ile desteklenen modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi var. Arka kamera 13MP, ön kamera da 5MP çözünürlüğünde. Telefonun fiyatı 849TL ve genelde piyasanın altında olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer taraftan Jabra Classic Bluetooth kulaklık da çok uygun fiyata geliyor. 9 saate kadar konuşma sunan Jabra Classic modelinin fiyatı 79TL olarak belirlenmiş ve piyasada buna yakın bir fiyat yok diyebiliriz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin marka telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir.
Bir ülke, diğer dış ülkelerle bağlarını sıkı tutmaz ise ve ülke içinde parası ve gücü olanın yanında olup halkı söğüşleme ve düdükleme yolunda olduğu müddetçe ve halk sessiz kaldığı süre zarfında bu ve buna benzer vergi artışları her daim fakir ve yoksulun üzerinde bir karabulut olacaktır.
Pırlanta alabilen ve gemi sahipleri her zaman desteklenmeli bu ülkede. Onların cebi doldukça bu ülkenin fakiri gururlanmaya devam etmeli. Çiftçinin mazotu, tohum ve gübresine zam, temel gıda ürünlerine zam üstüne zam, elektriğe zam, doğal gaza zam, suya zam olmalı, kitaba / kağıta zam hiç eksik edilmemeli bu ülkeden ki cahillik artsın.
Eksik edilmemeli ki gözünü açamasın geçim sıkıntısından. Hep daha çok kazanmak için çabalamalı ve çabalamaktan bıkıp kısa yoldan yani hırsızlık ve arsızlık yaparak geçimini sağlamaya bakmalı insanlar. Bu sayede iyi insan yetiştirmekten çıkıp kendini kaybetmiş katil ve benzeri insanlar yetiştirmeye geçiş yapabilelim, herkes birbirini kazıklamak üzerine bir düzen kurmalı ki en tehlikeli ülke ünvanına sahip olalım. Şu anda Türkiye'de kadın ölüm ve tecavüz oranları yüksek ve her geçen gün artmakta. Bu, rahat bir geçim olmadığı için, insanların güzel para kazanamadığı içindir, alım gücünün çok zayıf olmasındandır.
Her ürün ve hizmete %100 zam yapılmalı, vergiler %200 artırılmalı. Parası olanın sözü geçmeli, fakir ve yoksul ezilmeli, hırsızlığa itilmeli, hor görülmeli ve hatta bu ülkeden bu fakir ve yoksul vatandaşlar yok edilmeli.
Aferin, devam.