Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi

iOS platformunun beğenilen ve bol ödüllü yerli yapımı Oddmar, Google Play mağazasında da indirmeye sunuldu. Norse mitolojisinden esinlenen oyun en iyi yerli yapımlardan birisi durumunda.
Oddmar neler sunuyor?
Anadolu Üniversitesi teknoparkında kurulan Mobge girişiminin elinden çıkan Oddmar sağa ve sola ilerleyen bir platform oyunu. Yaşadığı köyün ortamına ayak uydurmakta zorlanan Viking Oddmar, bir orman perisinin verdiği büyülü mantar ile macerasına başlıyor.Ayrıca Bkz. "Westworld mobil oyunu kapanıyor"
Elle hazırlanan 24 adet bölüm barındıran oyunda boss dövüşleri de mevcut. Oyun boyunca elde edeceğiniz paralarla kendinizi geliştiriyor ve ekipmanlar alabiliyorsunuz. Gerek atmosfer gerekse de seslendirme açısından oyun çok başarılı.
Oyunun hikayesi Frank Gibson tarafından yazılmış, Julian Casey tarafından seslendirilmiş ve hareketli bir çizgi roman olarak resmedilmiş. Geleneksel animasyonla oluşturulmuş Viking dünyasını tamamlayan İskandinav halk çalgıları eşliğindeki müzik, Pär Svensson tarafından yazılıp icra edilmiş. Bu ekip ödüllü oyun Leo's Fortune'un da mutfağında yer alıyor. Oyun ücretsiz.
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Bu arada gönül ister ki her şeyini bizimkiler yapmış olsun ama şartlar bunu gerektirdi demek ki. Dediğim gibi önemli olan fikirdir, keşke bizim de nice fikirlerimiz olsa da dünyayı çalıştırsak bu şekilde...
Bir projede çalışan senaristin, çizerin veya müzisyenin yabancı olması nasıl onu yerli bir proje olmaktan çıkarıyor anlamadım. Oyunun temasının vikinglerle ilgili olması tabi ki o kültüre sahip insanlar tarafından içerik üretilmesini gerektirir ve bu onu yabancı yapmaz, sadece kaliteli yapar. Ayrıca yabancı içerik üreticilerine hizmet karşılığı ücret verilmiş olması oyunu satın aldığınızda parasının yabancılara gidecek olması anlamına gelmez... O hizmet çoktan alınmıs ve oyun yapılırken ücreti ödenmiş, ayrıca teknik ekip ve şirket sahipleri tamamen türk.
Bence yermeden önce daha tarafsız düşünüp, ülkemizdeki oyun endüstrisinin gelişimi açısından bu projenin başarısının "Apple Tasarım Ödülü" ve daha bir çok yurtiçinde ve yurtdısında verilmiş ödül ile kanıtlanmış olduğunu göz önünde bulundurmak gerek.
Bu gibi özgün ve kaliteli işleri de sadece desteklemek için bile olsa, imkanı olan herkesin satın alması gerek ki gelecekte daha büyük başarılarımızın kapısı şimdiden aralansın.
Hikayesi Frank Gibson tarafından yazılmış, Julian Casey tarafından seslendirilmiş, Viking dünyasını tamamlayan İskandinav halk çalgıları eşliğindeki müzik, Pär Svensson tarafından yazılıp icra edilmiş, Leo's Fortune'un da mutfağında yer alan oyun nasıl "yerli" oluyor ben orasını anlamadım?