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Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi

Yerli girişimlerimizden Mobge’nin elinden çıkan Oddmar oyunu uzun süredir iOS platformunda ödüllere doymamıştı. Şimdi Android platformunda da macerasına başladı.
4 ay
7,6b
1
18
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS platformunun beğenilen ve bol ödüllü yerli yapımı Oddmar, Google Play mağazasında da indirmeye sunuldu. Norse mitolojisinden esinlenen oyun en iyi yerli yapımlardan birisi durumunda.

Oddmar neler sunuyor?

Anadolu Üniversitesi teknoparkında kurulan Mobge girişiminin elinden çıkan Oddmar sağa ve sola ilerleyen bir platform oyunu. Yaşadığı köyün ortamına ayak uydurmakta zorlanan Viking Oddmar, bir orman perisinin verdiği büyülü mantar ile macerasına başlıyor.

Ayrıca Bkz. "Westworld mobil oyunu kapanıyor"

Elle hazırlanan 24 adet bölüm barındıran oyunda boss dövüşleri de mevcut. Oyun boyunca elde edeceğiniz paralarla kendinizi geliştiriyor ve ekipmanlar alabiliyorsunuz. Gerek atmosfer gerekse de seslendirme açısından oyun çok başarılı.

Oyunun hikayesi Frank Gibson tarafından yazılmış, Julian Casey tarafından seslendirilmiş ve hareketli bir çizgi roman olarak resmedilmiş. Geleneksel animasyonla oluşturulmuş Viking dünyasını tamamlayan İskandinav halk çalgıları eşliğindeki müzik, Pär Svensson tarafından yazılıp icra edilmiş. Bu ekip ödüllü oyun Leo's Fortune'un da mutfağında yer alıyor. Oyun ücretsiz.

 

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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
Hayır benim anlamadığım yerli demek her şeyin ülkemizde yapılması mı demek ? Kazanılan para nereye gidecek Frank Gibson'a mı ? Bu mantıkla o zaman herhangi bir firma bünyesinde yabancı birini çalıştırmamalı.. Adamlar parasını vermiş işi yaptırmış, burada kazanan şey işçilik değil fikirdir. İsterseler A'dan Z'ye yurt dışında bir stüdyoya yaptırsınlar, sonuçta asıl kaymağını yiyecek olan bizim firmamızdır. Mesela mevzu bahis elektronik olunca hemen her şey Çin'de yapılıyor ama asıl parayı kazanan Çin mi yoksa bunu yaptıran firmalar mı ?
Bu arada gönül ister ki her şeyini bizimkiler yapmış olsun ama şartlar bunu gerektirdi demek ki. Dediğim gibi önemli olan fikirdir, keşke bizim de nice fikirlerimiz olsa da dünyayı çalıştırsak bu şekilde...
Hayır benim anlamadığım yerli demek her şeyin ülkemizde yapılması mı demek ? Kazanılan para nereye gidecek Frank Gibson'a mı ? Bu mantıkla o zaman herhangi bir ...
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DH Misafiri 4 ay
Eleştirmeden önce bilgi sahibi olmak lazım... Mobge şirketinin sahipleri benim üniversiteden yakın arkadaşlarım olurlar, yani bilerek konuşuyorum.
Bir projede çalışan senaristin, çizerin veya müzisyenin yabancı olması nasıl onu yerli bir proje olmaktan çıkarıyor anlamadım. Oyunun temasının vikinglerle ilgili olması tabi ki o kültüre sahip insanlar tarafından içerik üretilmesini gerektirir ve bu onu yabancı yapmaz, sadece kaliteli yapar. Ayrıca yabancı içerik üreticilerine hizmet karşılığı ücret verilmiş olması oyunu satın aldığınızda parasının yabancılara gidecek olması anlamına gelmez... O hizmet çoktan alınmıs ve oyun yapılırken ücreti ödenmiş, ayrıca teknik ekip ve şirket sahipleri tamamen türk.
Bence yermeden önce daha tarafsız düşünüp, ülkemizdeki oyun endüstrisinin gelişimi açısından bu projenin başarısının "Apple Tasarım Ödülü" ve daha bir çok yurtiçinde ve yurtdısında verilmiş ödül ile kanıtlanmış olduğunu göz önünde bulundurmak gerek.
Bu gibi özgün ve kaliteli işleri de sadece desteklemek için bile olsa, imkanı olan herkesin satın alması gerek ki gelecekte daha büyük başarılarımızın kapısı şimdiden aralansın.
Eleştirmeden önce bilgi sahibi olmak lazım... Mobge şirketinin sahipleri benim üniversiteden yakın arkadaşlarım olurlar, yani bilerek konuşuyorum.Bir...
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Burada yerli olan tek şey sanırım Anadolu Üniversitesi teknoparkı!
Hikayesi Frank Gibson tarafından yazılmış, Julian Casey tarafından seslendirilmiş, Viking dünyasını tamamlayan İskandinav halk çalgıları eşliğindeki müzik, Pär Svensson tarafından yazılıp icra edilmiş, Leo's Fortune'un da mutfağında yer alan oyun nasıl "yerli" oluyor ben orasını anlamadım?
Burada yerli olan tek şey sanırım Anadolu Üniversitesi teknoparkı!Hikayesi Frank Gibson tarafından yazılmış, Julian Casey tarafından seslendirilmiş, ...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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hayatgezi 1 ay
bu oyunu birkaç sitede görmüştüm indireyim dedim ücretliymiş, ufak bir ücret olsa yerli yazılımcıları desteklemek için gene verecektim ama 35 tl fiyatı var. bu fiyat çok yüksek değil mi? 1-2 dolar çok kaliteli oyunlar bulunabilirken 5 dolara yakın fiyat çekmek bana biraz gereksiz geldi. oyun indirime giderse desteklemek amacıyla alırım bu fiyatta kalırsa almayacağım.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Yahu sürekli başka şeylerden örnek vermenize gerek yok, siz yukarıdaki oyunun açıklamasında tek bir Türk ismi geçtiğini gördünüz mü? Daha doğrusu firmanın ismi dahil hiç bir Türkçe ibare veya marka veya kişi ismine rastlamamış olmak biraz tuhaf değil mi? Kendinden utanan Türk yapımcısı gibi olmuş oyun, eğer Türkçe bir isim veya firma ismi olur ise oyunu satamayacaklarını düşünmüş olabilirler evet. Ki bedava bir oyun orası ayrı.
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Dr. Donanım 4 ay
bu tarz yazılım firmalarının desteklenmesi lazım oyun çok güzel duruyor.
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Quard 4 ay
Yerli veya yarı yerli umurum da mı ki,önemli olan "bana göre"ücretsiz olması :)
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kraix 4 ay
Şurada ki yerli tartışmasından o kadar bıktım ki böyle başlıkta ki bir konuya bakasım gelmiyor. Sırf yorumlar yüzünden. Biri de çıkıp demiyor ki deneyelim, emeğinize sağlık diye. Böyle diyip geçin gitsin arkadaş. Yok ne kadar yerli yok bilmem ne %99 yerli olsa nolcak? "hee bak yapmışlar ama %100 değil" deyip kendini mi tatmin edeceksin. Bırakın bu saçma sapan yorumlama ve sorgulama tavrınızı bir kenara...
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DH Misafiri 4 ay
her şey yerli değilse o üründe yerli değildir. Oyunun felsefesi bir kere yerli değil neyin tartışmasını yapıyoruz? bu oyunun bize katabileceği maddiyattan başka hiç bir yerliliği yoktur. Çocuklarımıza yerli diye bu sözde tanrıların cirit attığı frenk oyununu mu dayatıyorsunuz? aklınıza turp sıkar yerim ben yürüüü..
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Redunay 4 ay
telefonda oynanamıyor bu oyunlar
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ToisAndro 4 ay
Adamlar anlamış sadece Türk halkına hitap eden oyunlardan bir cacık olmadığını. Amacın tüm dünyada oynanır bir oyun yapmak olması gerektiğini. Böylece hem halkımız oynar hem de tüm dünya. Yazılım ihraç edip sermaye çekiyor adamlar. Yüzlerce yerli oyun arasında kaybolmadan ödül bile almış.
Tebrikler..
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ungalath 4 ay
oyunu indirdim otobüste falan zaman geçirmek için oynanır güzel oyun.
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DH Misafiri 4 ay
Eleştirmeden önce bilgi sahibi olmak lazım... Mobge şirketinin sahipleri benim üniversiteden yakın arkadaşlarım olurlar, yani bilerek konuşuyorum.
Bir projede çalışan senaristin, çizerin veya müzisyenin yabancı olması nasıl onu yerli bir proje olmaktan çıkarıyor anlamadım. Oyunun temasının vikinglerle ilgili olması tabi ki o kültüre sahip insanlar tarafından içerik üretilmesini gerektirir ve bu onu yabancı yapmaz, sadece kaliteli yapar. Ayrıca yabancı içerik üreticilerine hizmet karşılığı ücret verilmiş olması oyunu satın aldığınızda parasının yabancılara gidecek olması anlamına gelmez... O hizmet çoktan alınmıs ve oyun yapılırken ücreti ödenmiş, ayrıca teknik ekip ve şirket sahipleri tamamen türk.
Bence yermeden önce daha tarafsız düşünüp, ülkemizdeki oyun endüstrisinin gelişimi açısından bu projenin başarısının "Apple Tasarım Ödülü" ve daha bir çok yurtiçinde ve yurtdısında verilmiş ödül ile kanıtlanmış olduğunu göz önünde bulundurmak gerek.
Bu gibi özgün ve kaliteli işleri de sadece desteklemek için bile olsa, imkanı olan herkesin satın alması gerek ki gelecekte daha büyük başarılarımızın kapısı şimdiden aralansın.
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