Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi

iOS platformunun beğenilen ve bol ödüllü yerli yapımı Oddmar, Google Play mağazasında da indirmeye sunuldu. Norse mitolojisinden esinlenen oyun en iyi yerli yapımlardan birisi durumunda.

Oddmar neler sunuyor?

Anadolu Üniversitesi teknoparkında kurulan Mobge girişiminin elinden çıkan Oddmar sağa ve sola ilerleyen bir platform oyunu. Yaşadığı köyün ortamına ayak uydurmakta zorlanan Viking Oddmar, bir orman perisinin verdiği büyülü mantar ile macerasına başlıyor.

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Elle hazırlanan 24 adet bölüm barındıran oyunda boss dövüşleri de mevcut. Oyun boyunca elde edeceğiniz paralarla kendinizi geliştiriyor ve ekipmanlar alabiliyorsunuz. Gerek atmosfer gerekse de seslendirme açısından oyun çok başarılı.

Oyunun hikayesi Frank Gibson tarafından yazılmış, Julian Casey tarafından seslendirilmiş ve hareketli bir çizgi roman olarak resmedilmiş. Geleneksel animasyonla oluşturulmuş Viking dünyasını tamamlayan İskandinav halk çalgıları eşliğindeki müzik, Pär Svensson tarafından yazılıp icra edilmiş. Bu ekip ödüllü oyun Leo's Fortune'un da mutfağında yer alıyor. Oyun ücretsiz.