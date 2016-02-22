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Haier'den metal kasalı akıllı saat

Giyilebilir cihaz pazarında markalı veya markasız olsun, Çinli üreticilerin büyük bir mücadelesi söz konusu. Pazara son olarak katılan, Çinli beyaz eşya devi Haier oldu.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Haier'den metal kasalı akıllı saat

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden birisi olan Haier, mobil cihaz pazarında da beğenilen ürünlere imza atıyor. Firmanın son hamlesi ise giyilebilir cihaz pazarına oldu. MWC 2016 fuarında görücüye çıkan Haier Watch akıllı saat, premium özellikleri ile Huawei Watch gibi rakiplerine kafa tutacak. 

Hair Watch modelini ilginç yapan Android Wear işletim sisteminin modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanması. Android cihaz pazarında bu tür modifikasyonlara sıkça rastlıyoruz ancak akıllı saat pazarı için bu bir ilk. Yani karşımızda dolaylı olarak bir Android Wear akıllı saati duruyor. 

Hair Watch, 1.42 inçlik ekranında 400x400 piksel çözünürlük barındırıyor. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde ayrıca mikrofon ile hoparlör mevcut. Akıllı telefona bağlı olmak kaydıyla, kullanıcılar telefon görüşmelerini saat üzerinden yapabiliyor. Fitness tarafında ise, nabız ölçer ve adım sayar mevcut. 

Paslanmaz çelik gövdesi, dairesel bir tasarım sunan cihaz, IP56 sertifikası ile su sıçraması veya yağmur gibi yoğun atışlara karşı dayanıklılığa sahip. Değiştirilebilir kayışlar ile farklı kullanım imkanına sahip Haier Watch için henüz bir satış fiyatı ve tarihi açıklanmadı.  
Haier'den metal kasalı akıllı saat
 

http://www.androidheadlines.com/2016/02/metal-haier-watch-unveiled-high-end-specs-tow.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
fiyat iyi olursa tasarım gayet güzel...
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Sylargray 3 yıl
Butonun yeri ve şekli dışında Huawei Watch'un aynısı olmuş resmen.
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Fenomenon 3 yıl
Fiyatı açıklanmadıktan sonra kapalı kutu benim için
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