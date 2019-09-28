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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Half-Life 2 NPC’leri artık yeniden göz kırpabiliyor

    Valve stüdyolarının başyapıtı Half-Life 2, yeni bir güncelleme alarak 2014'ten bu yana süregelen hatayı çözdü. Half-Life 2'deki NPC'ler artık gururla göz kırpıyor.
    1 sa.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Half-Life 2 evreninde işler bir hayli karışık. Oyundaki karakterler, galaktik baskıcı güç Combine tarafından ezilirken bir de oyun hatası yüzünden göz kırpamıyorlardı. Bu sorun artık yayınlanan güncellemeyle çözüldü.
    RockPaperShotgun tarafından yayınlanana göre problem ilk olarak 2014 yılında ortaya çıktı. Bu tarihte Valve, oyunu SteamPipe adlı dağıtım sistemine dahil etti. Hatayı fark etmek ise bir hayli zordu. İlk rapor eden kişi, karakterlerin göz kırpmamasını garip bularak oyunun Xbox 360 kopyasını inceledi ve PC sürümünde bir problem olduğunu anladı.
    Yeni yayınlanan güncellemeyle birlikte artık NPC’ler göz kırpabiliyor. Güncelleme açıklamasında ise tam olarak beklendiği şekilde “NPC’lerin göz kırpma problemi giderildi” yazıyor.


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    H34RTL3SS 47 dk.
    acaba Valve bize göz mü kırpıyor ?
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    Akbaba89 1 sa.
    Baya erken fark etmişler
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