Half-Life 2 NPC’leri artık yeniden göz kırpabiliyor

Half-Life 2 evreninde işler bir hayli karışık. Oyundaki karakterler, galaktik baskıcı güç Combine tarafından ezilirken bir de oyun hatası yüzünden göz kırpamıyorlardı. Bu sorun artık yayınlanan güncellemeyle çözüldü.

RockPaperShotgun tarafından yayınlanana göre problem ilk olarak 2014 yılında ortaya çıktı. Bu tarihte Valve, oyunu SteamPipe adlı dağıtım sistemine dahil etti. Hatayı fark etmek ise bir hayli zordu. İlk rapor eden kişi , karakterlerin göz kırpmamasını garip bularak oyunun Xbox 360 kopyasını inceledi ve PC sürümünde bir problem olduğunu anladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.