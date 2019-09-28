Kim Nerede? 41 Huawei Mate 30/Pro üç saat içerisinde 1 milyon adet satıldı 37 Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak 31 500TL altı en iyi oyuncu ekipmanları
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    Huawei Mate 30/Pro üç saat içerisinde 1 milyon adet satıldı

    Huawei'nin yeni amiral gemisi modelleri Mate 30 ve Mate 30 Pro, ön siparişin ilk üç saatinde bir milyon adedin üzerinde sipariş edildi. Cihaz, hatırlayacağınız üzere Google destekli değil.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Huawei’nin Shenzen’deki amiral gemisi mağazasının açılışında konuşan şirket CEO’su Yu Chengdong, Huawei Mate 30 serisi hakkında konuştu. Aktardıklarına göre cihaz şimdiden sınırlı stoklara sahip ve P30’un ön sipariş hacmini altıya katladı. Ön siparişlerin açılmasından üç saat sonrasında alınan toplam sipariş sayısı ise 1 milyonu geçti.
    Huawei’nin hedeflerine göre Mate 30 ve Mate 30 Pro, 20 milyondan fazla sayıda satılacak. Firmanın şimdilik bu seriden elde ettiği gelir ise 70 milyon dolar civarında. Cihazın Google yazılımlarını taşımaması, bildiğiniz üzere Çin için hiçbir fark yaratmıyor çünkü üreticiler bölgede zaten bu hizmetlere erişemiyordu.
    Amerika’nın yaptırımlarıyla iligli olarak da konuşan firma, yasaklamalar olmasa Huawei’nin bu yıl satış hacminde daha büyük bir artışın gerçekleşeceğini savundu. Firmanın hedefi olan 300 milyon adet akıllı telefon satışı, iddiaya göre bu yasaklar sebebiyle erişilemeyecek.


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    homebird 42 dk. en beğenilen
    Huawei, Google ile tüm bağlarını kesse de asla BATMAZ . Kendi firmasına sahip çıkan devasa bir pazarı, arkasında duran Çin devleti var. Belki küçülür ama varolmaya devam eder.
    Huawei, Google ile tüm bağlarını kesse de asla BATMAZ . Kendi firmasına sahip çıkan devasa bir pazarı, arkasında duran Çin devleti var. Belki küçülür ama varolm...
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    Sanki Bana Pele 31 dk.
    Adamlar iki milyarlık pazarda satış yapacak. Buradakiler de kalkmış son çırpınışlar diyor. Komik adamlarsınız
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    koyunsavar 20 dk. Sanki Bana Pele
    Geri kalanlarda 8 milyarlık pazarda satış yapacak. Sence Hangisi daha iyi duruyor???
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    homebird 42 dk. en beğenilen
    Huawei, Google ile tüm bağlarını kesse de asla BATMAZ . Kendi firmasına sahip çıkan devasa bir pazarı, arkasında duran Çin devleti var. Belki küçülür ama varolmaya devam eder.
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    oguzhan diric 53 dk.
    Ya saçma sapan işler yok Google yok bilmem ne. Trump kafanı sk...m. Onca dünyaya zarar veren şey varken uğraştığın şeye bak.
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    El Fuego 2 sa.
    Can çıkmadan önceki iyi olma halleri, son gülüşler
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    sniper23 2 sa.
    Fırından sıcak pide falan çıkıyor galiba.
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