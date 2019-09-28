Huawei Mate 30/Pro üç saat içerisinde 1 milyon adet satıldı

Huawei’nin Shenzen’deki amiral gemisi mağazasının açılışında konuşan şirket CEO’su Yu Chengdong, Huawei Mate 30 serisi hakkında konuştu. Aktardıklarına göre cihaz şimdiden sınırlı stoklara sahip ve P30’un ön sipariş hacmini altıya katladı. Ön siparişlerin açılmasından üç saat sonrasında alınan toplam sipariş sayısı ise 1 milyonu geçti.

Huawei’nin hedeflerine göre Mate 30 ve Mate 30 Pro, 20 milyondan fazla sayıda satılacak. Firmanın şimdilik bu seriden elde ettiği gelir ise 70 milyon dolar civarında. Cihazın Google yazılımlarını taşımaması, bildiğiniz üzere Çin için hiçbir fark yaratmıyor çünkü üreticiler bölgede zaten bu hizmetlere erişemiyordu.

Amerika’nın yaptırımlarıyla iligli olarak da konuşan firma, yasaklamalar olmasa Huawei’nin bu yıl satış hacminde daha büyük bir artışın gerçekleşeceğini savundu. Firmanın hedefi olan 300 milyon adet akıllı telefon satışı, iddiaya göre bu yasaklar sebebiyle erişilemeyecek.