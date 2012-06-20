Hali hazırdaki Lumia modelleri Windows Phone 8 güncellemesi alamayacak

Microsoft'un merakla beklenen Windows Phone 8 lansmanında hali hazırdaki Lumia modellerinin kaderi de belli oldu.





Yapılan açıklamaya göre Windows Phone 7 ve 7.5 sürümünü çalıştıran tüm modeller WP8 ekosisteminin dışında kalacak.





Bunun en büyük sebebi ise kodlamalardaki farklılıklar. Çünkü WP8 çift ve dört cekirdekli işlemci desteği, SD kart desteği, yenilenmiş ana ekran gibi özellikler sunuyor ve şimdiki modeller buna uyum sağlayamıyor .





Microsoft bunun yerine WP 7.8 sürümünü bu kullanıcılara sunacak. Bu ara sürümde WP 8'de bulunan Start butonu ve bazı arayüz özellikleri sunulacak. Yani kullanıcıların ağzına bir parmak bal çalınmış olacak. Sadece Lumia modelleri değil, Titan ve Omnia gibi ekosistemin iddialı modelleri de WP8 güncellemesi alamayacak.





Microsoft yeni işletim sistemiyle tamamen yeni bir sayfa açıyor ve önceki modeller bu ekosistemde yer alamıyor .