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Hali hazırdaki Lumia modelleri Windows Phone 8 güncellemesi alamayacak

6 yıl
2,6b
1
41
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un merakla beklenen Windows Phone 8 lansmanında hali hazırdaki Lumia modellerinin kaderi de belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre Windows Phone 7 ve 7.5 sürümünü çalıştıran tüm modeller WP8 ekosisteminin dışında kalacak.

Bunun en büyük sebebi ise kodlamalardaki farklılıklar. Çünkü WP8 çift ve dört cekirdekli işlemci desteği, SD kart desteği, yenilenmiş ana ekran gibi özellikler sunuyor ve şimdiki modeller buna uyum sağlayamıyor .

Microsoft bunun yerine WP 7.8 sürümünü bu kullanıcılara sunacak. Bu ara sürümde WP 8'de bulunan Start butonu ve bazı arayüz özellikleri sunulacak. Yani kullanıcıların ağzına bir parmak bal çalınmış olacak. Sadece Lumia modelleri değil, Titan ve Omnia gibi ekosistemin iddialı modelleri de WP8 güncellemesi alamayacak.

Microsoft yeni işletim sistemiyle tamamen yeni bir sayfa açıyor ve önceki modeller bu ekosistemde yer alamıyor .

http://mashable.com/2012/06/20/no-upgrade-windows-phone-8/ Yorum Yaz
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35fatih 6 yıl en beğenilen
ve böylece microsoft nokia ya büyük bir kazık atmış oldu.
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Mr. Jingles 6 yıl
Microsoft Nokia'nın ocağına incir ağacı dikti.
O kadar Lumia 800 ve 900'ün lansmanları yapılmıştı. Güya amiral gemisi. Amiral Battı.
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1 Avatar
truvazotti 6 yıl
ya android kadar sistem düşmanı tek yazılım windows vista idi. microsoft sonradan akıllandı ve bunu düzeltti. ama o zamanın sözde teknoloji uzmanları vistayı şimdiye kadarki en iyi işletim sistemi diye övüyorlardı.
şu anda da android fanboyları aynı şeyi yapıyorlar ve ben bu arkadaşların hiçbirinin ne windows phone ne de ios kullanmadan bu sistemleri yerindibine soktuklarından eminim. sebebi ise kenddi kullndıkları yazılımın kötü yanları dile getirilmesin diye diğer yazılımları olabildiğince kötülüyorlar.
şahsen ios da kulandım. şimdide furyaya uydum android kullanıyorum. ama keşke hiç almaz olaydım. gerçeekten android kadar dandik bir işletim sistemi olamaz. valla windows 7 den bile daha çok ram tüketiyor nerdeyse. çift çekirdekli telefonu adam gibi kullanamıyorum bile. ve şu an zarar etmemek için cihazı değiştirmiyorum. ama yakın zamanda ya yine apple a dönücem ya da windows phone cihaz deneyeceğim. ama şundan eminim. yukarıda nokia ve microsoftu yerin dibine sokanların %90 ı windows mobile yüklü telefonu muhtemelen ellerine bile almamışlardır ama nedense ülkemiz insanı her konuda o kadar bilgilidirki. bir cihaz hakkında yorum yapması için kullanmasına gerek yoktur.
saygılarımla.....
ayrıca bu sayfaya bir daha bakacağımı zennetmiyorum. tartışma açma çalışmayın gençler. ...
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Cidelee 6 yıl
Tr@mmler
forum.donanimhaber.com/... başlıkta çok eleştirmiştik mevcut donanımı ancak eksi(-) almaktanda kurtulamamıştık. İşlemciye laf söyletmeyen, ram cahilleri diye hitap eden o arkadaşlar şimdi ne yapıyorlar acaba merak ediyorum.

Dostum iyide bu cihazlar WP 7.8'e güncellenicek, çift çekirdekli işlemci ve Nfc gibi donanımsal şeylerden faydalanamıyacak, yazılımsal şeylerden faydalanıcak, yani o eski donanım hala iş görücek.
1 Yanıt Yanıtla
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Tr@mmler 6 yıl Cidelee
Cidelee

Tr@mmler

forum.donanimhaber.com/... başlıkta çok eleştirmiştik mevcut donanımı ancak eksi(-) almaktanda kurtulamamıştık. İşlemciye laf söyletmeyen, ram cahilleri diye hitap eden o arkadaşlar şimdi ne yapıyorlar acaba merak ediyorum.


Dostum iyide bu cihazlar WP 7.8'e güncellenicek, çift çekirdekli işlemci ve Nfc gibi donanımsal şeylerden faydalanamıyacak, yazılımsal şeylerden faydalanıcak, yani o eski donanım hala iş görücek.


Dostum, o zamanki mevcut donanımın Apollo için yeterli olmayabileceğini söylemiştim, bir çok arkadaşta bunu dile getirdi. Apollo güncellemesi ile WP 7.8 arasında hiç bir fark yokmuş gibi konuşuyorsun. Kısa süre önce amiral gemisi diye lanse edilen cihazlardan bahsediyoruz. Yazılımsal şeyler dediğin faydalanmanın ne olduğunu hiç birimiz bilmiyoruz, ancak kesin bir şey var; WP8 şu anki mevcut hiç bir WP cihaza gelmeyecek.
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broodofqueen 6 yıl
Olan Nokia'ya olmuş.. Golün kralını yemiş.. Tanju MS Çolak 90'da ağları sarsmış..
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Emir 6 yıl
android e geçmez mi beter olsun.
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Tr@mmler 6 yıl
forum.donanimhaber.com/...
Bu başlıkta çok eleştirmiştik mevcut donanımı ancak eksi(-) almaktanda kurtulamamıştık. İşlemciye laf söyletmeyen, "ram cahilleri" diye hitap eden o arkadaşlar şimdi ne yapıyorlar acaba merak ediyorum.
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cumhurkey 6 yıl
Sakalımız yoktu laf anlatamadık.
windowslu telefonlardan hakkını ve fazlasını veren birtek mpx200 çıktı, mpx220 ve toshiba g500den hüsrana uğradım, s2 inşallah üzmez.
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erci501 6 yıl
nokia ya bir kapak daha
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baris5834 6 yıl
Android bi cihaz güncellemeyince kimse bu kadar laf etmiyo arkadaşlar çoğu firma 4.0 a güncellemedi çoğu cihazları 2.3 de bıraktı samsung nasıl 4.0 a güncellemeyip ek paket verdiyse bunlarda böyle yapıo en azından windows daha kaliteli yapıo.Bu kadar tarafçı olmayın.Bende android(Galaxy note) kullanıyorum ama çıksın diek w8 alırım w7 yada w7.5 kullananlar bilir performansı
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DH Misafiri 6 yıl
sugar_klavyeci ve mellkor... ibretlik..
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tientzu1968 6 yıl
Daha bu cihazlar bunun gibi basit isleri yapamiyor. Hersey kisitlamali tasarimi bile kopya .
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electROck35 6 yıl
Windows Phone 8 aslında şu anki cihazlara Windows Phone 7.8 olarak gelecek ve sadece donanımlarının desteklemediği şeyleri kullanamayacaklar. Tıpkı düşük donanımlı Android ile yüksek donanımlının yapıp yapamadıkları gibi. Hatta eski Windows Phone'ların bile belirli standartları olduğu için pek fazla şey kaybetmeyecekleri açık.
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