Kurucusu ölen kripto para borsası iflas koruma başvurusu yaptı

Kanada’nın en büyük borsasıyken kurucusunun ölümüyle sarsılan QuadrigaCX, hızlı bir şekilde iflasa sürüklendi. Sebebi ise soğuk cüzdanlardaki özel anahtarların sadece kurucunun bildiği sır bir yerde saklanmasıydı.

QuadrigaCX nasıl bir borsa?

QuadrigaCX sadece bir kripto ticaret borsası değildi. Aynı zamanda banka üzerinden para aktarılarak kripto para satın alınabilen ve anlaşmalı noktalarda kripto mobil ödeme yapılabilen bir platformdu. Bu statüsü onu geçen yıl kompleks bir problem ağının içerisine sokmuştu.

Ülkede yetkili kurumlardan lisans alan ilk borsa olmasına rağmen hesap sahiplerinin kimliklerinin belirlenememesi nedeniyle Kanada Ticaret Bankası tarafından bazı fonları dondurulmuştu. Borsa bir taraftan bununla uğraşırken diğer taraftan mobil ödeme ortaklarından bazıları mevcut bakiyeyi devretmemesi nedeniyle davalık oldu.

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Sıkıntılar nedeniyle kullanıcılarına ödeme yapmakta zorlanan borsanın kurucusu Gerald Cotten, Aralık 2018 tarihinde Hindistan’a yaptığı bir gezi sırasında hayatını kaybetti. Pek çok kişi bunun uydurma olduğunu iddia etse de borsa sözcüsü ölüm belgesinin ellerinde olduğunu ifade ediyor.

QuadrigaCX kripto para hesaplarını çevrim dışı soğuk cüzdanlarda tutmaktaydı. Bunların özel anahtarları da sadece Cotten’deydi. Yani toplamda 140 milyon dolarlık kripto para birikiminin tek yöneticisi Cotten’di.

Kurucusunun ölümüyle birlikte borsa kullanıcılarına ödeme yapamadı ve akabinde iflas koruma başvurusu geldi. Başvuru ile birlikte aslında borsanın ne kadar zor durumda olduğu da ortaya çıktı.

Belgelere göre borsanın 110 bin kullanıcısı mevcut. Bu kullanıcıların 140 milyon dolarlık kripto para ve 50 milyon dolarlık da nakit para hesapları bulunuyor. Ne var ki borsanın elinde bunların hiç birisi yok. Hali hazırda 300 bin dolar civarında bir paranın kaldığı ifade ediliyor. Bunun en büyük sebebi ise Kanada Ticaret Bankası anlaşmazlığı ve üçüncü taraf ödeme sistemlerinin bakiyelere el koyması.

Cotten’in eşi soğuk cüzdan anahtarlarını aradığını ancak hiçbir yerde bulamadığını ifade ediyor. Hatta bilgisayarına sızmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını da vurguluyor. Borsanın umudu ise 5 Şubat tarihinde yapılacak olan duruşmada iflas koruma kararı alınması ve faaliyetlerine devam etmesi.

Bazı kaynaklar kurucunun tüm anahtarları yanında tutmasının son derece riskli ve olmaması gereken bir hareket olarak yorumluyor. Muhtemelen soğuk anahtarları mevtadan elde edebilmek de mümkün olmayacak.