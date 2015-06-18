Harici flaş ünitesi Iblazr'ın ikinci versiyonu Kickstarter'da destek aramaya başladı

İki yıl önce Kickstarter'da yaklaşık 70,000$ toplamayı başaran mobil cihazlar için geliştirilmiş harici flaş ünitesi Iblazr, ikinci versiyonuyla da Kickstarter'da destek aramaya başladı.

Geliştirilen tasarımıyla ilk versiyonuna oranla daha şık görünen Iblazr 2, iOS ile Android işletim sistemli akıllı cihazlarla uyumlu olarak kullanılabiliyor ve kablosuz bağlantı noktasında Bluetooth 4.0 LE teknolojisinden yararlanıyor. Bu sayede 25 metre içerisinde farklı noktalara konumlandırılabilen ürün, 40mm x 28mm x 10mm'lik boyutundaki gövdesinde 4 adet LED flaş taşıyor ve böylece standart flaşlara oranla çok daha güçlü bir ışık çıkışı verebiliyor.

Kendi içerisinde 130 mAh gücünde bir batarya yer alan Iblazr 2, tam dolu batarya ile 300 patlatma yapabiliyor, ışık sıcaklığını ayarlayabiliyor ve üzerine iki kere hafifçe vurulunca hızlı bir şekilde çekim yapabiliyor. Siyah, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan ürün, iOS ile Android sistemlerin dahili kamera uygulamasıyla çalışma gösterebiliyor ve özel bacak yapısıyla cihazlar üzerinde sağlam bir şekilde durabiliyor.

Kırmızı göz sorunu ortaya çıkartmayan ve 3 saat aralıksız olarak kullanılabilen flaş, video amaçlı da tercih edilebiliyor ve bu açıdan DSLR kameralar için de her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Kickstarter üzerinde koyduğu 70,000$ hedefin 44,053$'lık bölümünü toplamayı başaran Iblazr 2, yapılacak en az 45$ bağış ile 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor.

Flaş biriminin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/iblazr/iblazr-2-the-most-versatile-led-flash-for-ios-andr