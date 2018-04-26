Harry Potter: Hogwarts Mystery indirmeye sunuldu

Harry Potter macerasını yeniden yaşatacak olan Harry Potter: Hogwarts Mystery oyunu indirmeye sunuldu. RPG tarzındaki oyun Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na katılmanızla başlıyor.

Harry Potter: Hogwarts Mystery neler sunuyor?

Okula katılmanızı isteyen mektuptan sonra başlayan hikâye oyuncuyu yönlendirecek tarzda hazırlanmış. Farklı görevleri yerine getirerek okulun en iyi büyücüsü olmak için çalışıyorsunuz.

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Geleneksel okula katılım töreni ve sihirli şapkanın onayından sonra bölümünüzü seçiyorsunuz ve oyun boyunca kazanacağınız veya kaybedeceğiniz puanlar bölümünüzü yarışta sıraya sokuyor.

Görevleri yaparken pek çok noktada karar vermeniz gerekiyor ve bu da size puan kazandırıyor. Büyüler öğrenmek ve iksirler hazırlamak oldukça önemli zira ilerleyen zorlu görevlerde sıkça kullanıyorsunuz.

Profesör Dumbledore, Snape gibi pek çok ikonik karakterin ilerleyişe göre ortaya çıktığı oyun filmin hikayesi ile benzer bir çizgi izliyor. Harry Potter: Hogwarts Mystery oyunu ücretsiz.