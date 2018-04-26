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Harry Potter: Hogwarts Mystery indirmeye sunuldu

Harry Potter hikayesini yeniden yaşamak istiyorsanız Harry Potter: Hogwarts Mystery oyunu indirmeye sunuldu. Pek çok ikonik Harry Potter karakteri oyunda sizi bekliyor.
1 yıl
2,5b
1
9
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Harry Potter macerasını yeniden yaşatacak olan Harry Potter: Hogwarts Mystery oyunu indirmeye sunuldu. RPG tarzındaki oyun Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na katılmanızla başlıyor.

Harry Potter: Hogwarts Mystery neler sunuyor?

Okula katılmanızı isteyen mektuptan sonra başlayan hikâye oyuncuyu yönlendirecek tarzda hazırlanmış. Farklı görevleri yerine getirerek okulun en iyi büyücüsü olmak için çalışıyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Geleneksel okula katılım töreni ve sihirli şapkanın onayından sonra bölümünüzü seçiyorsunuz ve oyun boyunca kazanacağınız veya kaybedeceğiniz puanlar bölümünüzü yarışta sıraya sokuyor.

Görevleri yaparken pek çok noktada karar vermeniz gerekiyor ve bu da size puan kazandırıyor. Büyüler öğrenmek ve iksirler hazırlamak oldukça önemli zira ilerleyen zorlu görevlerde sıkça kullanıyorsunuz.

Profesör Dumbledore, Snape gibi pek çok ikonik karakterin ilerleyişe göre ortaya çıktığı oyun filmin hikayesi ile benzer bir çizgi izliyor. Harry Potter: Hogwarts Mystery oyunu ücretsiz.

 

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huseyincarnege 1 yıl en beğenilen
patates
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themahzen 1 yıl
Hayal kırıklığı.
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Fortescue 1 yıl
Bu arada oynarım diyenler için görebildiğim kadarıyla ileride açılan şeyler (muhtemelen ileride açılacak büyüler falan da vardır KSKS dersi geldiği için ama göremedim şimdilik)
Yıl 2
Dumbledore'un Ofisi
Hastane Kanadı
Biçim Değiştirme Dersi
Bill Weasley
Yıl 3
Bitkibilim Dersi
Filch'in Ofisi
Nymphadora Tonks
Tulip Karasu
Yıl 4
Sihirli Yaratıkların Bakımı dersi
Hagrid'in Kulübesi
Yıl 5
KSKS dersi
Sınıf Başkanları Banyosu
Büyük Merdiven
Mutfak
Yıl 6
Kehanet Dersi
Astronomi Dersi
Astronomi Kulesi
Şamarcı Söğüt
Baykuş Posta Kulesi
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StackOverflow 1 yıl
acik dünya rpg tarzi yapsalardi keşke. oyunu 2 gun denedim. cok sönük. elbette emek var çöp degil ama vasat. serinin hayranları bile begenmeyebilir. bir süre sonra google playde tamamen kaybolur adini kimse hatirlamaz zaten.
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Fortescue 1 yıl
Oyun RPG değil. RPG böyle bir şey değil. Zaten Google Play'de de RPG değil Macera bölümünde. Sizin tercihleriniz hikayeyi kesinlikle değiştirmiyor lineer çizgide. Sadece birkaç kişiyle olan ilişkinizi ve okul puanınızı etkiliyorsunuz.
Açık dünya yok. Herhangi bir multiplayer öğe yok. Sadece 1 enerji karşılığında sağa sola tıklamak, V L gibi basit şekiller çizmek ve saatlerce o enerjinin dolmasını beklemek var.
Şuna adım gibi eminim Harry Potter adı altında çıkmasa kimse yüzüne bile bakmazdı.
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Kefelon 1 yıl
Açık dünya diye indirdim hemen ama yıllar öncesinin sıra tabanlı web oyunlarına benzemiş...
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huseyincarnege 1 yıl en beğenilen
patates
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stalker(1979) 1 yıl
Açık dünya oyunu olmadığını söylüyorlar. Ben de sims tarzı istediğimiz yere gidilen bir oyun zannetmiştim. :(
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V4LKyR 1 yıl
Oleey, wingardium leviosa!
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Yenijerry 1 yıl V4LKyR
hermoni tüy kaldırma sahnesi...
halen unutmadım

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