Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Efsanevi strateji oyunu Age of Empires nihayet mobil platformlara geliyor

    Microsoft, Age of Empires'ı bu sefer gerçek anlamda mobil cihazlara getireceğini resmen duyurdu. Age of Empires Mobile olarak adlandırılan oyun hakkında bir de video paylaşıldı.
    1
    Efsanevi oyun Age of Empires nihayet iOS ve Android'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Age of Empires, tüm zamanların en büyük gerçek zamanlı strateji serilerinden birisi konumunda. Ancak 25 yılı aşkın bir süredir PC platformunda sıkışmış olması, onu günümüz mobil platformlarından uzak bırakıyordu. Microsoft, her ne kadar mobil tarafa Age of Empires oyunları getirse de hiçbiri gerçek serinin başarılı bir uyarlaması olamadı, şimdiye kadar.

    Microsoft, yaklaşık yedi yıl önce Android ve iOS cihazlarda bir kule savunma oyunu olan Age of Empires: Castle Siege’i yayınlamış ve ardından gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Age of Empires: World Domination’u piyasaya sürmüştü. Her iki oyun da başarıdan uzaktı. Dolayısıyla Castle Siege çıkışından dört yıl sonra, World Domination ise sadece bir yıl sonra tozlu raflara kaldırıldı.

    Age of Empires sonunda mobile geliyor

    Age of Empires Mobile, serinin 25 yıl dönümüne selam çakarak orijinal seriyi iOS ve Android platformlarına getiriyor. Microsoft'a ait bir stüdyo olan World's Edge tarafından geliştirilen oyunun şimdilik sadece kısa bir duyuru videosu yayınlanmış durumda. Şimdilik Age of Empires Mobile çıkış tarihi veya oyun hakkında daha fazla bir bilgiye sahip değiliz. Açıkçası başarılı bir uyarlama olursa Microsoft’un mobil taraftaki gücü iyiden iyiye güçlenecektir.

    Öte yandan Age of Empires IV: Anniversary Edition bir süre önce birlikte 8 yeni harita, Osmanlı ve Mali ırklarıyla birlikte duyurulmuştu. Ek olarak AEO serisinin Xbox konsollarına da geleceği de açıklanmıştı. Önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen Microsoft, Activision Bilizzard satın alımı ile birlikte yazılım devinin mobil alanda eli de güçlenecektir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız