Efsanevi strateji oyunu Age of Empires nihayet mobil platformlara geliyor

Microsoft, yaklaşık yedi yıl önce Android ve iOS cihazlarda bir kule savunma oyunu olan Age of Empires: Castle Siege’i yayınlamış ve ardından gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Age of Empires: World Domination’u piyasaya sürmüştü. Her iki oyun da başarıdan uzaktı. Dolayısıyla Castle Siege çıkışından dört yıl sonra, World Domination ise sadece bir yıl sonra tozlu raflara kaldırıldı.
Age of Empires sonunda mobile geliyor
Age of Empires Mobile, serinin 25 yıl dönümüne selam çakarak orijinal seriyi iOS ve Android platformlarına getiriyor. Microsoft'a ait bir stüdyo olan World's Edge tarafından geliştirilen oyunun şimdilik sadece kısa bir duyuru videosu yayınlanmış durumda. Şimdilik Age of Empires Mobile çıkış tarihi veya oyun hakkında daha fazla bir bilgiye sahip değiliz. Açıkçası başarılı bir uyarlama olursa Microsoft’un mobil taraftaki gücü iyiden iyiye güçlenecektir.
Öte yandan Age of Empires IV: Anniversary Edition bir süre önce birlikte 8 yeni harita, Osmanlı ve Mali ırklarıyla birlikte duyurulmuştu. Ek olarak AEO serisinin Xbox konsollarına da geleceği de açıklanmıştı. Önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen Microsoft, Activision Bilizzard satın alımı ile birlikte yazılım devinin mobil alanda eli de güçlenecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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