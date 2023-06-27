Lityum-iyon bataryaların mucidi John Goodenough hayatını kaybetti

Goodenough, 2019 yılında Nobel Kimya ödülünü almıştı
Popüler bilim dünyasında pek bilinmese de Dr. John Goodenough, günümüz telefonlarına, bilgisayarlarına, taşınabilir konsollarına ve arabalara güç veren lityum iyon bataryaların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Uzun yıllar bilime yaptığı katkılar sonucu Goodenough, 2011 yılında US National Medal of Science, 2019 yılında ise Nobel kimya ödülünü kazanmıştı.
Lityum bazlı bataryalar uzun yıllar araştırmacıların dikkatini çekse de Goodenough’ın 1980 yılında Oxford Üniversitesinde yaptığı araştırma, teknolojinin önemli bir adım atmasını sağlamıştı. Goodenough, araştırmaları sonucu lityum ve kobalt oksit kullanarak yeni bir katot üretti, bu katot daha yüksek bir voltaj üretirken güvenliği de büyük ölçüde arttırdı. Bu sayede lityum tabanlı piller, dönemin arabalarında kullanılan kurşun asitli ve nikel-kadmiyum tabanlı pillerden daha yüksek kapasiteye sahip olmayı başardı. Dr. Akira Yoshino ise bu teknolojide kullanılan saf lityumu daha güvenli lityum iyonlarla değiştirerek lityum-iyon bataryaların doğmasını sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D