Lityum-iyon bataryaların mucidi John Goodenough hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör Günümüz teknoloji dünyasının en başarılı mucitlerinden ve bilim insanlarından sayılan Dr. John Goodenough, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatı University of Texas tarafından açıklanan Nobel ödüllü kimyacı, günümüz cihazlarına güç veren lityum iyon bataryaların mucidi olarak biliniyor.

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Goodenough, 2019 yılında Nobel Kimya ödülünü almıştı

Popüler bilim dünyasında pek bilinmese de Dr. John Goodenough, günümüz telefonlarına, bilgisayarlarına, taşınabilir konsollarına ve arabalara güç veren lityum iyon bataryaların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Uzun yıllar bilime yaptığı katkılar sonucu Goodenough, 2011 yılında US National Medal of Science, 2019 yılında ise Nobel kimya ödülünü kazanmıştı.

Lityum bazlı bataryalar uzun yıllar araştırmacıların dikkatini çekse de Goodenough’ın 1980 yılında Oxford Üniversitesinde yaptığı araştırma, teknolojinin önemli bir adım atmasını sağlamıştı. Goodenough, araştırmaları sonucu lityum ve kobalt oksit kullanarak yeni bir katot üretti, bu katot daha yüksek bir voltaj üretirken güvenliği de büyük ölçüde arttırdı. Bu sayede lityum tabanlı piller, dönemin arabalarında kullanılan kurşun asitli ve nikel-kadmiyum tabanlı pillerden daha yüksek kapasiteye sahip olmayı başardı. Dr. Akira Yoshino ise bu teknolojide kullanılan saf lityumu daha güvenli lityum iyonlarla değiştirerek lityum-iyon bataryaların doğmasını sağladı.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Goodenough, 1950’li ve 1960’lı yıllarda MIT’de yaptığı araştırmalar ile günümüzde RAM olarak bilinen belleklerin geliştirilmesine katkı sağladı. 90’lı yaşlarına kadar araştırmalarına devam eden John, hiç şüphesiz günümüz bilgisayar biliminin en önemli isimlerinden biriydi.

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