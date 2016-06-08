Harvard bilim insanları "Biyonik Yaprak" ile sıvı yakıt üretmeyi başardı

Haber Editörü
Harvard araştırmacıları yayınladıkları yeni raporlarında geliştirdikleri yeni teknoloji ile güneş enerjisiyle suyu hidrojen ve oksijene ayırmayı başardıklarını belirtti. Daha sonrasında ise açığa çıkan hidrojeni bakteriler yardımıyla sıvı yakıta dönüştürdüklerini ve bu işlem sırasında ise atmosferden karbondioksitin temizlendiğini duyurdu.
"Biyonik Yaprak 2.0" olarak adlandırılan sistem Harvard profesörleri Daniel Nocera ve Pamela Silver tarafından geliştirilmiş. Harvard Gazetesine yaptığı açıklamada sistem için "Gerçek bir yapay fotosentez sistemi" tanımlamasını kullanan Nocera açıklamasında, "Daha öncesinde insanlar yapay fotosentezi yalnızca suyu ayırmak için kullanıyordu ancak bu gerçek A'dan Z'ye bir sistem, ve biz şu anda doğadaki fotosentezin verimliliğini de aşmış durumdayız." sözlerine yer vermiş.
Hidrojen oluşturulması için nikel-molibden-çinkonun katalizör olarak kullanıldığı ilk sistemde alaşımdan açığa çıkan bazı moleküller bakterilerin ölmesine neden olduğu için sistemin çok yüksek voltajlarda çalışması gerekmiş ve bu nedenle verim oldukça düşmüş. Daha sonra oluşturulan yeni sistemde kobalt-fosforun katalizör olarak kullanılmasıyla bakterileri öldüren moleküllerin oluşumunun önüne geçilmiş ve gereken voltaj seviyesi düşültülerek verimlilik yüksek seviyelere çıkmış.
Verimlilikten bahsetmişken son haliyle birlikte %10 seviyesinde verimli olan sistem %1 seviyelerinde olan bitkilere göre oldukça yüksek düzeyde ve bu haliyle ticari kullanıma oldukça elverişli olduğu belirtiliyor.
http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/06/bionic-leaf-turns-sunlight-into-liquid-fuel/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
“In principle, we have a platform that can make any downstream carbon-based molecule. So this has the potential to be incredibly versatile.”
Kaynak makalede teknik detaylı anlatılmamış ama atmosferdeki CO2 den faydalanarak değişik karbon bazlı moleküller üretilebiliyormuş. CxHyOz gibi...
O işi bakterilerin yaptığı yazılmış.
Gelecek elektrikli araçlar olacak, Tesla doğru yolda. Biz hariç avrupa ve amerika sürekli bu konuda yatırım yapıyor. Elektrikli arabının doldurulması hidrojen arabanın dolumundan çok daha ucuza gelecek km başına :) Çünkü elektrik direk güneş rüzgardan elde edilecek. Diğeri ise bir sürü proses içeriyor.
Evet, ilaveten bunlar alternatif araştırmalar aslında. Orada faydalanılan güneş enerjisini direk kullansalar çok daha verimli. Ticari analmada ayrıştırma, depolama vb. bi sürü teknik içinde de yardımcı enerji kullanılıyor, bunlar hiç hesaba katılmaz.
Ayrıca yaşamın kaynağı olan suyun kullanılması da gelecek için önemli bir soru işareti
Linkte bahsediyor - hidrojen üretmek ilk amaç değil, depolanmıyor, elde edilen hidrojen bakterlrti aracılığı ile hidrokarbon yapılara dönüştürülüyor. Heralde bakteriyi kurcalayarak hedef moleküller değiştirilebiliyor çünkü sistem isobutanol, isopentanol, PHB gibi hidrokarbonlar ürettirebiliyor demişler.
O derece inanılmaz bir haber.