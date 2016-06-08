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Harvard bilim insanları "Biyonik Yaprak" ile sıvı yakıt üretmeyi başardı

Harvard bilim insanları yeni geliştirdikleri sistemle yapay fotosentez yaparak sonucunda oluşan hidrojeni sıvı yakıta dönüştürmeyi başardı. Gelecek için önemli olan gelişmenin detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Harvard bilim insanları
Harvard araştırmacıları yayınladıkları yeni raporlarında geliştirdikleri yeni teknoloji ile güneş enerjisiyle suyu hidrojen ve oksijene ayırmayı başardıklarını belirtti. Daha sonrasında ise açığa çıkan hidrojeni bakteriler yardımıyla sıvı yakıta dönüştürdüklerini ve bu işlem sırasında ise atmosferden karbondioksitin temizlendiğini duyurdu.
"Biyonik Yaprak 2.0" olarak adlandırılan sistem Harvard profesörleri Daniel Nocera ve Pamela Silver tarafından geliştirilmiş. Harvard Gazetesine yaptığı açıklamada sistem için "Gerçek bir yapay fotosentez sistemi" tanımlamasını kullanan Nocera açıklamasında, "Daha öncesinde insanlar yapay fotosentezi yalnızca suyu ayırmak için kullanıyordu ancak bu gerçek A'dan Z'ye bir sistem, ve biz şu anda doğadaki fotosentezin verimliliğini de aşmış durumdayız." sözlerine yer vermiş.
Hidrojen oluşturulması için nikel-molibden-çinkonun katalizör olarak kullanıldığı ilk sistemde alaşımdan açığa çıkan bazı moleküller bakterilerin ölmesine neden olduğu için sistemin çok yüksek voltajlarda çalışması gerekmiş ve bu nedenle verim oldukça düşmüş. Daha sonra oluşturulan yeni sistemde kobalt-fosforun katalizör olarak kullanılmasıyla bakterileri öldüren moleküllerin oluşumunun önüne geçilmiş ve gereken voltaj seviyesi düşültülerek verimlilik yüksek seviyelere çıkmış.
Verimlilikten bahsetmişken son haliyle birlikte %10 seviyesinde verimli olan sistem %1 seviyelerinde olan bitkilere göre oldukça yüksek düzeyde ve bu haliyle ticari kullanıma oldukça elverişli olduğu belirtiliyor.

http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/06/bionic-leaf-turns-sunlight-into-liquid-fuel/ Yorum Yaz
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alphekka 3 yıl
oley artık ormanları katledebiliriz
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aktorun 3 yıl
CVenturas
Hidrojeni sıvı yakıta nasıl çevirdiler onu niye yazmadınız? Hidrojeni depolamak da ayrı bir konudur haber üstünkörü olmuş

“In principle, we have a platform that can make any downstream carbon-based molecule. So this has the potential to be incredibly versatile.”
Kaynak makalede teknik detaylı anlatılmamış ama atmosferdeki CO2 den faydalanarak değişik karbon bazlı moleküller üretilebiliyormuş. CxHyOz gibi...
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underlater 3 yıl
CVenturas
Hidrojeni sıvı yakıta nasıl çevirdiler onu niye yazmadınız? Hidrojeni depolamak da ayrı bir konudur haber üstünkörü olmuş

O işi bakterilerin yaptığı yazılmış.
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underlater 3 yıl
Ticari kullanımdan ziyade küresel ısınmayı durdurmak için kullanılmalı!...
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V4LKyR 3 yıl
Bunlar güzel şeyler fakat anlık enerji sağlamak yerine "şarj" şeklinde bir entegrasyonu olabilir gibi geliyor. Çalışan bir motoru beslemesi zor.
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yimmasabi 3 yıl

Gelecek elektrikli araçlar olacak, Tesla doğru yolda. Biz hariç avrupa ve amerika sürekli bu konuda yatırım yapıyor. Elektrikli arabının doldurulması hidrojen arabanın dolumundan çok daha ucuza gelecek km başına :) Çünkü elektrik direk güneş rüzgardan elde edilecek. Diğeri ise bir sürü proses içeriyor.
emir kustirika
bu haberdeki şey büyük ölçeklerde gerçekleşirse tesla falan çöp oldu demektir
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yimmasabi 3 yıl
CVenturas
Hidrojeni sıvı yakıta nasıl çevirdiler onu niye yazmadınız? Hidrojeni depolamak da ayrı bir konudur haber üstünkörü olmuş

Evet, ilaveten bunlar alternatif araştırmalar aslında. Orada faydalanılan güneş enerjisini direk kullansalar çok daha verimli. Ticari analmada ayrıştırma, depolama vb. bi sürü teknik içinde de yardımcı enerji kullanılıyor, bunlar hiç hesaba katılmaz.
Ayrıca yaşamın kaynağı olan suyun kullanılması da gelecek için önemli bir soru işareti
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emir kustirika 3 yıl
bu haberdeki şey büyük ölçeklerde gerçekleşirse tesla falan çöp oldu demektir
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Rubisco 3 yıl
CVenturas
Hidrojeni sıvı yakıta nasıl çevirdiler onu niye yazmadınız? Hidrojeni depolamak da ayrı bir konudur haber üstünkörü olmuş

Linkte bahsediyor - hidrojen üretmek ilk amaç değil, depolanmıyor, elde edilen hidrojen bakterlrti aracılığı ile hidrokarbon yapılara dönüştürülüyor. Heralde bakteriyi kurcalayarak hedef moleküller değiştirilebiliyor çünkü sistem isobutanol, isopentanol, PHB gibi hidrokarbonlar ürettirebiliyor demişler.
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irish 3 yıl
Yeni bir çağ başlar.
O derece inanılmaz bir haber.
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