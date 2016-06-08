Harvard bilim insanları "Biyonik Yaprak" ile sıvı yakıt üretmeyi başardı

Harvard araştırmacıları yayınladıkları yeni raporlarında geliştirdikleri yeni teknoloji ile güneş enerjisiyle suyu hidrojen ve oksijene ayırmayı başardıklarını belirtti. Daha sonrasında ise açığa çıkan hidrojeni bakteriler yardımıyla sıvı yakıta dönüştürdüklerini ve bu işlem sırasında ise atmosferden karbondioksitin temizlendiğini duyurdu.

"Biyonik Yaprak 2.0" olarak adlandırılan sistem Harvard profesörleri Daniel Nocera ve Pamela Silver tarafından geliştirilmiş. Harvard Gazetesine yaptığı açıklamada sistem için "Gerçek bir yapay fotosentez sistemi" tanımlamasını kullanan Nocera açıklamasında, "Daha öncesinde insanlar yapay fotosentezi yalnızca suyu ayırmak için kullanıyordu ancak bu gerçek A'dan Z'ye bir sistem, ve biz şu anda doğadaki fotosentezin verimliliğini de aşmış durumdayız." sözlerine yer vermiş.

Hidrojen oluşturulması için nikel-molibden-çinkonun katalizör olarak kullanıldığı ilk sistemde alaşımdan açığa çıkan bazı moleküller bakterilerin ölmesine neden olduğu için sistemin çok yüksek voltajlarda çalışması gerekmiş ve bu nedenle verim oldukça düşmüş. Daha sonra oluşturulan yeni sistemde kobalt-fosforun katalizör olarak kullanılmasıyla bakterileri öldüren moleküllerin oluşumunun önüne geçilmiş ve gereken voltaj seviyesi düşültülerek verimlilik yüksek seviyelere çıkmış.

Verimlilikten bahsetmişken son haliyle birlikte %10 seviyesinde verimli olan sistem %1 seviyelerinde olan bitkilere göre oldukça yüksek düzeyde ve bu haliyle ticari kullanıma oldukça elverişli olduğu belirtiliyor.

http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/06/bionic-leaf-turns-sunlight-into-liquid-fuel/