Hasselblad, CMOS sensöre sahip dünyanın ilk orta format fotoğraf makinesini duyurdu: H5D-50c

Uzun yıllardır hazırladığı orta format fotoğraf makineleri ile tanınan ve son dönemde kompakt (Lunar ve Stellar) pazara da giriş yapan Hasselblad, CMOS sensöre sahip dünyanın ilk orta format fotoğraf makinesi H5D-50c'yi bir sürpriz yaparak resmi olarak duyurdu.





Hakkında daha önce çok fazla bilgi gelmeyen H5D-50c, şimdilik kısa bir basın bülteni ile tanıtıldı ve resmi satışının Mart ayında yapılacağı açıklandı. Orta format fotoğraf makinelerinde görmeye alıştığımızın dışında (Orta format sensörler CCD) 50 megapiksel çözünürlükte bir CMOS sensörle hazırlanan model, bu sayede çok daha iyi düşük ışık performansı, uzun deklanşör hızı ve daha hızlı yakalama performansı ortaya koyabiliyor.

Hasselblad'ın H5D-50 modeli üzerine kurduğu yeni orta format fotoğraf makinesi H5D-50c, daha önce de belirttiğimiz üzere Mart ayında satışa çıkıyor. Tüm ayrıntılarının satıştan kısa bir süre önce açıklanacağı söylenen fotoğraf makinesi, resmi açıklamada yer almıyor olsa da oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.thephoblographer.com/2014/01/21/hasselblads-h5d-50c-will-worlds-first-medium-format-dslr-back-cmos-sensor/