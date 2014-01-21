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Hasselblad, CMOS sensöre sahip dünyanın ilk orta format fotoğraf makinesini duyurdu: H5D-50c

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hasselblad, CMOS sensöre sahip dünyanın ilk orta format fotoğraf makinesini duyurdu: H5D-50c
Uzun yıllardır hazırladığı orta format fotoğraf makineleri ile tanınan ve son dönemde kompakt (Lunar ve Stellar) pazara da giriş yapan Hasselblad, CMOS sensöre sahip dünyanın ilk orta format fotoğraf makinesi H5D-50c'yi bir sürpriz yaparak resmi olarak duyurdu.

Hakkında daha önce çok fazla bilgi gelmeyen H5D-50c, şimdilik kısa bir basın bülteni ile tanıtıldı ve resmi satışının Mart ayında yapılacağı açıklandı. Orta format fotoğraf makinelerinde görmeye alıştığımızın dışında (Orta format sensörler CCD) 50 megapiksel çözünürlükte bir CMOS sensörle hazırlanan model, bu sayede çok daha iyi düşük ışık performansı, uzun deklanşör hızı ve daha hızlı yakalama performansı ortaya koyabiliyor.
Hasselblad'ın H5D-50 modeli üzerine kurduğu yeni orta format fotoğraf makinesi H5D-50c, daha önce de belirttiğimiz üzere Mart ayında satışa çıkıyor. Tüm ayrıntılarının satıştan kısa bir süre önce açıklanacağı söylenen fotoğraf makinesi, resmi açıklamada yer almıyor olsa da oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.thephoblographer.com/2014/01/21/hasselblads-h5d-50c-will-worlds-first-medium-format-dslr-back-cmos-sensor/ Yorum Yaz
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theyapici 5 yıl
devir enerji verimlilği ve iso başarımı dr ig ise hazel yapmış helal diyorum ve orta formatta önümüzdeki yıllar da canonun da satınalmayla gireceği konuşuluyor bekleyip görelim bakalım
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command_4 5 yıl
Panasonic'in Leica'sı, Sony'nin Hassel'i. Yorumsuz.
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JrMaster 5 yıl
Bu adamların kamerası ile foto çekin iç organlarının üzerindeki damarları bile gösterir yeminlen :D deriyi geçtim artık.
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sangreal_1905 5 yıl
bol bol ısık alır artık makıne :)) iso aralıgı 100-150 000 arası olur herhalde :)
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metalmilita 5 yıl
Gereksiz olmuş, orta formatta yüksek iso değil düşük iso performansı önemlidir, kimse futbol maçında yada konserde fotoğraf çekmek için orta format almaz, ccd sensörün düşük iso performansı daha iyidir, lunar'la saçmalayan hasselblad bu sensörle tüy dikmiş.
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl metalmilita
metalmilita

Gereksiz olmuş, orta formatta yüksek iso değil düşük iso performansı önemlidir, kimse futbol maçında yada konserde fotoğraf çekmek için orta format almaz, ccd sensörün düşük iso performansı daha iyidir, lunar'la saçmalayan hasselblad bu sensörle tüy dikmiş.

Bir çıksın makine bakalım, Hassel orta formatda son dönemlerde iyi işler çıkardı aslında. Tam detaylar belli olunca incelemek lazım. Bu model üzerinde bildiğim kadarıyla epey çalışıldı..
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ozturert 5 yıl metalmilita
metalmilita

Gereksiz olmuş, orta formatta yüksek iso değil düşük iso performansı önemlidir, kimse futbol maçında yada konserde fotoğraf çekmek için orta format almaz, ccd sensörün düşük iso performansı daha iyidir, lunar'la saçmalayan hasselblad bu sensörle tüy dikmiş.

Yaptığın detaylı karşılaştırmaları dört gözle bekliyoruz

.....
.....
Yaptın, değil mi? Başka türlü bunları demezdin sanıyorum.
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