Android’in yeni canavarı OnePlus 12 tanıtıldı: Güçlü donanım ve güçlü kamera

- OnePlus 12: Donanım
- OnePlus 12: Ekran
- OnePlus 12: Kamera
- OnePlus 12 özellikleri
- OnePlus 12 fiyatı ve çıkış tarihi
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OnePlus 12: Donanım
OnePlus 12: Ekran
İlginç bir şekilde firma, OnePlus 12 ekranının "tıbbi düzeyde" göz koruma özelliklerine sahip olduğunu söylüyor. Aslında OnePlus, telefon ekranının "melatonin korumasına" sahip olduğunu, böylece geceleri telefonunuzu kullandıktan sonra uykunuzu kaybetmemeniz için melatonin seviyenizi koruduğunu söylüyor. Şirket ayrıca bu yılın başlarında duyurduğu Rain Water Touch teknolojisini de telefona getirerek ekran veya elleriniz ıslakken daha iyi dokunmatik etkileşim sağlıyor.
Diğer dikkat çekici özellikler arasında Bluetooth 5.4, ekran içi parmak izi sensörü, IR, çok yönlü NFC ve USB 3.2 Gen 1 yer alıyor. Firma ayrıca bir akıllı telefondaki en güçlü titreşim motoruna sahip olduğunu ve özellikle Apple'ın iPhone'larını geride bıraktığını söylüyor. Dolayısıyla dokunsal geri bildirime önem verenler OnePlus 12'ye göz atmak isteyebilir.
OnePlus 12: Kamera
Geleneksel bir OnePlus akıllı telefonda ilk kez bir periskop kamera görüyoruz ve düşük ışıkta kayda değer bir görüntü kalitesi sağlayacak nispeten geniş bir f/2.6 diyafram açıklığı elde ediyoruz. OnePlus ayrıca bu kamera aracılığıyla portre çekimlerinin yanı sıra 6x zoom enstantaneleri (muhtemelen kırpma ve süper çözünürlük yoluyla) yakalama yeteneğini de tanıtıyor. Telefon, görünüşe göre doğru renk yakalamayı sağlamak için çok spektrumlu bir renk sensörünü de barındırıyor. Ön tarafa geçtiğimizde, delikli bir çentikten 4K/30fps video kaydına ulaşan 32MP kamera görüyoruz.
OnePlus 12 özellikleri
- Ekran: 6,7 inç QHD+ OLED 1Hz-120Hz LTPO, maks 4500nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12/16/24 GB
- Depolama: 256/512/1TB
- Arka kamera: 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581, 14mm) ve 64MP 3x periskop kamera
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5.400mAh, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj
- Diğer: Bluetooth 5.4, ekran içi parmak izi sensörü, IR, çok yönlü NFC ve USB 3.2 Gen 1
OnePlus 12 fiyatı ve çıkış tarihi
Fiyatlandırma tarafında ise OnePlus 12’nin başlangıç fiyatı yaklaşık 605 dolar. Bu fiyat 12GB/256GB modeli için geçerli. Cihazın tam fiyatlandırması ise şu şekilde:
- 12GB + 256GB - 605 dolar
- 16GB + 512GB - 680 dolar
- 16GB + 1TB - 750 dolar
- 24GB + 1TB – 820 dolar
Açıkçası küresel fiyatlandırma hakkında bir bilgi yok, ancak OnePlus 12'ye göre önemli bir fiyat artışı görmemesini umuyoruz. Bununla birlikte, kablosuz şarj, periskop kamera ve daha büyük bir bataryanın varlığı, en azından OnePlus 11 ile aynı fiyatı görmeyeceğimizi gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.