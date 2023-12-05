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    Android’in yeni canavarı OnePlus 12 tanıtıldı: Güçlü donanım ve güçlü kamera

    Haftalarca süren tanıtımların ardından nihayet OnePlus 12 resmen piyasaya sürüldü. Son derece güçlü donanım özellikleri ve kameralarla gelen telefon yakında global pazara da çıkacak.
    OnePlus 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus haftalardır OnePlus 12'nin gelişini duyuruyordu. Şimdi, şirket nihayet yeni amiral gemisi akıllı telefonunu Çin'de piyasaya sürdü. Önceki sızıntılara ve resmi açıklamalara göre OnePlus 12, OnePlus 11 ile aynı temel tasarımı koruyor. Ancak OnePlus 12 ile birlikte firma, önceki telefonlarıyla attığı yanlış adımları düzeltmeye çalışıyor. Örneğin, OnePlus 12 kablosuz şarjı ve daha hızlı bir USB portunu geri getiriyor. Ayrıca yükseltilmiş bir kamera sistemi de arkada yerini almış durumda.

    OnePlus 12: Donanım

    OnePlus 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus, temel özellikler söz konusu olduğunda hiçbir masraftan kaçınmamış, öncelikle yeni Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini OnePlus 12’nin kabine yerleştirmiş. Firma ayrıca OnePlus 11 ve OnePlus Open'a göre önemli bir yükseltme yaparak masaya 5.400mAh pil getiriyor. Aktarılanlara göre bu batarya 1.600 şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin yüzde 80’ini koruyabiliyor. Aynı zamanda 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj sunuluyor. Bu arada 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3’lü cihaz 9140mm² VC (Buhar Odası) soğutma sistemine sahip.

    OnePlus 12: Ekran

    OnePlus 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafındaysa OnePlus hayli iddialı. 6,7 inçlik BOE imzalı QHD+ OLED ekranda 1Hz'e kadar düşebilen 120Hz LTPO panel bulunuyor. Ekran ayrıca 4.500 nit en yüksek parlaklık sunuyor ki bu da halihazırda sunulan en yüksek değer. Öte yandan cihaz bu parlaklık her zaman aktif olmuyor, en yüksek parlaklık yalnızca HDR içerik için geçerli olacak. Normal kullanım için ise 1.600 nit'e kadar parlak sunuluyor.

    İlginç bir şekilde firma, OnePlus 12 ekranının "tıbbi düzeyde" göz koruma özelliklerine sahip olduğunu söylüyor. Aslında OnePlus, telefon ekranının "melatonin korumasına" sahip olduğunu, böylece geceleri telefonunuzu kullandıktan sonra uykunuzu kaybetmemeniz için melatonin seviyenizi koruduğunu söylüyor. Şirket ayrıca bu yılın başlarında duyurduğu Rain Water Touch teknolojisini de telefona getirerek ekran veya elleriniz ıslakken daha iyi dokunmatik etkileşim sağlıyor.

    Diğer dikkat çekici özellikler arasında Bluetooth 5.4, ekran içi parmak izi sensörü, IR, çok yönlü NFC ve USB 3.2 Gen 1 yer alıyor. Firma ayrıca bir akıllı telefondaki en güçlü titreşim motoruna sahip olduğunu ve özellikle Apple'ın iPhone'larını geride bıraktığını söylüyor. Dolayısıyla dokunsal geri bildirime önem verenler OnePlus 12'ye göz atmak isteyebilir.

    OnePlus 12: Kamera

    OnePlus 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus kamera konusunda hassas bir firma ve OnePlus 12 modeli de bir istisna değil. Hasselblad imzalı OnePlus 12, OnePlus Open ile büyük ölçüde aynı olan bazı etkileyici donanımlar sunuyor. 50MP ana kamera (LYT-808), 48MP ultra geniş kamera (IMX581, 14mm) ve 64MP 3x periskop kamera (Omnivison OV64B) bulunuyor.

    Geleneksel bir OnePlus akıllı telefonda ilk kez bir periskop kamera görüyoruz ve düşük ışıkta kayda değer bir görüntü kalitesi sağlayacak nispeten geniş bir f/2.6 diyafram açıklığı elde ediyoruz. OnePlus ayrıca bu kamera aracılığıyla portre çekimlerinin yanı sıra 6x zoom enstantaneleri (muhtemelen kırpma ve süper çözünürlük yoluyla) yakalama yeteneğini de tanıtıyor. Telefon, görünüşe göre doğru renk yakalamayı sağlamak için çok spektrumlu bir renk sensörünü de barındırıyor. Ön tarafa geçtiğimizde, delikli bir çentikten 4K/30fps video kaydına ulaşan 32MP kamera görüyoruz.

    OnePlus 12 özellikleri

    OnePlus 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,7 inç QHD+ OLED 1Hz-120Hz LTPO, maks 4500nit
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12/16/24 GB
    • Depolama: 256/512/1TB 
    • Arka kamera: 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581, 14mm) ve 64MP 3x periskop kamera
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5.400mAh, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj
    • Diğer: Bluetooth 5.4, ekran içi parmak izi sensörü, IR, çok yönlü NFC ve USB 3.2 Gen 1

    OnePlus 12 fiyatı ve çıkış tarihi

    OnePlus 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus 12 şu anda yalnızca Çin'de mevcut durumda ancak 2024’ün ilk aylarından itibaren küresel pazara da çıkış yapacak. Telefonun Türkiye’ye gelme ihtimali de bulunuyor.

    Fiyatlandırma tarafında ise OnePlus 12’nin başlangıç fiyatı yaklaşık 605 dolar. Bu fiyat 12GB/256GB modeli için geçerli. Cihazın tam fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • 12GB + 256GB - 605 dolar
    • 16GB + 512GB - 680 dolar
    • 16GB + 1TB - 750 dolar
    • 24GB + 1TB – 820 dolar

    Açıkçası küresel fiyatlandırma hakkında bir bilgi yok, ancak OnePlus 12'ye göre önemli bir fiyat artışı görmemesini umuyoruz. Bununla birlikte, kablosuz şarj, periskop kamera ve daha büyük bir bataryanın varlığı, en azından OnePlus 11 ile aynı fiyatı görmeyeceğimizi gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 1 gün önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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