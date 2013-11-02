Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hasselblad, Stellar fotoğraf makinesinin Special Edition versiyonunu duyurdu

5 yıl
975
1
7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İlk olarak Sony'nin NEX-7 modeli üzerine kurulu Lunar isimli fotoğraf makinesi ile kompakt pazara giriş yapan Hasselblad, Stellar modelinde ise Sony ile işbirliğine giderek bu sefer RX100 kompakt fotoğraf makinesini tercih etmiş ve bu modelin yüksek fiyat etiketi nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalmıştı. İşte bu ilginç fotoğraf makinesinin Hasselblad tarafından üç yeni malzeme seçeneğiyle gelen Special Edition versiyonu da hazırlandı ve resmi olarak tanıtıldı.
Hasselblad Stellar modelinin ciddi bir başarıya imza attığını ve kişilerden gelen yeni malzeme istekleri doğrultusunda Special Edition versiyonunu hazırladıklarını söyleyen firmanın İş Geliştirme Direktörü Luca Alessandrini, makinenin tutma bölümünde bu sefer karbon fiber, padouk ve wenge ahşaplarını kullandıklarını belirtiyor ve makine ile beraber özel bir deri taşıma kılıfının da geldiğini sözlerine ekliyor.
Teknik olarak RX100 ile aynı özellikler ile gelen Stellar, 1-inç Exmor CMOS sensöre, 20.2MP çözünürlüğe, 28-100mm f/1.8-4.9 Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lense, Steady-Shot görüntü sabitleme teknolojisine, 125-6400 ISO aralığına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, 3-inç 1.2 milyon nokta LCD ekrana, Full HD 1080 60P (Stereo sesli) video çekim desteğine ve dahili bataryasıyla CIPA standartlarına göre 330 fotoğraf çekme kapasitesine sahip.
Hasselblad'ın "Stellar Special Edition" adlı kompakt fotoğraf makinesi 3,175$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Sony RX100 ise 600$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.


http://photorumors.com/2013/11/01/hasselblad-thinks-the-stellar-camera-was-not-fancy-enough-launches-three-new-special-edition-models/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yc#1 5 yıl
Fiyatları görünce aklıma bu geldi.


Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-AFA9E7E65 5 yıl en beğenilen
Bu yeterince özel olmamış, ben kasası altın ve titanyum veya platin malzemeden, düğmeleri de kristalden yapılanı çıkarılana kadar bekleyeceğim
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Portraitclub 5 yıl
Çok hoş olmuş kalite akıyor. Resmen :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
Sony RX 100'ün haber metninin en sonunda "600 dolar fiyat etiketiyle..." şeklinde yer alması ne kadar manidar :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-AFA9E7E65 5 yıl
Bu yeterince özel olmamış, ben kasası altın ve titanyum veya platin malzemeden, düğmeleri de kristalden yapılanı çıkarılana kadar bekleyeceğim
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 5 yıl
rx-100 e tabanca kabzası takmış fiyatı 5 e katlamış. alanın aklına diyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 5 yıl
Fiyatları görünce aklıma bu geldi.


Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3DneBandim 5 yıl
Tutacak Kısmını Silaha benzetmişler Buda Göze Çok hoş gelen bir görüntü oluşturmuş. Tebrik Ediyorum Hasselblad ı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GS70 Stealth video inceleme "Oyun odaklı ince dizüstü bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim