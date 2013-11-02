Hasselblad, Stellar fotoğraf makinesinin Special Edition versiyonunu duyurdu

İlk olarak Sony'nin NEX-7 modeli üzerine kurulu Lunar isimli fotoğraf makinesi ile kompakt pazara giriş yapan Hasselblad, Stellar modelinde ise Sony ile işbirliğine giderek bu sefer RX100 kompakt fotoğraf makinesini tercih etmiş ve bu modelin yüksek fiyat etiketi nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalmıştı. İşte bu ilginç fotoğraf makinesinin Hasselblad tarafından üç yeni malzeme seçeneğiyle gelen Special Edition versiyonu da hazırlandı ve resmi olarak tanıtıldı.

Hasselblad Stellar modelinin ciddi bir başarıya imza attığını ve kişilerden gelen yeni malzeme istekleri doğrultusunda Special Edition versiyonunu hazırladıklarını söyleyen firmanın İş Geliştirme Direktörü Luca Alessandrini, makinenin tutma bölümünde bu sefer karbon fiber, padouk ve wenge ahşaplarını kullandıklarını belirtiyor ve makine ile beraber özel bir deri taşıma kılıfının da geldiğini sözlerine ekliyor.

Teknik olarak RX100 ile aynı özellikler ile gelen Stellar, 1-inç Exmor CMOS sensöre, 20.2MP çözünürlüğe, 28-100mm f/1.8-4.9 Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lense, Steady-Shot görüntü sabitleme teknolojisine, 125-6400 ISO aralığına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, 3-inç 1.2 milyon nokta LCD ekrana, Full HD 1080 60P (Stereo sesli) video çekim desteğine ve dahili bataryasıyla CIPA standartlarına göre 330 fotoğraf çekme kapasitesine sahip.

Hasselblad'ın "Stellar Special Edition" adlı kompakt fotoğraf makinesi 3,175$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Sony RX100 ise 600$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.





http://photorumors.com/2013/11/01/hasselblad-thinks-the-stellar-camera-was-not-fancy-enough-launches-three-new-special-edition-models/