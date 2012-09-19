Hasselblad, yeni Lunar'ın detaylarını paylaştı





Ürettiği fotoğraf makineleri belirli bir ekonomik düzeyin üstündeki müşterilere hitap eden Hasselblad, lüks olarak nitelendirilebilecek aynasız, değiştirilebilir lense sahip yeni Lunar'ın prototipini sergileyerek, makinenin teknik detaylarını paylaştı.





Sony ile işbirliğine gidilerek geliştirilen yeni Lunar, NEX-7'nin alt yapısı ve beyni üzerine bir makine olarak karşımıza çıkıyor. APS-C 24.3 megapiksel, 25 nokta otomatik odaklı sensöre sahip olacak olan makine, 3 inç'lik HD ekran ile devrim niteliğinde olacağı söylenen OLED vizör bulunduruyor. Yeni Lunar'ın ISO 100-16000, 0.02 saniyelik çekim süresi, 10 fps'lik sürekli çekim modu gibi özelliklerini de sunacağı belirtilirken, çift flaş opsiyonu ve harici mikrofon desteği de bulunuyor. Full HD video kaydı yapabilen Lunar, kayıt esnasında kullanıcının hem otomatik hem de manuel ayarlardan faydalanmasını da sağlıyor. Ayrıca, çeşitli resim efektleri ve sahne seçimleri gibi yardımcı modlar da makine de yer alıyor. Tam şarj ile 430 saatlik bir batarya ömrü sunan Lunar'ın Memory Stick ya da SDXC depolama seçenekleri bulunuyor.





Tasarımı ve işçiliği ile ön plana çıkan makinenin kasası karbon Fiber,titanyum ve altın gibi değerli materyaller kullanılarak oluşturulmuş durumda. Lunar, ahşap ve İtalyan derisi kullanılarak yapılmış olan bir kabza da bulunduruyor.





Oldukça şık bir tasarıma sahip olan yeni Lunar'ın 2013'ün ilk çeyreğinde piyasada yerini alacağı söylenirken, makinenin 5 bin avroluk bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı belirmekte fayda var.

http://www.hasselblad-lunar.com/