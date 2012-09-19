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Hasselblad, yeni Lunar'ın detaylarını paylaştı

6 yıl
5,7b
1
14
Fotoğraf Makineleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ürettiği fotoğraf makineleri belirli bir ekonomik düzeyin üstündeki müşterilere hitap eden Hasselblad, lüks olarak nitelendirilebilecek aynasız, değiştirilebilir lense sahip yeni Lunar'ın prototipini sergileyerek, makinenin teknik detaylarını paylaştı.

Sony ile işbirliğine gidilerek geliştirilen yeni Lunar, NEX-7'nin alt yapısı ve beyni üzerine bir makine olarak karşımıza çıkıyor. APS-C 24.3 megapiksel, 25 nokta otomatik odaklı sensöre sahip olacak olan makine, 3 inç'lik HD ekran ile devrim niteliğinde olacağı söylenen OLED vizör bulunduruyor. Yeni Lunar'ın ISO 100-16000, 0.02 saniyelik çekim süresi, 10 fps'lik sürekli çekim modu gibi özelliklerini de sunacağı belirtilirken, çift flaş opsiyonu ve harici mikrofon desteği de bulunuyor. Full HD video kaydı yapabilen Lunar, kayıt esnasında kullanıcının hem otomatik hem de manuel ayarlardan faydalanmasını da sağlıyor. Ayrıca, çeşitli resim efektleri ve sahne seçimleri gibi yardımcı modlar da makine de yer alıyor. Tam şarj ile 430 saatlik bir batarya ömrü sunan Lunar'ın Memory Stick ya da SDXC depolama seçenekleri bulunuyor.

Tasarımı ve işçiliği ile ön plana çıkan makinenin kasası karbon Fiber,titanyum ve altın gibi değerli materyaller kullanılarak oluşturulmuş durumda. Lunar, ahşap ve İtalyan derisi kullanılarak yapılmış olan bir kabza da bulunduruyor.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan yeni Lunar'ın 2013'ün ilk çeyreğinde piyasada yerini alacağı söylenirken, makinenin 5 bin avroluk bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı belirmekte fayda var.

http://www.hasselblad-lunar.com/ Yorum Yaz
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Enclosure 4 yıl
Tahta mı :)
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Hasselblad H ve v system leica s,m,t serileri dışındaki modeller hep bir marka anlaşmasıyla üretiliyor
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Metabolism 5 yıl
Hitap ettiği kesim belli ama bunu alabilecek olan leica m9 hermès te alabilir ki ben olsam hermesi alırdım
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Umutcan 5 yıl
Tıpkı panasonic'in leica'ya cihaz üretimi yapması gibi. Sadece nex-7'ye ek olan tasarım farkı ve logoya fazladan binlerce dolar isterler artık.
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lyridder 6 yıl
Hasselblad stüdyo fotoğrafçılına sıkışıp kalmak istemiyor galiba. Ne H System ne de V System makinaları günlük kullanıma hitap etmiyor. Fiyatları ulaşılmaz gibi olsa da bence Lunar çok şık bir ürün olmuş.
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Amedra 6 yıl
Oha diyorum, yuh diyorum başka bir şey demiyorum. İnanılmaz müthiş bir görüntü bu. Fiyat konusunda bayağı yüksek ama elit bir kesime hitap edeceği belli.
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JoeyBane 6 yıl
Harika görünüyor.
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MxFxOx 6 yıl
Tasarım güzel ahşap ayrı hava katmış tutar bu
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Megavolt 6 yıl
Markayla ne alakasi var.Bu adamlar paranin satin aldigi en ustun resim kalitesini satiyorlardi.apsc sensor koyduklari dusuk ozellikli bir makina. yapmislar.Canon ve nikon un enust seviye modellerinden pahali olur buyuk ihtimal.marka kodoman diye fanatikligini yapmaya gerek yok.
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murdocklawless 6 yıl
hasselblad olduğu için ederinden 20 bin dolar fazla fiyat etiketine sahip olur.
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Psydia 6 yıl
Madem sony nex ile ayni altyapi var, Nex 7 alirim daha iyi. Ahsapmis altin bilmemneymis bunlar yerine tamamen paslanmaz celik yapsalardi cok daha kullanisli ve luksten odun verilmemis bir urun olurdu bence.
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Piêr Dé Sans 6 yıl Psydia
Psydia

Madem sony nex ile ayni altyapi var, Nex 7 alirim daha iyi. Ahsapmis altin bilmemneymis bunlar yerine tamamen paslanmaz celik yapsalardi cok daha kullanisli ve luksten odun verilmemis bir urun olurdu bence.

Hasselblad ın ne olduğunu bildiğinizden şüpheliyim açıkcası. Adamların amacı piyasadan müşteri çalmak olsa gider hx100 v gibi makine de çıkarırlardı. Ama adamların derdi piyasadan birşeyler kapmak değil. Öncelikle bunu görmek lazım. Hitap ettiği kesim ve onlara sundukları.
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