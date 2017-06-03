Hastaların ölüp ölmeyeceğini öngörebilen yapay zeka geliştirildi

Bir grup Avustralyalı araştırmacı, hastanın organlarının görüntülerine bakarak yakında ölüp ölmeyeceğini öngörebilen yeni bir yapay zeka (AI) sistemi geliştirdi. Kısa süre önce Nature dergisinin Bilimsel Raporlar (Scientific Reports) bölümünde yayınlanan araştırma makalesinin, ciddi hastalıkların erken teşhisinde hekimlere yardımcı olması bekleniyor.

Adelaide Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen sistem, BT taramasına giren 48 hastanın göğüsünden alınan tıbbi görüntüleri yapay zeka kullanarak analiz edip, hangi hastanın beş yıl içerisinde öleceğini %69 doğrulukla tahmin edebildi.

Araştırma makalesinin baş yazarı Luke Oakden-Rayner "Biyolojik yaşın doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve hastanın ömrünün tahmini, doktorların vücudun içine bakma ve her organın sağlığını ölçme konusundaki imkansızlıkları nedeniyle sınırlı kaldı. Araştırmamız, bilgisayar sistemlerinin görüntüleri nasıl anlayıp, analiz edebileceğini öğrenebildiği bir teknik olan 'derin öğrenme'nin kullanımını inceledi" dedi.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft'un hatası Windows telefonları kullanılamaz hale getirdi"

Sistemin, amfizem ve konjestif kalp yetmezliği gibi ağır kronik hastalıklardan muzdarip hastalarda en yüksek başarı oranına ulaştığı belirtiliyor. Araştırmacılara göre yapay zeka sistemi, büyük miktarda veriyi bir araya getirerek ve doktorların eğitimini almadığı çözümü zor kalıpları tespit ederek tıbbi sonuçları tahmin etme yeteneğine sahip.

Araştırmacılar, kalp krizinin başlangıcı gibi diğer önemli sağlık durumlarını tahmin etmek için de aynı teknolojiyi kullanabilmeyi umuyorlar. Kısa bir süre önce de Google Bilim İnsanları, şirketin sürücüsüz otomobil projesi için kullandığı AI teknolojisinin kanseri, insan doktorlarından daha hızlı ve daha kesin bir şekilde teşhis edebileceğini iddia etmişti.

https://www.nature.com/articles/s41598-017-01931-w