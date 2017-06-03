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Hastaların ölüp ölmeyeceğini öngörebilen yapay zeka geliştirildi

Bilim insanları, hastaların organlarının görüntülerine bakarak ne kadar yaşayacaklarını önceden tahmin edebilen yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Üstelik %69 doğruluk oranıyla çalışıyor...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Bir grup Avustralyalı araştırmacı, hastanın organlarının görüntülerine bakarak yakında ölüp ölmeyeceğini öngörebilen yeni bir yapay zeka (AI) sistemi geliştirdi. Kısa süre önce Nature dergisinin Bilimsel Raporlar (Scientific Reports) bölümünde yayınlanan araştırma makalesinin, ciddi hastalıkların erken teşhisinde hekimlere yardımcı olması bekleniyor.
Adelaide Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen sistem, BT taramasına giren 48 hastanın göğüsünden alınan tıbbi görüntüleri yapay zeka kullanarak analiz edip, hangi hastanın beş yıl içerisinde öleceğini %69 doğrulukla tahmin edebildi.
Araştırma makalesinin baş yazarı Luke Oakden-Rayner "Biyolojik yaşın doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve hastanın ömrünün tahmini, doktorların vücudun içine bakma ve her organın sağlığını ölçme konusundaki imkansızlıkları nedeniyle sınırlı kaldı. Araştırmamız, bilgisayar sistemlerinin görüntüleri nasıl anlayıp, analiz edebileceğini öğrenebildiği bir teknik olan 'derin öğrenme'nin kullanımını inceledi" dedi.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un hatası Windows telefonları kullanılamaz hale getirdi"
Sistemin, amfizem ve konjestif kalp yetmezliği gibi ağır kronik hastalıklardan muzdarip hastalarda en yüksek başarı oranına ulaştığı belirtiliyor. Araştırmacılara göre yapay zeka sistemi, büyük miktarda veriyi bir araya getirerek ve doktorların eğitimini almadığı çözümü zor kalıpları tespit ederek tıbbi sonuçları tahmin etme yeteneğine sahip.
Araştırmacılar, kalp krizinin başlangıcı gibi diğer önemli sağlık durumlarını tahmin etmek için de aynı teknolojiyi kullanabilmeyi umuyorlar. Kısa bir süre önce de Google Bilim İnsanları, şirketin sürücüsüz otomobil projesi için kullandığı AI teknolojisinin kanseri, insan doktorlarından daha hızlı ve daha kesin bir şekilde teşhis edebileceğini iddia etmişti.

https://www.nature.com/articles/s41598-017-01931-w Yorum Yaz
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zaomss 2 yıl en beğenilen
böyle gelişmeler gerekli teknoloji dünyasına, 8gb ramli telefon ile reklam yapmak değil.
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sakiri 2 yıl
Bizim eski Türk filmlerimizdeki teknolojide daha gelişkin bir yapay zekayi kullaniyorlardi.
-Efendim üzülerek söylemeliyim ki 6 ay ömrünüz kaldi.

--Nayir. Nolamaz.
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axaxa 2 yıl
Bizim topluma ters :)
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muroooo19 2 yıl
saçmalık bence. Ne ölecek denen insanlar ölümün kıyısından dönüyor. İnsan ruhu duyguları olan bir canlı. İnsan bir robotun eline bırakılamayacak kadar değerli.
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dark_hell_86 2 yıl
Ben robot filminde buna benzer bir mantık vardı hatırlarsanız robot kaza sonrası yaşama olasılığı yüksek olanı kurtarıyor ve diğer kişi ölüyordu.
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WB 2 yıl
Web olayi ilk yukselise gecerken de boyle siteler cikmisti, sigara icip icmemeniz gibi bir suru kriter sorup olum yasi hesaplardi, aklima o geldi bir an
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Kerim5100 2 yıl
Makinalara bırakılacak iş değil bu...
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Prof. Dr. 2 yıl
Araştırmanın örneklemine bir bakmak gerekiyor.
"Adelaide Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen sistem, BT taramasına giren 48 hastanın göğüsünden alınan tıbbi görüntüleri yapay zeka kullanarak analiz edip..."
Araştırma'ya giren insanlar üniversite hastahanesine başvuran hastalar, yani çoğunlukla hastalığı ilerlemiş hastalar. İstatistiğimizin genellenebilirliğini azaltıyor,çünkü örneklemimiz zaten ölüme en yakın kişilerden alınmış.
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da araştırmaya katılan kişi sayısı: 48. 48 kişilik bir araştırmanın yeterliliği oldukça tartışılır. "48 üniversite hastahanesine başvurmuş ağır hasta"
"Sistemin, amfizem ve konjestif kalp yetmezliği gibi ağır kronik hastalıklardan muzdarip hastalarda en yüksek başarı oranına ulaştığı belirtiliyor."
Makalenin şu kısmında zaten ölüm oranı yüksek hastalara dair ölüm tahmininin daha iyi yapıldığı söylenmiş.
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kadirirdem 2 yıl
Sadece öngörebilir diğer türlü Allah'tan başkası bilemez kimin ölüp kimin ölmeyeceğini.
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ozbey08 2 yıl
yapay zeka yapay zeka söyle bana ne zaman öleceğim?
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zaomss 2 yıl en beğenilen
böyle gelişmeler gerekli teknoloji dünyasına, 8gb ramli telefon ile reklam yapmak değil.
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