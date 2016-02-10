Hava taşıtlarına emisyon standardı getiriliyor

Son günlerde de sıkça adını duyduğumuz üzere, günümüzde kullandığımız otomobil, motorsiklet ve benzeri karayolu taşıtlarında çevre kirliliğine karşı önlem olarak bazı emisyon değeri kuralları uygulanıyor. Ancak iş havayolu taşıtlarına geldiğinde ise herhangi bir kısıtlama yada kural bulunmuyor. Yeni kabul edilen bir anlaşmaya göre ise bu durum değişeceğe benziyor.

Toplamda 23 ülkeden oluşan komisyonun kabul ettiği yeni Uluslarası Sivil Havacılık Örgütü kuralları neticesinde 2020 yılı itibariyle hava araçlarına da emisyon değeri standardı getiriliyor. Yeni standart neticesinde ilk etapta 2020 ve sonrasında piyasaya çıkan yeni modellerden belirlenen emisyon değerlerine sahip olması bekleniyor. Daha sonrasında ise 2023 yılına kadar günümüzde halen üretimi devam eden modellerin de bu emisyon değerlerine uygun olarak uçuşlarını gerçekleştirmesi istenirken, kurulun belirlediği kırmızı çizgi olan 2028 yılı itibariyle belirlenen emisyon değerini karşılayamayan uçaklara uçuş izni verilmeyecek.

Hesaplamalar neticesinde eğer istenilen başarıya ulaşılırsa 2020 ile 2040 yılları arasında 650 milyon ton karbon dioksitin (CO2) doğaya salınımının engelleneceği düşünülüyor. Bu değerin önemini belirtmek için ise engellenecek miktarın, 140 milyon arabanın 1 yıl boyunca çalışmasına denk geldiği belirtiliyor.

İleriye yönelik her ne kadar sevindirici bir haber olsa da küresel iklim değişikliğini daha da fazla hissetmeye başladığımız son dönemde, ileride yaşanabilir Dünya'ya sahip olmak adına örneklerinin artması gerekiyor.

http://www.icao.int/Newsroom/Pages/New-ICAO-Aircraft-CO2-Standard-One-Step-Closer-To-Final-Adoption.aspx