Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hava taşıtlarına emisyon standardı getiriliyor

İleride daha yaşanabilir bir Dünya adına alınan önlemlerin artmaya başladığı bu dönemde bir gelişme de havayolu taşıtları ile ilgili geldi. Bu gelişmeyle uçaklar da artık çevreci olmaya başlayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,3b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hava taşıtlarına emisyon standardı getiriliyor

Son günlerde de sıkça adını duyduğumuz üzere, günümüzde kullandığımız otomobil, motorsiklet ve benzeri karayolu taşıtlarında çevre kirliliğine karşı önlem olarak bazı emisyon değeri kuralları uygulanıyor. Ancak iş havayolu taşıtlarına geldiğinde ise herhangi bir kısıtlama yada kural bulunmuyor. Yeni kabul edilen bir anlaşmaya göre ise bu durum değişeceğe benziyor.
Toplamda 23 ülkeden oluşan komisyonun kabul ettiği yeni Uluslarası Sivil Havacılık Örgütü kuralları neticesinde 2020 yılı itibariyle hava araçlarına da emisyon değeri standardı getiriliyor. Yeni standart neticesinde ilk etapta 2020 ve sonrasında piyasaya çıkan yeni modellerden belirlenen emisyon değerlerine sahip olması bekleniyor. Daha sonrasında ise 2023 yılına kadar günümüzde halen üretimi devam eden modellerin de bu emisyon değerlerine uygun olarak uçuşlarını gerçekleştirmesi istenirken, kurulun belirlediği kırmızı çizgi olan 2028 yılı itibariyle belirlenen emisyon değerini karşılayamayan uçaklara uçuş izni verilmeyecek.
Hesaplamalar neticesinde eğer istenilen başarıya ulaşılırsa 2020 ile 2040 yılları arasında 650 milyon ton karbon dioksitin (CO2) doğaya salınımının engelleneceği düşünülüyor. Bu değerin önemini belirtmek için ise engellenecek miktarın, 140 milyon arabanın 1 yıl boyunca çalışmasına denk geldiği belirtiliyor. 
İleriye yönelik her ne kadar sevindirici bir haber olsa da küresel iklim değişikliğini daha da fazla hissetmeye başladığımız son dönemde, ileride yaşanabilir Dünya'ya sahip olmak adına örneklerinin artması gerekiyor.

http://www.icao.int/Newsroom/Pages/New-ICAO-Aircraft-CO2-Standard-One-Step-Closer-To-Final-Adoption.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bu sefer fiyatlarına zam olarak yansır.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepNote 3 yıl
7 milyar insanın çıkardığı gaz ( metan) şu ana kadar hesaplanmamıştır ama eminim transatlantikler kadar salıyoruzdur havaya.
Nufüs artışının acilen yavaşlatılması gerek bir süreliğine en azından, yoksa zaten doğa kendi kendine nufusu dengelemeye başlayacak. Yalnız doğa nufus planlaması yapmaya başladığında beşer onar değil, yüzbinlerle milyonlarla çalışıyor !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UML 3 yıl DeepNote
DeepNote

7 milyar insanın çıkardığı gaz ( metan) şu ana kadar hesaplanmamıştır ama eminim transatlantikler kadar salıyoruzdur havaya.

Nufüs artışının acilen yavaşlatılması gerek bir süreliğine en azından, yoksa zaten doğa kendi kendine nufusu dengelemeye başlayacak. Yalnız doğa nufus planlaması yapmaya başladığında beşer onar değil, yüzbinlerle milyonlarla çalışıyor !



İnsanların çıkardığı metan gazı bazı hayvanlara kıyasla çok çok düşük.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Sistem çöküşe gidiyor, yeni uçakları ve türbinleri kime satacaklar? Elbette savaşanlara.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 3 yıl
Bütün dünya salak bence.
Bak Türkiye'ye motor hacmine ve donanıma göre vergi mis gibi birtek bizde var orjinal de hem...
Dünya kirleniyormuşta, emisyonmuşta vs saçma sapan... İlk gaza basışta 2 kilo CO2 veren 1.4 motordan daha mi iyi 2.0 motor daha mi iyi bilecek bu adamlar bizden.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Neden acaba bu kadar uzun zaman aralıkları belirliyorlar? 2020, 2028... 2020 ile 2040 yılları arasında vs.
İyi ki 2100 yılına kadar karbon emisyon değerlerini 5% azaltacağız diye bir karar almamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 3 yıl
Havacılığın çevreci olması öngörülebilir bir gelecekte mümkün değil. Açık ara en zararlı toplu ulaşım aracı uçaktır. Elektrikli veya hibrit otomobiller üretiliyor ve hızla yaygınlaşıyorken, gelecek 30 yıl için planlanan bile emisyonsuz veya düşük emisyonlu uçak yok. Bugün bahsettikleri küçük bir miktar emisyon düşüşü o kadar. Otomotivdeki dizel motorlarda her yıl olan küçük iyileşmeler gibi. Onu da çevrecilikten ziyade yeni uçak satışı hızlandırmak için istiyorlardır ve 12 yıllık bir sürece yayılmış. 2028 yılında eski uçakları uçmalarını engellemeye çalışan ne olur? İnsanlığın çok daha kısa süre içerisinde gerçekleşecek çok daha radikal bir değişime ihtiyacı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Hah, fiyatlara da zam olur bu bahaneyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sürücüsüz araçların en büyük engeli kar 3 yıl HTC One M10 için 11 Nisan tarihi işaret ediliyor 3 yıl Apple Store'larda iPhone'lara ekran koruyucu uygulaması 3 yıl Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor 3 yıl Oculus-Ready PC'lerin ön siparişi 16 Şubatta başlıyor 3 yıl Yeni Windows 10 güncellemesi Edge tarayıcısındaki gizlilik problemini çözüyor 3 yıl Ve Twitter yenileniyor 3 yıl Apple Music’in Türkiye ayağında işler karışıyor mu? 3 yıl Tesla 85 kWh kapasiteli bataryaların üretimini sonlandırdı 3 yıl Rakamlarla Selfie ölümlerinin sayısı ve sebepleri ortaya çıktı 3 yıl Yazıcı kullanımında son durum ne ? 3 yıl Apple TV’ye sesle metin girişi desteği geliyor 3 yıl Final Fantasy 9, Android ve iOS için yayınlandı 3 yıl AMD: GPUOpen, mobil cihazlarda da kullanılabilir 3 yıl "15 yıl sonra iPhone yerinde başka bir cihaz olacak" 3 yıl Amazon kendi oyun motoru Lumberyard'ı tanıttı 3 yıl Yeni Star Trek dizisi, Hannibal'ın yaratıcısına emanet 3 yıl LG G5'te de ekran her zaman açık olacak 3 yıl Intel'den K serisi harici Skylake işlemcilerin hız aşırtılmasına engel 3 yıl Spielberg'in yeni filmi Star Wars yüzünden ertelendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hava taşıtlarına emisyon standardı getiriliyor Sonraki NASA'nın 2017 mali yılı bütçesi 19 Milyar Dolar 3 yıl Galaxy S7 Edge 3600 mAh batarya kapasitesiyle geliyor 3 yıl Playstation 5'in ilk detayları konuşulmaya başlandı 3 yıl Türkiye’de rüzgar enerjisine rekor ilgi 3 yıl Samsung Galaxy S7 duvar kağıtlarını şimdiden indirin 3 yıl Volkswagen 2019’a elektrik otomobili ile damga vurmak istiyor 3 yıl Galaxy S7'nin muhtemel yeniliği "Ekran Daima Açık" özelliği ile ilgili ipuçları 3 yıl Apple Music İnceleme 3 yıl Savunma Sanayii'nde siber güvenlik MİLAT Projesi'ne emanet ediliyor 3 yıl Tarihte ilk kez: Meteor bir insanın ölümüne yol açmış olabilir mi? 3 yıl 60.000TL'lik üst seviye masaüstü bilgisayar nasıl olur, işte cevabı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge modeli AnTuTu skorlarında 3 yıl Kickstarter'da 100.000 proje başarıya ulaştı 3 yıl AMD Polaris fiyat seviyesi belli olmaya başladı 3 yıl Google'ın CEO'suna 199 Milyon Dolarlık hisse senedi ödülü 3 yıl Apple son iOS güvenlik güncellemesi ile 100'den fazla açığı kapattı 3 yıl Lexus LC500, üstü açık olsa nasıl görünürdü? 3 yıl Google Drive'dan herkese 2 GB ücretsiz depolama alanı 3 yıl Samsung'un dünyanın ilk Ultra HD Blu-ray oynatıcısı piyasaya çıkıyor 3 yıl Instagram'a birden fazla hesap ekleme özelliği geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim