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Havalimanlarına yalan dedektörü geliyor

ABD ve Kanada'da üzerinde çalışılan ve test edilen AVATAR isimli robot, havalimalarında yolcularla iletişime geçip onların yalan söyleyip söylemediğini kontrol edecek.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Havalimanlarına yalan dedektörü geliyor

Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi ile ABD Dışişleri Bakanlığı’nın daha önce testlerine başladığını duyurduğu AVATAR (Automated Virtual Agent for Truth Assessment in Real Time) isimli robot yakında havalimanlarında ilk görevine başlayacak. İlk olarak ABD, Birleşik Krallık ve Kanada da işbaşı yapacak olan robot, tıpkı pasaport kontrol noktası ya da check-in bölümü gibi kendisine ayrılmış olan bölümde yolcuları karşılayacak.

Normal görevlilerin yaptığı gibi yolculara; ülkeye niçin geldiklerini, yanlarında ne getirdiklerini, kaç gün kalacaklarını, silah veya uyuşturucu bulundurup bulundurmadıklarını soracak olan robot bir insanın yalan söylediğini gösteren fizyolojik işaretleri anlamak için göz algılama yazılımına ve birçok sensöre sahip. Böylece kişilerin göz hareketlerini, mimiklerini, terleme miktarlarını ve stres seviyelerini ölçerek potansiyel bir tehdit algıladığında polis memurlarını daha detaylı bir araştırma yapabilmeleri için çağırabilecek.

İnsanlara Göre Daha Avantajlı

San Diego Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan ve uzun bir süredir AVATAR üzerinde çalışan Profesör Aaron Elkins; sistemin kaçak akışının engellenmesi, kaçan suçlulara engel olunması, uluslararası sınır güvenliğinin sağlanması ve potansiyel teröristlerin tespiti için hazır olduğunu söyledi. Birden çok dil bilen AVATAR, mola vermeksizin çalışarak bu işi yürüten personellerin de bir adım önünde olacak. 

İlk kez 2012 yılında Arizona Üniversitesi tarafından tasarımına başlanan AVATAR, geçen yıllar içinde daha fazla sensör ve veri analiz etme yeteneği sayesinde çok daha gelişmiş hale geldi ancak insanların uzun yolculuklar öncesi havaalanlarında zaten normalden daha fazla telaşlı oldukları düşünüldüğünde AVATAR’ın bu insanları da boşa bekletmemek adına biraz daha gelişmesi ve hızlanması gerekli görülüyor.


http://bgr.com/2016/12/28/lie-detector-test-kiosk-airport-avatar/ Yorum Yaz
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Galatas4ray 4 ay
Bence bizim ülkeye gelse bozulur sonra fetocu diye atarlar içeri.
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kadirirdem 2 yıl
Bence ilk bizim Ülkemize gelmesi lazım bunun bombalara karşı güzel bir tedbir.
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exterminant 2 yıl
olacakları şöyle bir düşünüyorum da...
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AYavasci 2 yıl
Yalçın abiden alsınlar denenmiş onaylanmış sistem
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Eminn72 2 yıl AYavasci
AYavasci
Yalçın abiden alsınlar denenmiş onaylanmış sistem


yaşlandırma programıda iş görür
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asosyal mühendis 2 yıl
yakında güvenlik sektörü nereye gelebilecek görebiliyorum.
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