Temel Kotil’den açıklamalar: KAAN ne zaman envantere girecek? F-35’ten iyi mi?

Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise gerçekleştirdiği röportajlar kapsamında KAAN’ın yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte KAAN ne zaman envantere girecek? F-35’ten iyi mi? sorularının cevabı:

TUSAŞ KAAN’dan kaç tane üretilecek?

Kotil’in açıklamalarına göre şu anda 1 adet KAAN bulunuyor. İkinci prototip uçağın inşası da devam ediyor. Test süreçleri için 7 tane daha uçağın yapılması planlanıyor. 2028’de ise 20 tane olması ve Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor. Envantere girecek ilk uçaklar F-16’lardan daha kuvvetli olacak ancak bunlar nihai uçaklar olmayacak. 2030-2032 yıllarında ise ayda 2 adet üretim kapasitesine ulaşılacak.

"5. nesil uçak yapan ilk 4 ülkeyiz"

“Uçak 5. Nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor.

İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi. Biz bu uçağı yaparken zorun zorunu seçtik. İniş takımları yerli, jeneratörü yerli, motoru ve fırlatma koltuğu dışında tümü yerli bir uçak. Türklerin bugüne kadar yaptığı en kompleks mühendis cihazı bu.

TUSAŞ KAAN, F-22 ve F-35’ten daha mı iyi?

Tam Boyutta Gör Temel Kotil’e göre TUSAŞ KAAN, F-22 ve F-35 arasında bulunuyor. Kotil’e göre F-35, tüm kuvvetlerin kullanabilmesi için tasarlandığı için esasında bazı yönleri kırpılmış bir model. F-22 ise türünün ilk örneği ve son derece gelişmiş, ancak ABD bu uçağı kimseye satmıyor. Kotil, F-35’in daha çok hava-yer görevleri yani bombardıman yapabilen 5. Nesil uçak olduğunu ancak KAAN’ın aynı zamanda hava ve yer görevini F-35’ten daha iyi yapması gerektiğini söylüyor.

“Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik. Neden? Uçaklar 20-30 yıl önce yapıldığı için arada teknolojik olarak 100 yıl geçmiş yaklaşık olarak. Eurofighter, F-16 ve Rafael, KAAN’dan daha alt teknolojiler.”

27 Aralık tarihi neden aksadı?

Hatırlanacağı üzere KAAN’ın ilk olarak 27 Aralık tarihinde uçması bekleniyordu ancak bu tarihte uçuş gerçekleştirilemedi. Kotil, gecikmenin güç dağıtım sisteminden kaynaklandığını söyledi: “27 Aralık’ta ilk uçuşu yapamama sebebimiz güç dağıtım sistemi idi. Uçmak için çok uğraştık ama olmadı. Zorun zorunu seçtiğimiz için olmadı.”

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı 2 gün önce eklendi

"Milli motorun, uçağın teslim sürecine yetiştirmeyi planlıyoruz"

“Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje. Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji. Dost ve Kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var. KAAN'ın 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor.. ANKA-3'ü 1 sene içinde teslim edeceğiz.”

Bilindiği üzere KAAN’ın motoru GE üretimi F110 motoru. İlk üretilecek uçaklarda bu motorun kullanılması ve ardından yerli motorun dahil edilmesi hedefleniyor. Yerli motor bir süredir geliştiriliyor TEI bünyesi altında. TEI’nin bu nokta TRMOTOR ve Ukrayna ile yakından çalıştığı da biliniyor. Son açıklamalara göre yerli motorun 2028’e yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ancak bu, zorlu bir takvim.

Temel Kotil’in CNN Türk’e ve TRT Haber’e yaptığı açıklamaları aşağıdaki video bağlantılarından izleyebilirsiniz.

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Temel Kotil’den açıklamalar: KAAN ne zaman envantere girecek?