Temel Kotil’den açıklamalar: KAAN ne zaman envantere girecek? F-35’ten iyi mi?

- TUSAŞ KAAN’dan kaç tane üretilecek?
- "5. nesil uçak yapan ilk 4 ülkeyiz"
- TUSAŞ KAAN, F-22 ve F-35’ten daha mı iyi?
- 27 Aralık tarihi neden aksadı?
- "Milli motorun, uçağın teslim sürecine yetiştirmeyi planlıyoruz"
- Yorumlar
TUSAŞ KAAN’dan kaç tane üretilecek?
Kotil’in açıklamalarına göre şu anda 1 adet KAAN bulunuyor. İkinci prototip uçağın inşası da devam ediyor. Test süreçleri için 7 tane daha uçağın yapılması planlanıyor. 2028’de ise 20 tane olması ve Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor. Envantere girecek ilk uçaklar F-16’lardan daha kuvvetli olacak ancak bunlar nihai uçaklar olmayacak. 2030-2032 yıllarında ise ayda 2 adet üretim kapasitesine ulaşılacak.
"5. nesil uçak yapan ilk 4 ülkeyiz"
“Uçak 5. Nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor.
İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi. Biz bu uçağı yaparken zorun zorunu seçtik. İniş takımları yerli, jeneratörü yerli, motoru ve fırlatma koltuğu dışında tümü yerli bir uçak. Türklerin bugüne kadar yaptığı en kompleks mühendis cihazı bu.
TUSAŞ KAAN, F-22 ve F-35’ten daha mı iyi?
“Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik. Neden? Uçaklar 20-30 yıl önce yapıldığı için arada teknolojik olarak 100 yıl geçmiş yaklaşık olarak. Eurofighter, F-16 ve Rafael, KAAN’dan daha alt teknolojiler.”
27 Aralık tarihi neden aksadı?
Hatırlanacağı üzere KAAN’ın ilk olarak 27 Aralık tarihinde uçması bekleniyordu ancak bu tarihte uçuş gerçekleştirilemedi. Kotil, gecikmenin güç dağıtım sisteminden kaynaklandığını söyledi: “27 Aralık’ta ilk uçuşu yapamama sebebimiz güç dağıtım sistemi idi. Uçmak için çok uğraştık ama olmadı. Zorun zorunu seçtiğimiz için olmadı.”
"Milli motorun, uçağın teslim sürecine yetiştirmeyi planlıyoruz"
“Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje. Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji. Dost ve Kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var. KAAN'ın 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor.. ANKA-3'ü 1 sene içinde teslim edeceğiz.”
Bilindiği üzere KAAN’ın motoru GE üretimi F110 motoru. İlk üretilecek uçaklarda bu motorun kullanılması ve ardından yerli motorun dahil edilmesi hedefleniyor. Yerli motor bir süredir geliştiriliyor TEI bünyesi altında. TEI’nin bu nokta TRMOTOR ve Ukrayna ile yakından çalıştığı da biliniyor. Son açıklamalara göre yerli motorun 2028’e yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ancak bu, zorlu bir takvim.
Temel Kotil’in CNN Türk’e ve TRT Haber’e yaptığı açıklamaları aşağıdaki video bağlantılarından izleyebilirsiniz.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.