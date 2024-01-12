Devasa Tesla Megapack bataryası Hawaii’de devreye girdi

Tam Boyutta Gör Tüm dünya hızla fosil yakıtlardan ve enerji sistemlerinden uzaklaşıyor. Ancak bir sorun var. Rüzgar ve güneş gibi temiz enerjiye geçtiğinizde güvenilir bir şebekeyi nasıl sağlayacaksınız? Bunun cevabı da enerji depolama sistemlerinde yatıyor. Tesla’nın Megapack sistemleri de böyle bir sistem. İşleyiş mantıkları ise oldukça basit, tıpkı bir telefon bataryası gibi. Ama ölçek olarak şehre hizmet veriyorlar. Şimdi ise bir Tesla Megapack batarya sistemi Hawaii'nin son kömür santralinin yerini almak üzere resmen devreye girdi.

Tesla Megapack, Hawaii için devreye girdi.

2022 yılının başlarında Tesla, Hawaii'nin kalan son kömür santralinin yerini alacak yeni bir enerji depolama projesi geliştirmeye başlamıştı. Kapolei Energy Storage adı verilen proje, Oahu'nun endüstriyel batı yakasında yer alıyor ve 185MW/565MWh'lik devasa bir Tesla Megapack sisteminden oluşuyor.

Tam Boyutta Gör Hawaii, son kömür santralini 1 Eylül 2022'de kapatarak Oahu'daki şebekeden 180 megavatlık fosil yakıtlı baz yük enerjisini kapattığını belirtelim. Biraz gecikmeli de olsa batarya sisteminin sahibi ve işletmecisi olan Plus Power, enerji depolama projesinin artık çevrimiçi olduğunu duyurdu. Firma aynı zamanda bunun dünyadaki en gelişmiş şebeke ölçekli batarya enerji depolama sistemi olduğunu belirtiyor.

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Tesiste kullanılan lityum demir fosfat (LFP) pil hücreleriyle üretilen 158 adet Tesla Megapack 2 XL pil ünitesi, Hawaii Elektrik şebekesinde yük kaydırma ve hızlı frekans yanıt hizmetleri için kullanılacak. Böylece eyaletin artan yenilenebilir enerjisinin daha iyi kullanılmasını sağlayacak. 565 megawatt-saat depolama kapasitesine sahip olan batarya, kömür santralinin enerji üretimini doğrudan ikame edemese de adanın hareketli güneş enerjisi sektörüyle birlikte çalışarak şebekeyi rahatlatacak. Hawaii, 2045 yılına kadar yüzde 100 yeşil enerjiye ulaşmayı hedefliyor. Bunun için ise kurulan tesis önemli bir adım.

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Devasa Tesla Megapack bataryası Hawaii’de devreye girdi