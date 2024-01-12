Devasa Tesla Megapack bataryası Hawaii’de devreye girdi

Tesla Megapack, Hawaii için devreye girdi.
2022 yılının başlarında Tesla, Hawaii'nin kalan son kömür santralinin yerini alacak yeni bir enerji depolama projesi geliştirmeye başlamıştı. Kapolei Energy Storage adı verilen proje, Oahu'nun endüstriyel batı yakasında yer alıyor ve 185MW/565MWh'lik devasa bir Tesla Megapack sisteminden oluşuyor.
Tesiste kullanılan lityum demir fosfat (LFP) pil hücreleriyle üretilen 158 adet Tesla Megapack 2 XL pil ünitesi, Hawaii Elektrik şebekesinde yük kaydırma ve hızlı frekans yanıt hizmetleri için kullanılacak. Böylece eyaletin artan yenilenebilir enerjisinin daha iyi kullanılmasını sağlayacak. 565 megawatt-saat depolama kapasitesine sahip olan batarya, kömür santralinin enerji üretimini doğrudan ikame edemese de adanın hareketli güneş enerjisi sektörüyle birlikte çalışarak şebekeyi rahatlatacak. Hawaii, 2045 yılına kadar yüzde 100 yeşil enerjiye ulaşmayı hedefliyor. Bunun için ise kurulan tesis önemli bir adım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.