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    Anlık Bildirim

    Devasa Tesla Megapack bataryası Hawaii’de devreye girdi

    Tesla’nın enerji depolama sistemi Megapac’ler giderek dünya genelinde yaygınlaşıyor. Son olarak kurulan yeni Tesla Megapack tesisi, Hawaii’de kapatılan son kömür santralinin yerini alıyor.
    Devasa Tesla Megapack bataryası Hawaii’de devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Tüm dünya hızla fosil yakıtlardan ve enerji sistemlerinden uzaklaşıyor. Ancak bir sorun var. Rüzgar ve güneş gibi temiz enerjiye geçtiğinizde güvenilir bir şebekeyi nasıl sağlayacaksınız? Bunun cevabı da enerji depolama sistemlerinde yatıyor. Tesla’nın Megapack sistemleri de böyle bir sistem. İşleyiş mantıkları ise oldukça basit, tıpkı bir telefon bataryası gibi. Ama ölçek olarak şehre hizmet veriyorlar. Şimdi ise bir Tesla Megapack batarya sistemi Hawaii'nin son kömür santralinin yerini almak üzere resmen devreye girdi.

    Tesla Megapack, Hawaii için devreye girdi.

    2022 yılının başlarında Tesla, Hawaii'nin kalan son kömür santralinin yerini alacak yeni bir enerji depolama projesi geliştirmeye başlamıştı. Kapolei Energy Storage adı verilen proje, Oahu'nun endüstriyel batı yakasında yer alıyor ve 185MW/565MWh'lik devasa bir Tesla Megapack sisteminden oluşuyor.

    Devasa Tesla Megapack bataryası Hawaii’de devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Hawaii, son kömür santralini 1 Eylül 2022'de kapatarak Oahu'daki şebekeden 180 megavatlık fosil yakıtlı baz yük enerjisini kapattığını belirtelim. Biraz gecikmeli de olsa batarya sisteminin sahibi ve işletmecisi olan Plus Power, enerji depolama projesinin artık çevrimiçi olduğunu duyurdu. Firma aynı zamanda bunun dünyadaki en gelişmiş şebeke ölçekli batarya enerji depolama sistemi olduğunu belirtiyor.

    Tesiste kullanılan lityum demir fosfat (LFP) pil hücreleriyle üretilen 158 adet Tesla Megapack 2 XL pil ünitesi, Hawaii Elektrik şebekesinde yük kaydırma ve hızlı frekans yanıt hizmetleri için kullanılacak. Böylece eyaletin artan yenilenebilir enerjisinin daha iyi kullanılmasını sağlayacak. 565 megawatt-saat depolama kapasitesine sahip olan batarya, kömür santralinin enerji üretimini doğrudan ikame edemese de adanın hareketli güneş enerjisi sektörüyle birlikte çalışarak şebekeyi rahatlatacak. Hawaii, 2045 yılına kadar yüzde 100 yeşil enerjiye ulaşmayı hedefliyor. Bunun için ise kurulan tesis önemli bir adım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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