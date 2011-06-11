Hello Kitty navigasyon cihazlarında da boy göstermeye başladı

Japonların ikonik çizgifilm karakteri "Hello Kitty" elektronik cihazlardaki yaygınlığını arttırıyor. Dünya çapındaki popülaritesi sayesinde pek çok üründe kendisine yer bulan bu tatlı kedinin son durağı Japon elektronik firması Seiwa tarafından geliştirilen navigasyon sistemi ve taşınabilir dijital televizyon oldu.

Tasarımlarına Hello Kitty görünümü verilen cihazlar, pek çok açıdan benzerlikler taşıyorlar. Aynı tasarımı esas alan ürünler arasındaki farkı, taşınabilir televizyonda GPS özelliğine ve dokunmatik ekrana yer verilmemesi oluşturuyor. 7-inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihazlardan navigasyon sisteminde GPS, Digital TV Tuner ve 1Seg TV alıcısı gibi detaylara yer veriliyor.

Her ikisi de çok formatlı kart okuyucusuna sahip olan cihazlar, DVIX:DVIX3/4/5/6/XVID/WMV7/8/9 gibi video formatlarıyla AC3/AAC/MP2/MP3/WMA formatlarındaki ses dosyalarını oynatabiliyorlar. Kutu içeriklerinde uzakta kumandaya da yer verilen cihazlardan navigasyon sisteminin 809$, taşınabilir dijital televizyonun ise 370$ olarak belirlenen Japonya satış fiyatıyla kullanıma sunulacakları belirtildi.