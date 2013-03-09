Help Volty, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

Geçtiğimiz yılın ekim ayında "Tvndra" adlı geliştirici tarafından iPad kullanıcılarının beğenisine sunulan bulmaca oyunu Help Volty, indirime girerek ücretsiz olarak yayınlandı.





Özgün çizimleri ve etkileyici atmosferiyle bulmaca türünü kendince yorumlayan yapım, oyunculara fantastik bir dünyanın kapılarını açıyor. Gizemli bir sokağın köşesinde bulunan bulmaca kutusuna jeton atarak başladığımız yapım, elektronik mekanizmalara sahip böcekler ve gitgide zorlaşan bulmacaları ile bağımlılık yaratan kaliteli bir oyun deneyimi sunuyor.





Müzikleri ve ses efektleriyle oynanabilirliği bir adım daha ileri götüren yapım, tek bir dokunuşla rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Aldığı son güncellemeyle birlikte Game Center başarılar ve lider tablosuna da kavuşan Help Volty’yi bulmaca türünden hoşlanan iPad kullanıcılarına kesinlikle öneriyoruz.





10 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak yayınlanacak olan Help Volty’e Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.







https://itunes.apple.com/tr/app/id514399819?mt=8&partnerId=0