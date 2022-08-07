Instagram’a giriş yapamıyorum sorunu ve çözümü

Instagram, bazı insanlar için sadece eğlence platformu, bazıları için yeni pratik bilgilerin öğrenildiği bir yer, bazıları içinse gelir kaynağı. Instagram, kullanıcı kitlesi her geçen gün artan oldukça popüler bir sosyal medya platformu olduğundan bazen kullanıcılar Instagram hesaplarına erişmekte zorlanabiliyor. Peki, Instagram’a giriş sorunu neden yaşanıyor? Instagram hesabınıza giriş yaparken bir sorunla karşılaştığında ne yapmanız gerekiyor? Bu rehber yazıda Instagram giriş sorunlarına ve çözüm yollarına odaklanıyoruz.

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Instagram’a neden giriş yapamıyorum?

Instagram’a giriş yapamamınızın en yaygın nedenlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir:

Yanlış veya eski kullanıcı adı veya şifre girmiş olabilirsiniz.

Hüküm ve koşulların ihlali nedeniyle hesabınız engellenmiş veya devre dışı bırakılmış olabilir.

Telefonunuzdaki Instagram oldukça eski sürüm olabilir.

Kullanıcı adı ve şifreyi otomatik doldur seçeneği hesap bilgilerini yanlış girmiş olabilir.

Instagram’ın tanımadığı bir cihazdan giriş yapmaya çalışıyorsunuzdur.

Telefonunuzun saati ve tarihi doğru ayarlanmamış olabilir.

Instagram çökmüş olabilir.

Instagram’a giremiyorum sorunu nasıl çözülür?

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1. Instagram çöktü mü? kontrol edin

Bazen Instagram’a giriş yapamama sorunu uygulamanın kendisinin merkez sunucularından kaynaklanan bir sorundan kaynaklanıyor. “Instagram çöktü mü?” sorusunun yanıtını en hızlı şekilde alabileceğiniz site: Downdetector.

Downdetector, uygulamaların sunucu durumlarını kontrol ederek gerçek zamanlı bilgi gönderen harika bir site. Örneğin; Instagram uygulamasının son 24 saat içindeki durumu hakkında grafik destekli eksiksiz bilgi alabilirsiniz. Instagram’a erişim sorunu ne zaman başladı? Instagram’a sadece siz mi erişemiyorsunuz yoksa dünya genelinde bir sıkıntı mı söz konusu? Instagram’a erişim sorunu düzeldi mi? Instagram kesintisi hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını alabilirsiniz.

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2. Otomatik doldurmanın kaydettiği hesap bilgilerini kontrol edin

Telefonunuzda veya web tarayıcıda otomatik olarak doldurulan kullanıcı adı ve şifre seçeneğini etkinleştirdiğinizi varsayalım. Bu, Instagram’a girememe nedeniniz olabilir. Instagram hesabınızın şifresini değiştirmişsinizdir ancak yeni şifre tarayıcının otomatik doldurma özelliğiyle veya parola yöneticisiyle senkronize edilmemiş olabilir. Instagram hesabınızın şifresinin doğru kaydedildiğinden emin olun. Şifreyi kendiniz de yanlış giriyor olabilirsiniz; hızlı yazarken fazladan bir karakter, boşluk koymuş olabilir, büyük küçük harfe dikkat etmemiş olabilirsiniz.

3. Instagram şifrenizi sıfırlayın

“Instagram şifremi unuttum” sıklıkla karşılaşılan bir durum. Instagram da diğer uygulamalar gibi hesabınıza bir kere giriş yaptıktan sonra çıkmadığınız sürece parolanızı sormaz. Kendi cihazınızda kullanıcı adı ve şifrenizi unutmamak için parola yöneticisi, tarayıcının otomatik doldur seçeneği gibi önlemler almış olabilirsiniz. Instagram’a yeni bir cihazdan giriş yaptığınızda kullanıcı adınız veya şifrenizi hatırlayamamanız çok normal. Instagram şifremi unuttum seçeneğiyle e-posta adresiniz, telefon numaranız ve hatta Facebook hesabınızı kullanarak şifrenizi kolayca sıfırlama imkanı sunar.

Instagram şifre yenileme linki sizi doğrudan şifre sıfırlama sayfasına yönlendirir. Alternatif olarak, telefonunuzdan da Instagram şifre sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın. Giriş sayfasında Giriş yap altında Giriş yapmayla ilgili yardım al / Şifremi unuttum seçeneğine dokunun. Kullanıcı adı, e-posta adresi veya telefon numaranızı girin veya Facebook ile giriş yap’a dokunun. İleri’yi dokunun. Şifreniz başarıyla yenilendiğinde e-posta ile bilgilendirirsiniz.

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4. Instagram kullanıcı adınızı hatırlamıyor musunuz?

“Instagram kullanıcı adımı unuttum, hatırlamıyorum” karşılaşılabilen bir durum. Bazen hesabınızı hatırlayamamanız, kullanıcı adınızın özel harf ve karakterler içermesi nedeniyle tam olarak emin olamamanız gibi durumlar olabilir. Hesabınızın kullanıcı adını bir türlü bulamıyorsanız, kullanıcı adı değişikliğiyle ilgili herhangi bir güncelleme olup olmadığını görmek için e-postanızı kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Hesabınız ele geçirilmiş olabilir. Eğer Instagram’a uzun süre girmediğinizden kullanıcı adınızı unuttuysanız aşağıdaki adımları takip edin:

Instagram’a kayıt olduğunuz e-posta adresinizde oturum açın. Mail gelen kutunuzda Instagram’ı aratın ve Instagram’dan gelen tüm e-postaları görüntüleyin. Instagram’dan gelen hemen her mailde kullanıcı adınızı görebilirsiniz. E-posta yoksa, telefon numaranızla giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

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5. Instagram hesabınız çalınmış olabilir

“Instagram hesabım çalındı” durumu da sıklıkla yaşanabiliyor. Hesabınızın çalındığını ve bilgilerin değiştirildiğini bu yüzden de giriş yapamadığınızı düşünüyorsanız, çalınan Instagram hesabı kurtarmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Instagram’dan e-posta adresinizin değiştirildiğine dair bir mail gelip gelmediğini kontrol edin. Maili gördüyseniz, bu değişikliği geri almak için bir seçenek olacaktır. Hesabınıza eklediyseniz, doğrulama linkini doğrudan telefonunuza göndermeyi deneyin. İleri seçeneğine dokunarak ekrandaki yönergeleri takip edin. Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? bölümünden Instagram ekibiyle iletişime geçin. Yaşadığınız sorunu seçin, ayrıntıları sunun ve Instagram güvenlik ekibinin kullanıcı doğrulamayla ilgili isteklerini (gönderilen kodun yazılı olduğu bir fotoğrafınızdan kullandığınız cihazın türüne kadar her şey isteniyor) yerine getirin.

Instagram’ı güncellemek, uygulamayı kapatıp yeniden açmak, tarayıcı önbelleğini temizlemek, Facebook’tan giriş yapmak gibi basit yöntemler de bazen Instagram giriş sorunlarını çözebiliyor.

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