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Hem eğlence, hem de ulaşım aracı "Hovertrax"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hem eğlence, hem de ulaşım aracı

Ulaşım gereksinimlerimizin karşılanması için onlarca ürünün tasarlandığı günümüzde, geliştiriciler farklı fikirler ile karşımıza çıkmaya devam ediyorlar.
Kickstarter üzerinde Inventist tarafından başlatılan güncel projelerden Hovertrax, kullanıcıların her zaman yanlarında taşıyabilecekleri bir ulaşım aracı fikriyle ellerden bağımsız olarak oldukça kompakt bir yapıda hazırlanmış. Üzerinde yer alan iki ayrı elektrik motoru ile çalışan cihaz, ileri ya da geri girebilmek için kişilerin ayak hareketlerini algılıyor. Jiroskop ve ivme ölçer ile üzerinde taşıdığı kullanıcıları devamlı olarak dengede tutmaya çalışan ve orta kısmından hareket edebilen Hovertrax, saatte ortalama 8km hız ile yarım saat ya da 8km yol alabiliyor ve bu özelliği nedeniyle daha çok iç mekan kullanım için uygun görünüyor.
Şimdilik bir ulaşım aracından çok eğlence aracı olarak görülen ve lityum iyon bataryası standart prizler üzerinden şarj edilebilen Hovertrax, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 40,000$ hedefin 20,752$'lık kısmını sadece 6 gün içerisinde 36 bağış ile toplamış durumda. Site üzerinden yapılacak 695$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
Hem eğlence, hem de ulaşım aracı
Hem eğlence, hem de ulaşım aracı


http://www.kickstarter.com/projects/687658339/hovertrax?ref=category Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lord of the Shadows 6 yıl en beğenilen
Tam tembel işi.
Yanıtla +7
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PaiMei 6 yıl
Çocukken köyde bunun ilkel prototipleriyle oynardık bütün köy çocukları olarak. İki tekeri bağlayan aksa koskoca bir sopa bağlanırdı, sopayı tutar sopanın ucundaki dümene sarılı iple dönen tekerlerin peşinden koşar ağzımızla traktör sesi çıkarırdık
İleri uygarlık dediğimiz başka hiç bir ülkenin evlatları böyle oyuncaklar üretmiş değillerdir sanıyorum ki. Köyde harvard mı vardı ki bu icad bizden çıksın
Çocukken köyde bunun ilkel prototipleriyle oynardık bütün köy çocukları olarak. İki tekeri bağlayan aksa koskoca bir sopa bağlanırdı, sopayı tutar sopanın ucun...
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Yanıtla +5
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Lockheed 6 yıl
Yıl olmuş 2013, hala ortada uçan kaykaydan iz yok... 2015'e az kaldı hadi bakalım...
Yanıtla +4
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El_domingo 6 yıl
fiyatı makul ancak yarım saat pil omru cok az ...devamlı fuarlara gidenler için ideal olabilirdi..
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Umutcan 6 yıl
Türkiye'de zaten istense de kullanılamaz, kaldırımlarda binbir türlü engel var bodrum havalandırmasından yükselti basamaklarına kadar. + Kaldırıma parkeden arabalar...
Araba yolunda kullansanız orası da çukur tümsek ve engel dolu. Dolayısıyla bizi pek de ilgilendirmiyor.
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GetSomeRest 6 yıl
bundan iki tane alıp oturaklı modeli de yapılabilir.
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El-Cezeri 6 yıl
Türkiye koşullarında imkansız. Daha yürüyecek yol bulamıyoruz.
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MxFxOx 6 yıl
daha yorucu ve sağlıksız. Sürekli ayakta sabit durmak sıkıcı
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla ben pek beğenmedim. Hava alanlarında kullanılmak için üretilen ama sonradan 5000 Dolar olduğu için pahalı bulunup pek kullanılmayan SEGWAY ler bile çok güzel geliyor. Gerçi arada çok fiyat farkı var ama bunu kullanması bile zor. Zor derken alışılabilir ama, sürekli denge yapmaya çalışma, yön veya ileri-geri, hızlanma gibi şeyler için bir kolu veya pedalı olmaması yüzünden biraz tehlikeli olablir. Segway yine de çok daha iyi..

EKLEME: Fİyatlarına baktım. Benim hatırladığım 5000 Dolar yıllar öncesiydi. Sanırım şimdi 8700 Dolarmış...

SEGWAY:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Batuist 6 yıl
yorumları okuyunca aklıma tarihimizden bir sayfa takıldı..
zamanında matbaayada karşı çıkan ecdadımızın evlatlarımı acaba bu yukarıdaki yorumları yazanlar diye düşünmeden edemedim...
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Salona 6 yıl
Bununla rampa aşağı bi koycan... Sonra duramıcan kafa göz patlıcak.
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Lockheed 6 yıl
Yıl olmuş 2013, hala ortada uçan kaykaydan iz yok... 2015'e az kaldı hadi bakalım...
Yanıtla +4
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PaiMei 6 yıl
Çocukken köyde bunun ilkel prototipleriyle oynardık bütün köy çocukları olarak. İki tekeri bağlayan aksa koskoca bir sopa bağlanırdı, sopayı tutar sopanın ucundaki dümene sarılı iple dönen tekerlerin peşinden koşar ağzımızla traktör sesi çıkarırdık
İleri uygarlık dediğimiz başka hiç bir ülkenin evlatları böyle oyuncaklar üretmiş değillerdir sanıyorum ki. Köyde harvard mı vardı ki bu icad bizden çıksın
Yanıtla +5
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DnR 6 yıl
Yakında "Siz mıçmayın ! Biz totonuzdan alırız !" falan diyecekler heralde :S
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