Hem eğlence, hem de ulaşım aracı "Hovertrax"









Ulaşım gereksinimlerimizin karşılanması için onlarca ürünün tasarlandığı günümüzde, geliştiriciler farklı fikirler ile karşımıza çıkmaya devam ediyorlar.

Kickstarter üzerinde Inventist tarafından başlatılan güncel projelerden Hovertrax, kullanıcıların her zaman yanlarında taşıyabilecekleri bir ulaşım aracı fikriyle ellerden bağımsız olarak oldukça kompakt bir yapıda hazırlanmış. Üzerinde yer alan iki ayrı elektrik motoru ile çalışan cihaz, ileri ya da geri girebilmek için kişilerin ayak hareketlerini algılıyor. Jiroskop ve ivme ölçer ile üzerinde taşıdığı kullanıcıları devamlı olarak dengede tutmaya çalışan ve orta kısmından hareket edebilen Hovertrax, saatte ortalama 8km hız ile yarım saat ya da 8km yol alabiliyor ve bu özelliği nedeniyle daha çok iç mekan kullanım için uygun görünüyor.

Şimdilik bir ulaşım aracından çok eğlence aracı olarak görülen ve lityum iyon bataryası standart prizler üzerinden şarj edilebilen Hovertrax, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 40,000$ hedefin 20,752$'lık kısmını sadece 6 gün içerisinde 36 bağış ile toplamış durumda. Site üzerinden yapılacak 695$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/687658339/hovertrax?ref=category