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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hennessey Venom F5: 1400 beygir güç ile yeni rekorlar peşinde!

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
16,4b
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62
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hennessey Venom F5: 1400 beygir güç ile yeni rekorlar peşinde!
Teksas merkezli performans ve modifiye mühendisliği firması Hennessey, dünya rekoru kıran Venom GT'nin devamı niteliğindeki F5 modelini duyurdu. Çok daha agresif bir görünüme sahip olan otomobil, 7-litre hacmindeki V8 motorda yapılan turboşarj güncellemeleri ve havalandırma sistemindeki geliştirmeler sayesinde 1400 beygirin üzerinde güç üretecek.
Şasi olarak Lotus Exige monokokunu baz alan Venom GT'den farklı olarak Venom F5, önden Chevrolet Corvette, arkadan ise McLaren P1 havası taşıyan bir tasarıma sahip. Her performans kriterinde GT versiyonundan daha fazlasını sunacağı belirtilen otomobil, bu kazanımı sadece motordaki geliştirmelere değil aynı zamanda karoserdeki yoğun alüminyum ve  karbonfiber kullanımına borçlu zira 1.3 tonun altındaki ağırlığı ile avantaja sahip.
Böylesine güçlü bir aracın daha kolay yönetilebilmesi adına, GPS tabanlı stabilite ve yeni nesil çekiş kontrol sistemi gibi teknolojiler donatılan Venom F5'e aynı zamanda çok daha agresif hızlandırma sağlayacak tamamiyle yeni bir şanzıman eşlik edecek. Üretimine 2015, sevkiyatına ise 2016'da başlanacak Venom F5'e 1.2+ milyon $ ödeme yapan 30 şanslı kişi sahip olacak. Mekanik parça modifikasyonu üzerine yoğunlaşan Hennessey, Ferrari'den Ford'a kadar geniş bir yelpaze'de özelleştirilmiş araçlar sunuyor.

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Major Baxter 5 yıl en beğenilen
Hala tüp muhabbeti,1-2 güldük tamam da baydı artık.
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
dubai polisinin yeni gözdesi
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shintai 5 yıl
Koenigsegg'in cevabını bekliyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
şarjı ne kadar gidiyo bunun
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Mr.Legend 5 yıl
Arabanın vergisi çok olur yoksa alırdım ben de bir tane. Bir de benzin falan uğraş dur
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lysipe 5 yıl
Bizim serçe bunu gorunce yari yolda dagilir
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kingonur4 5 yıl
bide çift kavrama koysalar:D
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ThE LoSt 5 yıl
Venom gt nin tipini sevmiyordum bu sefer olmuş rakip belli Koenigsegg one bakalım kim galip gelecek
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Captain_Ivy 5 yıl
Benzin deposu kaç litre? O depoyu kaç dakikada tüketiyo?
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 5 yıl Captain_Ivy
Aazam
Benzin deposu kaç litre? O depoyu kaç dakikada tüketiyo?

Bugatti Veyron, son hızda 12 dakikada bitiriyor...
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goenitz117 5 yıl
Koenigsegg ile sidik yaristiriyor. Ama o kadar param olsa yine de koenigsegg alırdım
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Çetooooo 5 yıl
Darısı Koenigseggin Başına
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Master_Evil 5 yıl
asphalt 8e gelir yakında
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kuyuduzu 5 yıl
haberi sağda ilk görünce asphalt oyunu ile ilgili bir haber sandım.
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CooLoCo 5 yıl
Burnout 3'den fırlamış gibi
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menagon61 5 yıl
Dizeli çıksın düşünmeden alırım tam bir FP ürünü.
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