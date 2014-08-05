Hennessey Venom F5: 1400 beygir güç ile yeni rekorlar peşinde!

Teksas merkezli performans ve modifiye mühendisliği firması Hennessey, dünya rekoru kıran Venom GT'nin devamı niteliğindeki F5 modelini duyurdu. Çok daha agresif bir görünüme sahip olan otomobil, 7-litre hacmindeki V8 motorda yapılan turboşarj güncellemeleri ve havalandırma sistemindeki geliştirmeler sayesinde 1400 beygirin üzerinde güç üretecek.

Şasi olarak Lotus Exige monokokunu baz alan Venom GT'den farklı olarak Venom F5, önden Chevrolet Corvette, arkadan ise McLaren P1 havası taşıyan bir tasarıma sahip. Her performans kriterinde GT versiyonundan daha fazlasını sunacağı belirtilen otomobil, bu kazanımı sadece motordaki geliştirmelere değil aynı zamanda karoserdeki yoğun alüminyum ve karbonfiber kullanımına borçlu zira 1.3 tonun altındaki ağırlığı ile avantaja sahip.

Böylesine güçlü bir aracın daha kolay yönetilebilmesi adına, GPS tabanlı stabilite ve yeni nesil çekiş kontrol sistemi gibi teknolojiler donatılan Venom F5'e aynı zamanda çok daha agresif hızlandırma sağlayacak tamamiyle yeni bir şanzıman eşlik edecek. Üretimine 2015, sevkiyatına ise 2016'da başlanacak Venom F5'e 1.2+ milyon $ ödeme yapan 30 şanslı kişi sahip olacak. Mekanik parça modifikasyonu üzerine yoğunlaşan Hennessey, Ferrari'den Ford'a kadar geniş bir yelpaze'de özelleştirilmiş araçlar sunuyor.