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    Mercedes, Çin malı motora mı geçti? İşte gerçekler

    Son dönemde Mercedes-Benz'in Çin malı motor kullanmaya başladığı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki bu söylentiler gerçek mi yoksa ortada bir bilgi kirliliği mi var?

    Mercedes, Çin malı motora mı geçti? İşte gerçekler Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz'in yeni nesil kompakt modellerinde "Çin malı motor" kullanmaya başladığı yönündeki iddialar son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak markanın M252 kodlu motoruyla ilgili ortaya çıkan teknik ve ticari detaylar bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Mevcut veriler söz konusu değişimin bir "gerileme" değil, maliyet ve lojistik süreçlerini optimize etmeye yönelik stratejik bir üretim tercihi olduğunu ortaya koyuyor.

    İddiaların merkezinde yer alan M252 kodlu motor söylendiği gibi Geely'nin mevcut motorlarının Mercedes modellerine uyarlanmış hali değil. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından Almanya'da sıfırdan geliştirilen FAME (Family of Modular Engines) motor ailesinin bir üyesi olarak tasarlandı. Bu ünite önceki nesil M282 ve M260 motorlarının yerini almak üzere geliştirildi.

    Mercedes, Çin malı motora mı geçti? İşte gerçekler Tam Boyutta Gör

    Teknik üstünlük ve verimlilik

    Yeni motor, markanın MMA platformunu kullanan CLA başta olmak üzere gelecekteki kompakt hibrit modellerde görev yapacak. M252, Mercedes-Benz'in yeni nesil 48 volt hibrit sisteminin temelini oluşturan 1.499 cc hacimli dört silindirli benzinli bir motor. Miller çevrimi, 12:1 sıkıştırma oranı ve Nanoslide silindir kaplaması gibi teknolojilerle geliştirilen motor, Mercedes'e göre yaklaşık %40 termal verimlilik hedefliyor.

    136 hp (100 kW), 163 hp (120 kW) ve 190 hp (140 kW) olmak üzere üç farklı güç seçeneği sunan ünite 300 Nm tork değeriyle 2.0 litrelik dizel motorlara yakın bir çekiş gücü sağlamakta. Şanzımana entegre edilen 22 kW (30 beygir) elektrik motoru ise düşük hızlarda elektrikli sürüş ve elektrik destekli kalkış imkanı sağlıyor. Böylece sistem, klasik kayış tahrikli hafif hibrit çözümlerine kıyasla daha gelişmiş elektrik destekli bir yapı sunuyor.

    Mercedes, Çin malı motora mı geçti? İşte gerçekler Tam Boyutta Gör

    Üretim neden Çin'de yapılıyor?

    Motorun üretimi, Mercedes-Benz'in büyük hissedarlarından biri olan Geely ve Renault'nun ortak girişimi Horse Powertrain (Aurobay) tarafından Çin'in Yiwu kentinde gerçekleştiriliyor. Bunun ana sebebi Çin'in sunduğu rekabetçi maliyet yapısı ve lojistik avantajlar. Buna karşın motorun fikri mülkiyet hakları tamamen Mercedes-Benz'e ait ve üretim şirketin lisansı altında yapılıyor. Başka hiçbir üretici bu motoru kullanamıyor.

    Mercedes, Çin malı motora mı geçti? İşte gerçekler Tam Boyutta Gör

    Geely motorları ile farkı ne?

    En büyük yanılgı, bu motorun Geely'nin Coolray ve Emgrand gibi modellerinde kullandığı BHE15 motoruyla aynı sanılması. Ancak kaynaklara göre durum böyle değil. İki motor bazı ortak parçalara sahip olsalar da silindir çapı, strok, sıkıştırma oranı ve termal verimlilik gibi temel mühendislik parametreleri bakımından birbirinden ayrılıyorlar.

    Yeni M252 motoru, Mercedes-Benz'in hem elektrikli hem de hibrit modellere ev sahipliği yapacak MMA (Mercedes Modular Architecture) platformunun kalbinde yer alacak. Bu mimari yeni CLA, CLA Shooting Brake, GLA ve GLB modellerinde kullanılacak.

    Sonuç olarak Mercedes-Benz, Geely'den hazır bir motor temin etmiyor. Şirket, kendi mühendisliğiyle geliştirdiği M252 motorunu, maliyet ve üretim avantajları doğrultusunda Çin'deki ortak üretim altyapısında lisanslı olarak ürettiriyor. Bu nedenle "Mercedes artık Çin malı motor kullanacak" yönündeki iddialar teknik olarak doğru kabul edilmiyor.

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