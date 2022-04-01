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    Yeni Toyota GR Corolla tanıtıldı: 300 beygir güç ve AWD sistem

    Performanslı hatch, özellikle Circuit Edition isimli özel versiyonuyla standart modele kıyasla daha agresif görünüyor. Yeni GR Corolla'nın tasarımı ve özellikleri haberimizde:
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    Yeni Toyota GR Corolla tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni Toyota GR Corolla, uzun süren bir teaser sürecinin ardından nihayet resmi olarak tanıtıldı. Performanslı model, standart hatchback'e göre çok daha sportif görünüyor.

    GR Corolla özellikleriyle neler sunuyor?

    GR Corolla'nın kalbinde G16E-GTS 1.6 litre üç silindirli turbo ünite yatıyor. Söz konusu motor, 6500 dev/dak'da 300 beygir güç ve 3000 - 5500 dev/dak aralığında 370 Nm tork üretiyor. Rev-matching (devir eşleştirme) fonksiyonuna sahip 6 ileri manuel şanzımana sahip GR Corolla'da 60-40, 50-50 ve 30-70 ön-arka tork dağılımına imkan veren GR-Four dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunuyor.

    Yeni Toyota GR Corolla'nın performans verileri henüz açıklanmadı. Öte yandan, motor kaputu ve ön kapı panellerinin alüminyumdan yapıldığını biliyoruz. Bu da performanslı hatch'in ağırlığını 1474 kilogramda tutmaya yardımcı olmuş ki bu noktada standart modele kıyasla yaklaşık 86 kilogram fazlası olduğunu da belirtelim.

    Modelde ayrıca TNGA-C platformunun güçlendirilmiş bir versiyonu kullanılmış. Bu sayede standart modeldekine kıyasla çok daha fazla kaynak noktasına sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, yapısal yapıştırıcıların kapsamlı kullanımıyla da parçalar arasındaki bağlantı sertliğinin artırıldığı ifade ediliyor.

    Yeni Toyota GR Corolla tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    GR Corolla'da süspansiyon sistemi de elden geçirilmiş. Tüm yüzeylerde optimum viraj kabiliyeti sağlamak için pist odaklı helezon yaylar, amortisörler ve denge çubukları içeren McPherson sistem kullanılmış. Arkada ise, GR-Four sisteminin maksimum çeviklik ve kararlılık hedefini karşılayan çift salıncaklı multilink düzene yer verilmiş. Bunun yanı sıra aracın ön ve arka sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile donatılabildiğini de belirtelim.

    Otomobilde Michelin Pilot Sport 4 lastiklerle çevrili 18 inçlik parlak siyah jantlar kullanılmış. Ön tarafta 356 mm'lik havalandırmalı ve oluklu fren diskleriyle dört pistonlu alüminyum kaliperler mevcut. Arkada ise 297 mm havalandırmalı diskler ve iki pistonlu alüminyum kaliperler kullanılmış. GR Corolla'da geniş çamurluklar, bagaj spoyleri ve üç çıkışlı paslanmaz çelik egzoz sistemi de dikkat çekiyor.

    Toyota GR Corolla'nın Circuit Edition isimli özel bir versiyonu da bulunacak. Bu versiyonda fonksiyonel hava deliklerine sahip daha kaslı bir motor kaputu bulunuyor. Ayrıca karbon fiber tavanı, büyük bagaj üstü spoyleri ve kırmızı fren kaliperleriyle de farkını ortaya koyuyor.

    Performanslı modelin üretimi Japonya'daki Motomachi fabrikasında yapılacak. Fiyatı henüz açıklanmadı.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 1 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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